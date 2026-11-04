El Salvador

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

Un guía que redescubrió su propia ciudad, un yacimiento sepultado por ceniza en el año 600 y olas que atraen a miles de visitantes internacionales. La transformación de un destino que hasta hace poco pocos viajeros consideraban.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Vista del Palacio Nacional del Centro Histórico de San Salvador, uno de los puntos turísticos de la capital. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

Un comal con pupusas en una tienda de souvenirs, niños que entran y salen de la Biblioteca Nacional y familias que se fotografían de noche frente al Palacio Nacional: esa escena cotidiana, impensable hace una década en el centro de San Salvador, es el punto de partida que eligió la periodista Constanza V. Paura, coordinadora web de la sección Viajes de National Geographic España, para retratar la transformación de El Salvador en un reportaje publicado por la revista este 4 de noviembre.

La cronista relata que en 2015 el país llegó a registrar unos 18 homicidios diarios vinculados a la guerra de pandillas y fue catalogado como el más violento del mundo.

PUBLICIDAD

Datos recientes de la Policía Nacional Civil confirman la magnitud del giro: octubre de 2026 cerró con apenas cuatro homicidios y 27 jornadas sin muertes violentas, frente a los 240 casos del mismo mes en 2018.

Ese contraste es, para Paura, la clave que distingue a El Salvador de sus vecinos centroamericanos. No se trata solo de volcanes, herencia maya o gastronomía, elementos que comparte con el resto de la región, sino de una sensación colectiva que atraviesa a quienes lo habitan.

Es el platillo más representativo e icónico de la cocina salvadoreña, que no puede faltar en la mayoría de hogares del país. / (Ministerio de Turismo)
Es el platillo más representativo e icónico de la cocina salvadoreña, que no puede faltar en la mayoría de hogares del país. / (Ministerio de Turismo)

El relato de un guía que redescubre su propia ciudad

En su crónica, la periodista reconstruye el cambio a través de la mirada de Diego Gómez, su guía durante el viaje. “Hay una generación que creció sin conocer el Centro Histórico, porque esta era la zona cero del peligro”, le dijo Gómez a la revista.

PUBLICIDAD

El guía amplió una idea que resume el espíritu del reportaje: los salvadoreños recuperaron algo que les había sido arrebatado. “Nos devolvieron el derecho a vivir, a cruzar la calle libremente para visitar a nuestra abuela”, agregó.

El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, El Salvador, destaca por sus senderos rodeados de exuberante vegetación y vistas panorámicas a los volcanes Izalco e Ilamatepec. Este espacio es ideal para el turismo ecológico y la observación de aves. Ofrece áreas de descanso, guías y actividades al aire libre para visitantes nacionales y extranjeros./ (MITUR)
El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, El Salvador, destaca por sus senderos rodeados de exuberante vegetación y vistas panorámicas a los volcanes Izalco e Ilamatepec. Este espacio es ideal para el turismo ecológico y la observación de aves. Ofrece áreas de descanso, guías y actividades al aire libre para visitantes nacionales y extranjeros./ (MITUR)

Una década después de ser catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa que llegó a superar los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, el Gobierno salvadoreño reporta una reducción drástica de los crímenes vinculados a pandillas, un giro que coincidió con el repunte del turismo internacional y convirtió al país centroamericano en un destino que antes pocos viajeros consideraban.

Paura advierte en su texto que esa reconquista del espacio público no aparece en ninguna guía turística, pero es, según su experiencia, el elemento que distingue al país del resto de la oferta regional.

Volcanes, maíz y una Pompeya centroamericana

La reportera de National Geographic España dedica buena parte de su crónica a la geografía volcánica del país: 242 volcanes y una densidad de 11.5 calderas por cada mil kilómetros cuadrados, una de las más altas del planeta.

Describe el volcán de Santa Ana, a 65 kilómetros de la capital, con su laguna sulfúrica de tonos turquesa y esmeralda, accesible tras una caminata de unas cuatro horas y media.

El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El volcán de Izalco enmarca el desfile de 28 marcas nacionales, destacando el vínculo entre naturaleza, turismo y diseño local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Para quienes prefieren opciones menos exigentes, menciona el Cerro Verde, un mirador natural desde donde se observan el cono del volcán de Izalco y el lago de Coatepeque.

Ese recorrido geológico se entrelaza, en el relato de la periodista, con la cocina callejera: la pupusa, el plato nacional elaborado con tortilla de maíz rellena de queso, chicharrón, frijoles o loroco, una flor comestible típica de la región.

La crónica se detiene también en Joya de Cerén, el yacimiento que la autora describe como “la Pompeya de América”. La erupción del volcán Loma Caldera sepultó la aldea alrededor del año 600 después de Cristo y la conservó intacta hasta que unos trabajadores la encontraron en 1976.

Arqueólogos y visitantes observan una estructura maya perfectamente conservada en Joya de Cerén, El Salvador, sepultada por la ceniza del volcán Loma Caldera y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO (Foto cortesía por UNESCO).
Arqueólogos y visitantes observan una estructura maya perfectamente conservada en Joya de Cerén, El Salvador, sepultada por la ceniza del volcán Loma Caldera y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO (Foto cortesía por UNESCO).

Gómez le reveló a la revista un hallazgo que ilustra la vida cotidiana detenida por la ceniza: “En una de las casas de Joya de Cerén, hay una vasija que conserva el rastro de cuatro dedos: esto revela que alguien estaba comiendo cuando el volcán sepultó la aldea”.

Las excavaciones del sitio se extendieron hasta 1996, con interrupciones por la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992. A diferencia de otros parques arqueológicos del país, como Tazumal, San Andrés, Cihuatán y Casa Blanca, Joya de Cerén no muestra palacios ni templos de élite, sino las viviendas de agricultores y artesanos comunes.

El surf como apuesta de futuro y los datos que lo confirman

La última parte del reportaje de Paura se traslada al litoral del Pacífico, en el departamento de La Libertad, donde desde 2019 el Gobierno impulsa el proyecto Surf City: escuelas, competencias internacionales y talleres de fabricación de tablas organizados en torno a las olas constantes de la costa.

El uruguayo Alejo Campos, director de la estrategia, le dijo a la revista que más de 56 países compitieron en las costas salvadoreñas durante 2026. La cifra coincide con los registros oficiales: en septiembre, el país recibió a 428 surfistas juveniles de 56 naciones en el Mundial Junior organizado por la Asociación Internacional de Surf (ISA).

La playa de El Sunzal se convirtió en la sede del evento tras recibir las ediciones continuas del Mundial de Longboard en 2023, 2024 y 2025. (Cortesía: ISA SURF)
La playa de El Sunzal se convirtió en la sede del evento tras recibir las ediciones continuas del Mundial de Longboard en 2023, 2024 y 2025. (Cortesía: ISA SURF)

El cálculo económico detrás de ese movimiento es considerable. Según cifras de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), los visitantes que llegan atraídos por los torneos de surf permanecen entre siete y 13 días en el país y gastan en promedio USD 200 diarios.

El fenómeno forma parte de una recuperación turística más amplia. El Ministerio de Turismo salvadoreño informó que, entre enero y septiembre, el país recibió más de 3,5 millones de visitantes internacionales, sobre una meta anual de 4,2 millones impulsada en buena medida por la mejora de las condiciones de seguridad.

Paura cierra su crónica con una reflexión sobre la escala del país: a diferencia de destinos masificados como Cancún o Jamaica, El Salvador todavía está a tiempo de decidir qué modelo turístico quiere construir. Esa, escribe la periodista, es su principal ventaja frente al resto de Centroamérica.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La transformación relatada por la revista no está exenta de matices. Organismos internacionales y analistas han señalado que la drástica caída de los homicidios convive con cuestionamientos sobre el régimen de excepción vigente desde 2022, que derivó en más de 120 mil personas detenidas y en denuncias de organizaciones de derechos humanos por muertes bajo custodia estatal.

Ese debate, ajeno al eje central del reportaje de viajes, forma parte del contexto que explica el momento que atraviesa el país.

Temas Relacionados

San SalvadorSurfEl SalvadorTurismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Mundial prevé que los precios de los productos básicos aumenten 23% en una Centroamérica debilitada por la sequía

El informe Commodity Markets Outlook anticipa que los alimentos mantendrán una tendencia al alza en 2027, mientras El Niño reduce las cosechas y agrava la presión sobre la seguridad alimentaria regional

El Banco Mundial prevé que los precios de los productos básicos aumenten 23% en una Centroamérica debilitada por la sequía

Presidente Bukele promete respaldo a Haití: "Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores"

El mandatario centroamericano publicó un mensaje donde propuso intervenir frente a las organizaciones delictivas que azotan la nación caribeña

Presidente Bukele promete respaldo a Haití: "Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores"

Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

Wilson Joseph, líder de 400 Mawozo, envió una carta a la ONU para solicitar una delegación que facilite conversaciones, en medio de combates en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe

Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

Detienen a un presunto miembro de la pandilla salvadoreña MS-13 tras intentar huir de ICE en Virginia

La agencia federal indicó que Walter Alexander S. ingresó a Estados Unidos en mayo de 2016 por Lukeville, Arizona, sin admisión ni inspección migratoria

Detienen a un presunto miembro de la pandilla salvadoreña MS-13 tras intentar huir de ICE en Virginia

Maculís: la apuesta ambiental del Gobierno salvadoreño para blindar el oriente ante Surf City 2 y el Aeropuerto del Pacífico

Una zona costera de La Unión aparece en el centro de una estrategia que mezcla conservación de especies, turismo, infraestructura y expansión urbana. Lo que el ministro de Medio Ambiente explicó ante los legisladores

Maculís: la apuesta ambiental del Gobierno salvadoreño para blindar el oriente ante Surf City 2 y el Aeropuerto del Pacífico

TECNO

Apple creó un karaoke con iPhone: la letra la da Apple Music y el celular te graba en video con Selfie Sing

Apple creó un karaoke con iPhone: la letra la da Apple Music y el celular te graba en video con Selfie Sing

Xbox ofrece más de 20 juegos gratuitos a suscriptores de Game Pass: cuáles son y cómo reclamarlos

Nueva actualización de Windows 11 vuelve 40% más rápido un PC con memoria RAM de 8 GB

El precio de Bitcoin para este día

Este es el valor de la criptomoneda ethereum este 4 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Un cine de Países Bajos hipnotizará al público para que vea “por primera vez” su película favorita

Un cine de Países Bajos hipnotizará al público para que vea “por primera vez” su película favorita

El síndrome que Hailey Bieber sufrió tras su embarazo: “¿Por qué siento que toda mi vida va a terminar?"

Casi 40 años después, Michael Douglas cuestionó el Oscar que Cher le ganó a Glenn Close: así reaccionó la cantante

Revelan la causa de muerte de Walter Koenig

Taylor Swift y Jack Antonoff competirán contra Ed Sheeran y los Backstreet Boys por la mejor canción de una película animada

MUNDO

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”

Las 10 personas más ricas del mundo en noviembre de 2026, según Forbes

Durante décadas fue considerada mexicana, pero un estudio genético cambió su identidad para siempre