Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

Sebastián Graviotto habló de la decisión que tomó junto a Juana Repetto para acompañar a Belisario

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Sebastián Graviotto y Juana Repetto decidieron iniciar un acompañamiento psicológico para su hijo Belisario, de cinco años, en medio de la separación de la pareja y tras el nacimiento de Timoteo, su segundo hijo en común.

El instructor de esquí contó en redes sociales que ambos advirtieron que el niño atravesaba cambios vinculados con la nueva dinámica familiar. Por eso, resolvieron consultar con una profesional para que pudiera contar con un espacio propio de contención.

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El instructor de esquí compartió la devolución que recibió durante la consulta con la psicóloga de su hijo

Graviotto explicó que la decisión fue conversada con Repetto y estuvo relacionada con las situaciones que Belisario enfrenta en los últimos meses. “Charlamos por qué lo mandamos, y es por lo que está atravesando: el nuevo hermanito, nuestra separación”, señaló.

Según relató, la consulta no surgió de una preocupación puntual por una conducta determinada, sino de la intención de acompañar al niño durante el proceso. “Queríamos que tuviera un poco de apoyo. No es que estábamos preocupados, pero sí sentíamos que había que ocuparse”, sostuvo.

El exparticipante de Gran Hermano también compartió parte de la devolución que recibieron durante las primeras sesiones. De acuerdo con la profesional, Belisario estaba buscando límites dentro de la nueva organización familiar.

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Graviotto explicó cómo la separación y la llegada de Timoteo impactaron en la dinámica familiar

Graviotto contó que le explicó a la psicóloga que, en algunas ocasiones, se sentía desbordado y lloraba delante de su hijo. “Se lo conté para ver qué opinaba, porque me siento superado por la situación”, expresó. La terapeuta le marcó que los adultos deben conservar ese rol frente a los niños. “Vos sos el papá y tenés que poner el límite. Vos sos el adulto y los estás poniendo a ellos en la posición de adultos”, fue la respuesta que recordó.

La especialista también hizo una distinción sobre las emociones de los padres ante sus hijos. Explicó que no hay inconveniente en que un niño vea llorar a un adulto, siempre que no sienta que debe hacerse cargo de ese malestar. “Es muy distinto si ellos sienten que tienen que hacerse cargo de lo que me pasa o me tienen que venir a consolar”, resumió Graviotto al compartir el consejo recibido.

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Con esta decisión, Juana Repetto y Sebastián Graviotto buscan acompañar a Belisario en el proceso de adaptación a la separación y a la llegada de su hermano menor, mientras reorganizan la crianza compartida.

El ex de Juana Repetto contó que busca establecer nuevos límites en la crianza de Belisario

Hace unos días Graviotto salió a responderle a Malena Pichot luego de que cuestionaran su paternidad a partir de un video. El ex de Juana Repetto rechazó que se interprete su participación en la crianza de sus hijos por una publicación en redes sociales y defendió la organización familiar que sostiene con la madre de Belisario y Timoteo.

El conflicto surgió después de que Malena Pichot y sus compañeras de programa comentaran un video de Graviotto. En el ciclo, la conductora cuestionó que el músico se mostrara relajado mientras, según planteó, muchas madres atraviesan solas las tareas de cuidado.

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A través de un descargo en redes, Graviotto sostuvo que las críticas se basaron en una lectura parcial de un contenido humorístico realizado para una campaña de una aspiradora. “Al final tanto feminismo para terminar midiendo cómo soy como padre por una remera y un sillón”, expresó al referirse a los comentarios que recibió tras la difusión del video.

Sebastián Graviotto respondió con un fuerte video tras escuchar a Malena Pichot y sus compañeras de programa cuestionar el rol de un padre ante un posteo en las redes

También aclaró que las imágenes no correspondían a un viaje ni a unas vacaciones. “Estoy en mi casa, no estoy en la playa. Vieron agua atrás y me inventaron vacaciones, abandono y una organización familiar”, afirmó.

El instructor de esquí señaló que quienes opinaron sobre la publicación desconocían dónde estaban sus hijos y cuál había sido su participación ese día. “¿Ustedes saben dónde estaban mis hijos? ¿Qué hice yo ese día? ¿Con quién estaban mis hijos?”, preguntó.

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Graviotto cuestionó la idea de que un padre que se muestra descansado o distendido queda automáticamente desligado de la crianza. “¿Un padre descansado es automáticamente un padre que no se ocupa?”, planteó.

En ese sentido, consideró que los cuestionamientos reproducen prejuicios sobre los roles dentro de una familia. “Ven a un padre tranquilo y suponen que hay una mujer haciéndose cargo de todo. Después se burlan porque estoy ordenando mi casa. ¿En qué quedamos?”, manifestó.