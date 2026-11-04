Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Karin Herrera trasladó la petición al Ministerio de Gobernación luego de que estructuras criminales paralizaran una carretera con vehículos incendiados. Los custodios del blindado sobrevivieron sin lesiones.

Herrera asumió el mando temporal del gobierno debido a la visita de Bernardo Arévalo a España para la Cumbre Iberoamericana.
Karin Herrera solicitó al Ministerio de Gobernación el refuerzo de la seguridad en las carreteras tras el asalto en Taxisco. (Gobierno de Guatemala)
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La presidenta en funciones de Guatemala, Karin Herrera, solicitó al Ministerio de Gobernación reforzar las acciones de inteligencia y seguridad en rutas críticas del país después del intento de asalto contra un transporte de valores en Taxisco, Santa Rosa.

El ataque incluyó bloqueos con camiones de volteo y la quema de vehículos para inmovilizar la unidad blindada.

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Herrera informó este miércoles 4 de noviembre que trasladó la petición ante los hechos de violencia registrados durante las últimas 24 horas. La mandataria interina indicó que las autoridades deben actuar frente a estructuras criminales que operan en corredores viales del país.

El asalto ocurrió el martes 3 de noviembre en la ruta que une Escuintla con Taxisco, en un tramo situado entre los kilómetros 87 y 97. Según los reportes iniciales, al menos siete hombres armados participaron en una operación coordinada para interceptar un camión de la empresa Transporte y Administración de Valores (TAV).

Herrera asumió el mando temporal del gobierno debido a la visita de Bernardo Arévalo a España para la Cumbre Iberoamericana.
La presidenta en funciones de Guatemala anunció su petición a través de sus redes sociales. (X/Karin Herrera)

Los atacantes usaron camiones, autobuses incendiados y herramientas para abrir el blindado

Los delincuentes atravesaron dos camiones de volteo sobre la carretera bajo la apariencia de un accidente de tránsito. Los vehículos chocaron por delante y por detrás al transporte de valores, que quedó inmovilizado sobre la calzada.

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Los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en la carretera para frenar el avance de las patrullas policiales.
Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo. (Bomberos Voluntarios)

De forma paralela, los atacantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en distintos puntos del trayecto. La maniobra buscaba bloquear la circulación, retrasar la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC) y dificultar el ingreso de los Bomberos Voluntarios.

Mientras los equipos de socorro controlaban las llamas, los dos custodios de la unidad permanecieron refugiados dentro de la cabina blindada. Ninguno resultó herido y el dinero transportado no fue sustraído.

Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo.
Los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos y una camioneta particular en la carretera para frenar el avance de las patrullas policiales. (Bomberos Voluntarios)

Los informes policiales señalan que los agresores habían llevado herramientas de trabajo pesado para forzar los accesos del camión. En el lugar quedaron pulidoras, almadanas, cinceles y armas de fuego, elementos que serán analizados por los investigadores.

La PNC y el Ministerio Público mantienen operativos para identificar a los responsables

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que los agentes llegaron al sector para asistir a los tripulantes y resguardar el traslado del cargamento hacia un punto seguro. El robo no se concretó, pese a la emboscada y al bloqueo de la vía.

Un comando armado interceptó un camión de transporte de valores en Santa Rosa con el impacto frontal y trasero de dos camiones de volteo.
Los cuerpos de socorro confirmaron que la emboscada en la ruta hacia Taxisco dejó únicamente daños materiales y ninguna persona herida. (Bomberos Voluntarios)

Peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de investigación cerraron el paso en el kilómetro 90 de la ruta hacia Taxisco para recopilar indicios balísticos y examinar los automotores involucrados. Las autoridades aún desconocen el monto que transportaba el vehículo.

TAV confirmó el ataque contra una de sus unidades y afirmó que la activación de los protocolos de seguridad permitió preservar tanto al personal como al cargamento. La empresa también informó que colabora con las diligencias para identificar a los integrantes del comando armado.

Herrera también pidió esclarecer la muerte de un agente en la Academia de la PNC

En la misma publicación, la presidenta en funciones solicitó avanzar con las diligencias sobre la muerte del agente Walter Isaías Alvarado Oxlaj, hallado sin vida el 2 de noviembre en la Academia de la PNC, ubicada en la zona 6 de la capital guatemalteca.

Collage con un policía uniformado, un uniforme azul en el suelo y una zona acordonada con cinta de seguridad durante la noche
El agente Walter Isaías Alvarado Oxlaj fue hallado sin vida dentro de la Escuela de Especialidades de Policía en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales )

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el policía murió por trauma raquimedular y trauma cerrado de tórax y abdomen. Herrera expresó sus condolencias a la familia del agente y aseguró que sigue los resultados de la investigación.

La vicepresidenta ejerce la Presidencia de forma temporal mientras Bernardo Arévalo participa en Madrid, España, en actividades diplomáticas y empresariales, incluida la XXX Cumbre Iberoamericana prevista para el 4 y 5 de noviembre.

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