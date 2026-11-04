El crédito no despega: los préstamos para el consumo cayeron en octubre por sexto mes consecutivo

En los últimos doce meses, los préstamos a las familias con destino al consumo crecieron una sola vez. (Bloomberg)

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Los préstamos que las familias destinan al consumo acumulan medio año de caídas mensuales, en un contexto de baja de las ventas masivas y niveles de morosidad alta y de una baja general para el crédito al sector privado. Según datos relevados por Equilibra en base a informes del Banco Central, el volumen de créditos otorgado para ese fin se contrajo 1,1% real mensual sin estacionalidad en octubre. Se trata del sexto descenso consecutivo: la serie había caído 1,7% en mayo, 0,8% en junio, 1,2% en julio, 0,9% en agosto y 0,5% en septiembre. En abril, el último mes previo a esta racha, había registrado una suba de 0,1%.

Si se amplía la mirada a los últimos doce meses, se observa que abril fue el único con variación positiva. El segmento ya había retrocedido de forma consecutiva entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

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En el detalle puntual de octubre, se encuentra que las tarjetas de crédito cayeron 2,1% real mensual sin estacionalidad y los préstamos personales bajaron 0,1 por ciento. En contraste, las líneas con garantía real, impulsadas por los créditos hipotecarios, crecieron 2,3% en el décimo mes del año. Con ese resultado, el total de préstamos en pesos a las familias bajó 0,3% en el mes.

La merma en el financiamiento a consumo forma parte de una retracción en el crédito total al sector privado durante el mes pasado. En octubre, el saldo total de préstamos en pesos subió en términos nominales un 2,0% mensual, el saldo llegó a $111,0 billones, presentando un crecimiento interanual del 30,7%, contra los $84,9 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Pero la variación en términos reales, descontado el efecto de la inflación, exhibió un crecimiento mensual de apenas 0,1% y una disminución interanual del 1,6%, según un informe de First Capital Group. Para estimar la variación real, la consultora tomó un IPC de octubre del 1,9%, según estimaciones difundidas en los medios, y un acumulado interanual del 33%.

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Un consumo que no repunta

La contracción del financiamiento coincide con un consumo que sigue sin recuperarse. De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, las cantidades vendidas de consumo masivo cayeron 1,2% interanual en septiembre, y el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 muestra una baja de 2,7% frente a igual período del año anterior. Aún no hay datos disponibles sobre el consumo masivo de octubre, pero la caída de los préstamos da un indicio de cómo se comportó el mercado en ese mes.

Otro relevamiento, elaborado por NielsenIQ, muestra una situación más delicada para el consumo. De acuerdo con el estudio, en el bimestre agosto-septiembre las ventas retrocedieron 5,8% interanual, frente a una baja de 1,6% en junio-julio. El acumulado del año quedó en una contracción de 1,3%.

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El consumo masivo también mantiene una tendencia a la baja en los últimos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos disponibles no permiten medir cuánto de la baja del consumo responde a la menor disponibilidad de crédito. No obstante, sí muestran que ambos indicadores se mueven en el mismo sentido: las líneas que financian compras cotidianas, como las tarjetas, son las que más caen, mientras las ventas en supermercados, autoservicios y mayoristas se achican.

Bancos cautelosos y mora en baja

La Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA indica que en el tercer trimestre los bancos no modificaron los estándares para otorgar préstamos a los hogares, con la única excepción de las líneas hipotecarias, donde flexibilizaron tanto el acceso como los montos. Esas exigencias habían sido endurecidas antes, ante los altos niveles de morosidad. Para el último trimestre del año, las entidades esperan un aumento de la demanda de crédito de las personas, aunque mantienen con cautela las restricciones vigentes.

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La morosidad de las familias, en tanto, mostró una mejora. Según un informe de la consultora 1816, basado en la Central de Deudores del Banco Central, la tasa de préstamos a hogares con atrasos de más de 90 días pasó de 12,81% en agosto a 12,20% en septiembre. La consultora aclara que la baja se explica por una reducción del saldo en mora, que cayó 4,1% real en el mes, y no por un aumento del crédito, ya que el stock total de préstamos sigue estancado.

En paralelo, crecen las refinanciaciones. De acuerdo con los datos publicados por el BCRA, en septiembre representaron 3,9% del crédito a las familias, un máximo para la serie.

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Qué pasó con el resto del crédito

El universo total de préstamos en pesos al sector privado cayó 0,1% real sin estacionalidad en octubre, según los datos publicados por el BCRA. Sin embargo, no todas las líneas siguieron la misma tendencia. Los préstamos a las empresas crecieron 0,3%, con una baja de 1,7% en adelantos y una suba de 1,1% en documentos.

En lo que respecta a los créditos en moneda extranjera, el crédito aumentó 0,9% nominal sin estacionalidad, con alzas de 1,7% en las familias y de 0,8% en las empresas. Al consolidar pesos y dólares, el financiamiento al sector privado medido a precios constantes mostró una contracción de 0,1 por ciento.

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