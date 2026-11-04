Por primera vez, los expertos en riesgos temen más a la IA que al cambio climático

Los expertos en riesgos situaron a la inteligencia artificial como la principal amenaza emergente global por delante del cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los expertos en riesgos de todo el mundo pusieron por primera vez a la inteligencia artificial (IA) y los datos masivos en el primer lugar de las amenazas emergentes, por delante del cambio climático. Lo indica el Future Risks Report 2026, que la aseguradora francesa Axa publicó el 13 de octubre de 2026 junto con la consultora Ipsos.

Es la edición número 13 del informe. La IA estaba en el cuarto lugar el año anterior. El clima, que había encabezado la lista de expertos en las ediciones previas salvo la de 2020, durante la pandemia, pasó al segundo puesto.

PUBLICIDAD

La encuesta consultó a 4.345 expertos de 62 países y regiones y a 24.000 personas representativas de la población general de 19 países. Los participantes ordenaron 20 riesgos según su impacto potencial. El trabajo de campo se realizó entre el 14 de mayo y el 24 de junio de 2026.

La aseguradora Axa y la consultora Ipsos consultaron a más de cuatro mil especialistas y veinticuatro mil ciudadanos para el Future Risks Report 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el público general, el clima sigue en el primer lugar en todos los grupos etarios. La IA, en cambio, subió del séptimo al segundo puesto. Los expertos ubican detrás de la IA y el clima los riesgos geopolíticos, los cibernéticos y los energéticos.

Poca confianza en la preparación de las autoridades

Entre quienes eligieron la IA como uno de sus principales riesgos, el 54% de los expertos y el 48% del público la describe como un riesgo que emerge con rapidez. Asimismo, el 67% del público y el 65% de los expertos dicen sentirse vulnerables ante ella en su vida diaria.

PUBLICIDAD

El impacto en el empleo y la vulneración de derechos humanos figuran entre los principales temores vinculados al uso de datos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 9% de los expertos cree que las autoridades están bien preparadas para los riesgos de la IA, una cifra que comparte con la fragmentación social como la más baja de la encuesta. En Europa, el porcentaje cae al 3%. Entre el público, confía más el 37% de los menores de 35 años que el 21% de los mayores de 55.

Las razones de la preocupación son variadas. Un 34% de ambos grupos señala los derechos humanos, los sesgos y el mal uso de datos. Le sigue el empleo, mencionado por el 28% de los expertos y el 30% del público. El tercer motivo es el efecto de caja negra: la imposibilidad de explicar las decisiones de un sistema de IA.

PUBLICIDAD

El refuerzo de la regulación y la mejora de los marcos de gobernanza representan las medidas prioritarias para los especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos consultados, las medidas más útiles son reforzar la regulación (40%) y mejorar los marcos de gobernanza del riesgo (36%).

El clima conserva el primer lugar para el público

Axa advierte que el estudio mide percepciones y que el contexto del trabajo de campo pudo influir: hubo tensiones en Medio Oriente que presionaron los precios de la energía, temores por el ébola y el hantavirus, y olas de calor en Europa occidental. La encuesta se hizo antes de los incendios y sequías de julio y agosto de 2026.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial plantea riesgos estructurales como la pérdida de empleos y el aumento de fraudes. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Del clima, el 63% de los expertos y el 76% del público dicen sentirse vulnerables en su vida cotidiana. Solo el 13% de los expertos y el 30% del público considera que las autoridades están bien preparadas para enfrentarlo.

PUBLICIDAD

Matthieu Caillat, director de Tecnología e IA de Axa Group Operations, atribuyó el salto a la velocidad de evolución de la IA. Afirmó que, a medida que los sistemas ganan autonomía, generan oportunidades y también “una profunda incertidumbre”. El informe agrega que el 95% de los expertos y el 94% del público cree que las crisis aumentaron en los últimos años.

Estos temores alrededor de la IA no son nuevos. Hace pocos meses, Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial plantea tres riesgos estructurales: la pérdida de empleos, el aumento de ciberataques y fraude, y el deterioro de vínculos humanos y del desarrollo infantil, un cambio que puede alterar la forma en que se organizan el trabajo, los ingresos y la seguridad económica.

PUBLICIDAD