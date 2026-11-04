Política

“Me encomiendo a sus oraciones”: el mensaje del papa León XIV en la previa a su visita Latinoamérica

Durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice mencionó su viaje a Uruguay, Argentina y Perú

El mensaje del Papa en la previa de su visita a Latinoamérica
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El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, dijo el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.

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El pontífice al finalizar la audiencia pidió que le acompañen con sus oraciones. “Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, señaló.

El Papa viajará a estos tres países del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar.

En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.

El último Papa en visitar Uruguay y Argentina fue Juan Pablo II. Viajó a Argentina en 1982 y 1987, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. En el caos de Uruguay fue en 1987 y regresó en 1988. El pontífice polaco también visitó Perú en 1985 y 1988, mientras que Francisco viajó allí en 2018.

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Para León XIV, quien pasó 20 años en Perú primero como misionero y después como obispo de Chiclayo, este viaje apostólico tiene así un significado personal.

El papa León XIV emprende su viaje a Latinoamérica
El papa León XIV emprende su viaje a Latinoamérica

Lemas y agenda

Cada país tendrá un lema propio durante la visita. Uruguay recibirá al pontífice con la frase “Les anuncio una gran alegría”; Argentina utilizará “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que Perú tendrá como consigna “Abramos el corazón”.

El Vaticano explicó que el hilo del recorrido será “la llamada personal a la santidad, a la responsabilidad cristiana” y al compromiso individual. También anticipó que los discursos harán referencia a figuras religiosas de cada nación, como el beato Jacinto Vera en Uruguay; el venerable Enrique Shaw, el Cura Brochero, Mamá Antula y san Héctor Valdivielso en Argentina; y santa Rosa de Lima, san Martín de Porres, san Francisco Solano, san Juan Macías, los mártires de Chimbote y santo Toribio de Mogrovejo en Perú.

León XIV partirá de Roma hacia Montevideo a las 07.00 del jueves 6 de noviembre, en un vuelo de unas 13 horas y media. Su llegada al Aeropuerto de Montevideo está prevista para las 16.30, donde recibirá una bienvenida oficial del presidente de la República.

La agenda de esa jornada contempla un traslado a la Plaza Independencia, una ceremonia frente a la Torre Ejecutiva y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Luego realizará una visita de cortesía al presidente en el Edificio José Artigas.

El Papa continuará hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y Santos Felipe y Santiago, donde celebrará vísperas con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. Allí rezará ante la tumba del beato Jacinto Vera antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica.

El viernes 7 de noviembre, León XIV viajará a Paysandú. Tras un recorrido en papamóvil abierto por el Parque París Londres, celebrará una misa a las 10.00 y escuchará el saludo del obispo local. Más tarde regresará a Montevideo, se reunirá en privado con miembros de la Orden de San Agustín y visitará la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, junto con viviendas construidas para familias necesitadas.

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