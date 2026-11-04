“Venimos”: el último mensaje de Daniel Bifulco horas antes de su muerte y la temporada teatral que preparaba

Material detrás de escena que registra a los integrantes de Los Jaimitos reunidos frente a un micrófono dentro de un estudio de grabación

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La noticia de su muerte, a los 56 años, sorprendió y entristeció al ambiente artístico. Daniel Bifulco, el actor y humorista que durante años hizo reír a millones de argentinos como uno de Los Jaimitos de VideoMatch, atravesaba una etapa en la que seguía apostando a lo que había sido el motor de su vida: el humor, los escenarios y el encuentro con el público. Sus últimos movimientos en las redes sociales daban cuenta de esa actividad, de los proyectos que tenía por delante y de las ganas de volver a encontrarse con los espectadores.

Lejos de quedar detenido en aquel personaje que lo convirtió en una cara familiar para la televisión argentina, Bifulco había encontrado en los últimos tiempos nuevas maneras de mantenerse cerca de la gente. El teatro, las plataformas digitales y los espectáculos en vivo formaban parte de una agenda artística que continuaba construyendo junto a otros compañeros de ruta. Su entusiasmo por lo que vendría quedó reflejado en su última publicación, en la que compartió una noticia que esperaba con especial expectativa: su participación en la temporada de verano 2027 en Mar del Plata.

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El proyecto era La magia de la risa, una propuesta que ya había tenido una muy buena respuesta durante las vacaciones de invierno y que se preparaba para regresar a la cartelera con una nueva temporada en el Teatro Victoria. La confirmación había llegado de la mano de Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como el Mago sin Dientes, quien celebró la firma del contrato y anunció la continuidad del espectáculo.

“Ahora sí, otro contrato firmado. Temporada verano 2027 en Mar del Plata. ‘La Magia de la Risa’, nuevo espectáculo en el Teatro Victoria de martes a domingos junto a Daniel Bifulco, Juan Carlos Bifulco e Hijitus”, había escrito Cabaleiro al compartir la noticia. Daniel replicó aquella publicación en sus propias redes sociales, acompañándola con una expresión breve, pero cargada de entusiasmo: “Venimos”. Era una manera de anunciar que había trabajo por delante, funciones por preparar y un nuevo verano para encontrarse con el público.

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Una marquesina anuncia la obra La magia de la risa con la participación de Daniel Bifulco y el elenco del espectáculo para la temporada de vacaciones de invierno.

Ese mensaje, compartido durante el mediodía del martes, terminó convirtiéndose en el último registro de una actividad que no se había detenido. También había utilizado sus redes para recordar otros proyectos que lo mantenían vinculado con la comedia. Entre ellos estaba La liga de la risa, el ciclo que se emitía a través de YouTube en el canal de Roberto Peña, su compañero de tantas aventuras humorísticas y uno de los integrantes del trío que marcaría buena parte de su recorrido artístico.

A esa experiencia se sumaba Primos Lejanos, otro espacio de humor en formato streaming del que también formaba parte. Eran propuestas que demostraban cómo Bifulco había sabido adaptarse a los nuevos consumos audiovisuales sin abandonar aquello que mejor conocía: construir personajes, provocar carcajadas y encontrar complicidad con una audiencia que, con el paso de los años, había crecido y cambiado sus formas de entretenimiento.

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Sin embargo, había una historia a la que siempre regresaba. Para el público que lo descubrió frente a la televisión, Daniel Bifulco será inevitablemente uno de Los Jaimitos, aquel trío que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y que encontró en Videomatch una plataforma para convertirse en uno de los segmentos humorísticos más recordados del programa conducido por Marcelo Tinelli.

La química entre los tres, sus personajes y una manera particular de jugar con el absurdo consiguieron instalarse en la memoria de los espectadores. En una televisión que convirtió a los sketches en parte fundamental de su entretenimiento, Los Jaimitos construyeron una identidad propia y se ganaron un lugar entre aquellos personajes que el público todavía recuerda, repite y reconoce apenas vuelve a encontrarlos.

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Los comediantes le enviaron un divertido video al conductor del ciclo de streaming (Video: Infobae en Vivo)

Con los años, el trío volvió a reunirse y a recuperar parte de aquella complicidad. Durante el último Mundial, Los Jaimitos regresaron a las redes sociales después de un largo tiempo sin mostrarse juntos. La repercusión fue inmediata: aparecieron los comentarios de quienes habían crecido con sus ocurrencias y también los de nuevas generaciones que, hasta entonces, no conocían demasiado de aquel humor televisivo. La experiencia permitió que los viejos seguidores volvieran a disfrutar de sus personajes y que otros descubrieran una fórmula que había conseguido trascender su época.

Ese regreso tuvo algo de reencuentro con una memoria colectiva. Porque para muchos, volver a verlos juntos significaba recuperar una parte de aquellas noches frente al televisor, cuando los sketches de Videomatch se convertían en tema de conversación al día siguiente. Para otros, era la oportunidad de descubrir a tres artistas que habían sabido construir una sociedad humorística reconocible, con códigos propios y una química que seguía funcionando.

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De hecho, ese regreso tambíen tuvo su continuidad en Infobae. Marcelo Tinelli mostró en vivo el video que le grabaron Los Jaimitos exclusivamente para Infobae Mundial y el estudio de Miami estalló en carcajadas.

Daniel Bifulco, caracterizado como uno de Los Jaimitos

En esa continuidad entre los recuerdos y los nuevos proyectos se encontraba Daniel Bifulco. El actor no había dejado de trabajar ni de buscar espacios para desplegar su vocación. El teatro, el streaming y las redes sociales eran escenarios diferentes, pero todos le permitían seguir haciendo aquello que había elegido como oficio. Su última temporada de verano ya estaba en marcha, al menos en los planes, y sus publicaciones mostraban la expectativa de quien todavía tenía ganas de subirse a un escenario.

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Así, entre el recuerdo imborrable de Los Jaimitos y los proyectos que preparaba para los próximos meses, queda la imagen de un artista que nunca dejó de apostar al humor. Uno de esos rostros que, para miles de argentinos, forman parte de una televisión que hizo historia y que todavía consigue arrancar una sonrisa cuando vuelve a aparecer en una pantalla.