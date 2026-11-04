Cuba

Tres judocas cubanos abandonan la delegación tras ganar medallas en el Abierto Panamericano de Florida

La salida de Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Jonathan Charón del conjunto nacional ocurrió en Estados Unidos, según reportes de prensa, pese a que tenían previsto asistir al certamen canadiense

Tres paneles dibujados que presentan a tres judocas con uniformes blanco y azul, una medalla al cuello y un parche de la bandera de Cuba.
Los judocas Lianet Cardona, Jonathan Charón y Dayanara Curbelo abandonaron la delegación de Cuba tras competir en Florida. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Jonathan Charón abandonaron la delegación cubana tras competir en el Abierto Panamericano de Florida, en Estados Unidos, pese a que los tres habían ganado medallas y estaban previstos para participar el próximo fin de semana en Montreal. Las salidas privan a Cuba de tres judocas de entre 21 y 22 años que integraban la selección nacional en sus respectivas divisiones, según 14ymedio.

Cardona y Curbelo dejaron el equipo el martes, de acuerdo con Alain Fernández, entrenador cubano de judo en Estados Unidos. Al día siguiente, Cubalite informó que Charón también se apartó del conjunto cubano después de concluir su participación en el torneo.

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Los tres subieron al podio en Florida. Curbelo conquistó la plata en más de 78 kg, luego de imponerse a la polaca Urszula Hofman y a la dominicana Moira Morillo, antes de caer en la final ante la venezolana Karen León.

Cardona obtuvo otra medalla de plata en 78 kg. La santiaguera venció a la estadounidense Lydia Coleman y perdió la definición por el título frente a la venezolana Elvismar Rodríguez.

Tres judocas con uniforme blanco, medallas y mochilas a la espalda caminan descalzos sobre un tatami hacia un fondo gris.
Las salidas de los tres deportistas ha alterado la planificación del equipo cubano para el Abierto Panamericano de Montreal./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charón se consagró en 60 kg tras derrotar al brasileño Michel Augusto en la final. El judoca guantanamero había llegado a la competencia como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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La ausencia de los tres atletas altera la planificación cubana para el Abierto Panamericano de Montreal, donde iban a competir pocos días después de sus resultados en Florida. Las autoridades deportivas los consideraban figuras con proyección para los próximos torneos internacionales.

Dayanara Curbelo, natural del municipio Artemisa, tiene 21 años y fue la abanderada de Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025. Allí consiguió el único oro cubano en judo, y en 2026 sumó bronces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y en el Campeonato Continental de mayores de Ciudad de Panamá.

Lianet Cardona, de 22 años, alcanzó el tercer puesto en Santo Domingo 2026. Su historial también incluye bronces en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Río de Janeiro 2024 y de Santiago de Chile 2025.

Acuarela de una maleta con una bandera cubana y una medalla, junto a un cinturón negro que se disuelve en aves que vuelan hacia el mar.
El entrenador Alain Fernández afirmó que la falta de recursos y las limitadas opciones profesionales impulsan la partida de atletas de la isla. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Jonathan Charón, de 22 años, acumuló medallas durante cuatro ediciones consecutivas del Campeonato Panamericano de Judo: bronce en Calgary 2023 y Río de Janeiro 2024, plata en Santiago 2025 y oro en Ciudad de Panamá 2026. También obtuvo el título en Santo Domingo, el oro de Florida y un bronce en el Grand Slam de Tbilisi 2025.

Fernández cuestionó las nuevas salidas de atletas cubanos y señaló: “¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo atletas que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado formar?”. El entrenador añadió que “la difícil situación económica, política y social de Cuba, junto con la falta de recursos, el escaso fogueo internacional y las limitadas oportunidades profesionales, continúa afectando nuestro deporte”.

La partida de los judocas ocurrió un día después de que la luchadora Yusneylis Guzmán López dejara la delegación nacional durante una escala en México. El equipo viajaba hacia Brasil cuando la habanera, subcampeona olímpica en lucha libre de 50 kg en París 2024, abandonó la comitiva.

Guzmán López, de 30 años, fue la primera cubana en obtener una medalla olímpica para la Isla en lucha. Ese mismo año recibió la distinción como mejor atleta femenina de Cuba.

Una atleta de pie con las manos en la cintura viste un traje deportivo rojo con la palabra Cuba inscrita en el pecho
La luchadora cubana Yusneylis Guzmán también abandonó a la delegación en México./ (Redes sociales)

Las medallas de París 2024 y el impacto de las salidas

Las autoridades deportivas cubanas reconocen que desde 2013 más de mil atletas han abandonado las delegaciones de la Isla. Esa pérdida de deportistas también se reflejó en los resultados de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los atletas cubanos que participaron en Francia obtuvieron 18 medallas, pero solo nueve correspondieron a la delegación oficial de Cuba: dos oros, en lucha grecorromana y boxeo; una plata, en lucha libre; y seis bronces, en lucha grecorromana, dos en lucha libre, boxeo, canotaje y taekwondo.

Las otras nueve preseas, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, fueron ganadas por deportistas cubanos exiliados que representaron a otros países. Los 21 atletas de origen cubano que compitieron bajo otras banderas lograron esa cifra con una proporción superior a la de la delegación de Cuba.

Podio de tres niveles con tres judogis blancos doblados, medallas y tres siluetas negras que caminan sobre un fondo azul oscuro.
La delegación oficial de Cuba sumó nueve medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y firmó su peor cosecha en más de cinco décadas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Isla asistió a París 2024 con 61 competidores en 16 disciplinas. La cosecha olímpica oficial fue la peor de Cuba en 52 años.

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