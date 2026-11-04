Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La audiencia celebrada este martes en el Palacio Real de Madrid precedió a la XXX Cumbre Iberoamericana, que congregará a delegaciones de 22 naciones los días 4 y 5 de noviembre

Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Real de Madrid para reafirmar los vínculos históricos y ampliar la cooperación entre ambos países.
Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Real de Madrid para reafirmar los vínculos históricos y ampliar la cooperación entre ambos países. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió este martes 3 de noviembre con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, y luego presentó ante empresarios una cartera de proyectos por más de USD 2.500 millones para atraer inversiones al país centroamericano.

El encuentro con el monarca español formó parte de la ronda de reuniones bilaterales que Felipe VI mantuvo con mandatarios que llegaron a la capital española para participar en la cumbre, prevista para el 4 y 5 de noviembre, según informó la agencia EFE.

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Durante la jornada, el rey también recibió al presidente de Honduras, Nasry Asfura; a la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y al jefe de Estado de Chile, José Antonio Kast.

El rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el Palacio Real de Madrid durante su visita oficial a España. Ambos mandatarios se saludan en el interior del palacio y posan ante los medios de comunicación junto a las banderas de España y Guatemala, antes de ser acompañados por integrantes de las delegaciones oficiales.

Mientras que Arévalo informó en sus redes sociales, la cita con el rey y aseguró que reafirmó los vínculos históricos entre ambos países y la intención de ampliar la cooperación y el diálogo político. El presidente guatemalteco viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

España ejerce la Secretaría Pro Tempore desde la cumbre realizada en Cuenca, Ecuador, en 2024. La reunión se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

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Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Real de Madrid para reafirmar los vínculos históricos y ampliar la cooperación entre ambos países.
Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI junto a funcionarios guatemaltecos y españoles, tras la reunión bilateral. (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno busca inversiones en infraestructura, energía y logística

Antes de la cita de jefes de Estado y de Gobierno, Arévalo participó en el Encuentro Empresarial Iberoamericano organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Allí convocó a compañías españolas e iberoamericanas a participar en proyectos de infraestructura, tecnología, logística, energías renovables, industria, turismo y servicios.

Buscamos inversión que produzca valor, que genere empleos dignos, que incorpore innovación y que contribuya al bienestar”, afirmó el mandatario durante su intervención ante empresarios, según el discurso compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala.

Arévalo explicó que parte de la cartera de proyectos se desarrollará bajo esquemas de alianzas público-privadas, con intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Entre las obras mencionadas figuran inversiones cercanas a USD 4.000 millones para modernizar carreteras, caminos rurales, puertos sobre el Pacífico y el Atlántico, y el aeropuerto internacional.

Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Real de Madrid para reafirmar los vínculos históricos y ampliar la cooperación entre ambos países.
El mandatario guatemalteco presentó ante directivos empresariales una cartera de proyectos por más de 2.500 millones de dólares para captar inversiones en Centroamérica. (Gobierno de Guatemala)

El presidente también se refirió a la ampliación de un corredor logístico hacia el Atlántico y a los estudios para conectar mediante ferrocarril los centros industriales con los puertos. En el área metropolitana, señaló, el proyecto MetroRiel prevé atender a unos 250 mil usuarios diarios.

Reformas y propuesta para evitar la doble tributación

El mandatario sostuvo que su administración impulsa reformas para ofrecer mayor previsibilidad a los inversores. Entre ellas citó la Ley de Competencia, los cambios a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley General del Sistema Portuario.

Además, indicó que Guatemala prepara una propuesta de acuerdo para evitar la doble tributación con España, con el objetivo de dar mayores certezas fiscales a las empresas españolas que decidan instalarse o ampliar sus operaciones en el país.

Bernardo Arévalo y el rey Felipe VI sostuvieron una reunión bilateral en el Palacio Real de Madrid para reafirmar los vínculos históricos y ampliar la cooperación entre ambos países.
El sistema de transporte MetroRiel prevé el traslado de 250 mil usuarios al día en el área metropolitana guatemalteca, que impulsó el presidente Bernardo Arévalo con empresarios españoles. (Gobierno de Guatemala)

Arévalo destacó que la inversión española en Guatemala llegó a USD 90,7 millones en 2025, con presencia en sectores como industria, finanzas, comercio y servicios. Como ejemplo, mencionó la planta de Nextil Elastic Fabrics, cuya inversión fue de cerca de USD 40 millones.

El presidente vinculó la convocatoria de capitales con los datos macroeconómicos de Guatemala. Según expuso, la economía creció 4,3% en 2025 y la inflación cerró ese año en 1,7%, de acuerdo con cifras atribuidas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agenda de Arévalo continuará con las sesiones de la Cumbre Iberoamericana, de las que se espera la adopción de la Declaración de Madrid y comunicados sobre seguridad vial, delincuencia organizada transnacional, narcotráfico y propiedad industrial.

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