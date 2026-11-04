Steam tarda hasta 12 días hábiles en revisar juegos y varios estudios perdieron su fecha de estreno

La compañía solicitó a los desarrolladores ejecutar cada juego cinco minutos dentro del sistema antes de enviarlo (Valve)

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Valve, empresa estadounidense de videojuegos y tecnología, reconoció que Steam tarda hasta 12 días hábiles en revisar los juegos nuevos que le envían los estudios, el triple de lo habitual. La empresa lo informó el 3 de noviembre y cambió la lista de requisitos para los desarrolladores. Varios estudios independientes ya perdieron su fecha de estreno por la demora.

Valve explicó que recibió “un aumento significativo” de envíos para revisión de tienda y de páginas en los últimos meses. Su objetivo es responder en tres a cinco días. Según la empresa, buena parte del atraso se debe a que debe revisar de nuevo los mismos juegos.

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Para reducir esas repeticiones, Valve pidió que cada juego se ejecute al menos cinco minutos a través de Steam antes de enviarlo. “Aunque no lo crean, a veces revisamos versiones que nunca se jugaron a través de la tienda”, escribió la compañía.

La lista incluye otros controles. Los estudios deben confirmar los componentes que el juego necesita instalar y comprobar que los logros funcionen y que las partidas guardadas en la nube estén bien configuradas. También deben etiquetar las capturas de pantalla y subir al menos cinco de juego real, sin frases publicitarias. Valve agregó que prepara más mejoras para la revisión de versiones y que estos cambios son “un buen punto de partida”.

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Estudios con el lanzamiento detenido

PC Gamer, revista que se especializa en videojuegos, contó que los responsables de Food Devils, Wheel Make It y Cubic Earth esperaron hasta 20 días sin respuesta, aunque la plataforma anuncia de tres a cinco. El desarrollador de Cubic Earth, que firma como structmira, mencionó a ese medio que no logró hablar con Valve y que solo le queda esperar.

Su tráiler superó las 60.000 vistas en YouTube y el juego sumaba más de 6.000 listas de deseados. “Ahora nuestra página de la comunidad de Steam se llena de quejas de jugadores y perdimos todo el impulso”, dijo.

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Estudios de títulos como Food Devils y Cubic Earth sufrieron retrasos de hasta 20 días en sus fechas de estreno (Europa Press)

Una posible causa que Valve no menciona

Valve no explicó por qué el atraso apareció ahora. La prensa especializada lo vincula con el aumento de juegos creados con IA. El desarrollador 2 Left Thumbs escribió en X que los tiempos se dispararon entre septiembre y octubre, y atribuyó parte del problema a la “basura” que inunda la tienda.

Según Engadget, un usuario de Reddit contó que el 49,9% de los juegos lanzados en Steam en octubre declaró contenido generado con IA. Engadget también recordó que en junio casi el 20% de las demos del Next Fest, el festival de demos de Steam, lo había declarado.

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Un empleado de la empresa tecnológica reconoció hace poco que existe un problema de juegos de baja calidad, pero dijo que la empresa no quiere ser quien decida qué herramientas deben usar los desarrolladores, según PC Gamer. Por ahora, la compañía no fijó una fecha para volver al plazo de tres a cinco días y los envíos se revisan en hasta 12 días hábiles.