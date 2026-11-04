El Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto que restablecía Ganancias para los CEDEARs

Los ministros Caputo y Sturzenegger fueron dos de los funcionarios que firmaron la iniciativa que luego fue retirada

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El Poder Ejecutivo giró un proyecto de ley a Diputados que retiró en menos de 24 horas. El ambicioso texto modificaba más de una decena de normas y creaba un nuevo sistema federal de garantías. La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores. Pero también creaba impuestos.

Un inversor se dio cuenta de que en medio de una gran cantidad de artículos aparecía mayor presión impositiva y, menos de 24 horas de esa presentación, el Ejecutivo pidió retirar el proyecto de ley que había llegado a Diputados con la firma del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad, Sandra Monteoliva; los mismos ministros firmaron la nota pidiendo su retiro.

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El conflicto se generó porque el proyecto que tiene más de 240 artículos incluye uno que establece la vuelta del impuesto a las Ganancias del 15% para los certificados de depósito argentinos conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La explicación que hicieron llegar desde la Casa Rosada a los referentes del bloque libertario de Diputados es que el articulado que proponía cobrar Ganancias a las inversiones en el extranjero “era un borrador viejo”.

Esa aclaración generó incluso mayor malestar en los propios y los socios que reclamaron que los ministros “firman sin leer. Es preocupante”. Pero no solo eso, sino que además de pasar por las áreas de legales de cada una de las cuatro carteras, lo revisó la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy, quien aseguran que advirtió sobre la vuelta del impuesto y que se avanzó con el visto bueno del Ministerio de Economía.

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Obviamente esto generó la burla de diferentes diputados de la oposición. Pablo Juliano de Provincias Unidas escribió en su cuenta de X “El Gobierno mandó al Congreso un proyecto de 240 artículos, firmado por Milei, Caputo y Sturzenegger, que le cobraba 15% de Ganancias a las inversiones en CEDEARs. Saltó un inversor y esta fue la respuesta de un asesor de Caputo. Si nadie se quejaba, pasaba. Ahora en el Congreso nos toca leer los otros 239 artículos, porque parece que ellos no lo hicieron”.

Milei con mameluco de YPF rodeado de los ministros Sturzenegger y Caputo, y el presidente del Banco Central Santiago Bausilli

“No sé qué es peor, que crean que somos bobos o que intentamos poner un impuesto. En el primero tenemos ministros que no leen lo que firman, en el segundo que no tenemos un peso y necesitamos incrementar la recaudación. En ambos casos la resolución es mala”, explicó un diputado libertario a Infobae.

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Los que conocen el detalle de cómo se gestó el proyecto señalan que es la segunda opción y dicen que la decisión se tomó hace un mes en una reunión de la Mesa Política en la que participó Sturzenegger y en la que hubo contactos con el equipo de Santiago Bausilli, titular del Banco Central de la República Argentina.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

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El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.