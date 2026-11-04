Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

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Amnistía Internacional Américas pidió la liberación de Roberto Pérez Fonseca, al que identificó como activista cubano, defensor de derechos humanos y preso de conciencia. El reclamo fue difundido este martes 3 de noviembre en una publicación que incluyó una imagen del detenido y la consigna: “Liberen a Roberto Pérez Fonseca, preso de conciencia”.

La exigencia coincidió con una nueva denuncia de represalias dentro de la prisión de Aguacate, ubicada en Quivicán, provincia de Mayabeque. Según informó su familia, Pérez Fonseca fue trasladado a una celda de aislamiento después de desplegar una sábana con la frase “Patria y Vida” en el patio del penal.

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El activista cumple una condena de 10 años de privación de libertad por hechos vinculados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Su caso ha sido documentado por Prisoners Defenders International, organización que registra además varias enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Protesta y agresión previa dentro de la cárcel

La decisión de enviarlo a una celda de castigo fue confirmada a su madre, Liset Fonseca, por el director del penal, según la denuncia divulgada por su hermano Alberto Ortega Fonseca, activista exiliado en Canadá conocido como Albert Fonse.

La organización Amnistía Internacional exige la liberación del activista cubano Roberto Pérez Fonseca, al que considera preso de conciencia.

El familiar afirmó en una transmisión en Facebook que el hecho estuvo precedido por una agresión de otro recluso. Según ese relato, un preso común atacó a Pérez Fonseca por la espalda sin que existiera una discusión previa entre ambos.

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Cuando el detenido intentó defenderse, el agresor habría sacado un arma blanca ante una reeducadora y varios funcionarios penitenciarios. La familia sostuvo que los guardias presentes no intervinieron para frenar el ataque ni aplicaron sanciones al recluso que habría portado el arma.

Tras ese episodio, Pérez Fonseca exhibió en el patio la sábana con la consigna “Patria y Vida”, una frase que se convirtió en símbolo de rechazo al régimen cubano. La dirección de la cárcel ordenó entonces su traslado inmediato al área de aislamiento, según la versión de sus familiares.

Más de diez ingresos a celdas de castigo

Albert Fonse aseguró que su hermano ha sido confinado en aislamiento en más de 10 oportunidades desde su encarcelamiento. Estimó que, sumados todos los períodos, ha permanecido entre uno y dos años en celdas de castigo.

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“Ya yo no sé cuál es el número de veces que a mi hermano lo meten en celda de castigo; son más de diez veces y, de forma acumulativa, debe llevar entre un año y dos años en aislamiento”, afirmó el activista, según recogió Martí Noticias, portal de noticias sobre Cuba.

El familiar sostuvo que esas reclusiones han afectado la salud de Pérez Fonseca por las condiciones de las celdas. Señaló que los espacios tendrían poca ventilación y acumulación de polvo, factores que agravarían sus dificultades respiratorias.

“Las últimas veces que ha estado ahí se le ha agravado su situación de salud por el polvo, le da falta de aire por sus problemas pulmonares. Se sabe que la mayoría son celdas tapiadas con poca ventilación”, declaró Albert Fonse.

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Una pintura al óleo representa al preso de conciencia Roberto Pérez Fonseca en una celda de castigo en Cuba tras su condena por las protestas del 11 de julio de 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades respiratorias y digestivas documentadas

La ficha de Prisoners Defenders International sobre Roberto Pérez Fonseca consigna que el preso padece asma, bronquitis crónica, esofagitis, gastritis, neumonía y úlceras estomacales. La organización sitúa su reclusión en la prisión Aguacate, en Quivicán.

Las denuncias familiares adquieren especial gravedad por ese historial clínico. El aislamiento prolongado y las condiciones deficientes de ventilación pueden representar un riesgo adicional para una persona con enfermedades pulmonares, según advirtió su hermano.

Amnistía Internacional no detalló en la publicación difundida este martes si tomó conocimiento del último traslado a celda de castigo. Su mensaje se centró en el pedido de excarcelación y en la identificación de Pérez Fonseca como preso de conciencia.

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La organización ha utilizado esa categoría para referirse a personas detenidas por expresar pacíficamente sus convicciones, identidad u otras creencias, siempre que no hayan promovido ni usado la violencia.

Condena vinculada con las protestas del 11 de julio de 2021

Roberto Pérez Fonseca fue detenido el 16 de julio de 2021, cinco días después de las protestas que se extendieron por distintas ciudades de Cuba. Según Prisoners Defenders International, su causa está relacionada con las manifestaciones que tuvieron lugar en San José de las Lajas, en Mayabeque.

La sentencia de 10 años fue dictada en mayo de 2023 y quedó firme en apelación. El activista fue condenado por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos.

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Mientras sus familiares denuncian que las sanciones disciplinarias dentro de la cárcel se han repetido y han profundizado sus problemas de salud, el reclamo de Amnistía Internacional atribuye el último traslado al aislamiento a su protesta con la consigna “Patria y Vida”.