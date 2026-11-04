Economía

Préstamos personales por hasta $50 millones: quiénes pueden acceder y a qué tasa en noviembre 2026

Las condiciones varían dependiendo del banco, la situación laboral del solicitante y su perfil crediticio, entre otros puntos. Las principales alternativas

pesos argentina billetes
Los bancos evalúan ingresos, antigüedad laboral y nivel de endeudamiento antes de aprobar un préstamo personal. (Foto: Bloomberg)
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Distintos bancos públicos y privados mantienen en noviembre líneas de préstamos personales que permiten solicitar hasta $50 millones, aunque los requisitos, los plazos y el costo financiero cambian según la entidad y la vinculación del cliente con el banco.

El monto máximo no implica una aprobación automática. Cada entidad evalúa los ingresos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad laboral y el perfil crediticio antes de definir el importe final y las condiciones de devolución.

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El Banco de la Nación Argentina (BNA) publica una línea de préstamos personales desde $1 millón y hasta $100 millones para clientes que perciben sus haberes a través de la entidad. El plazo de pago llega a 72 meses, con sistema de amortización francés.

De acuerdo a lo informado por el banco, la tasa nominal anual (TNA) es fija y se ubica en el 49 por ciento. Por su parte, la tasa efectiva anual (TEA) es del 61,65% y el costo financiero total (CFT) alcanza el 78,38% para el caso de la TEA. El BNA aclara que esas tasas corresponden a un préstamo tomado como ejemplo de $2 millones a 72 meses.

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La alternativa está dirigida a personas humanas cuya edad al terminar de pagar el crédito no supere la prevista para acceder a la jubilación. También deben autorizar el débito de las cuotas desde la cuenta en la que reciben los haberes.

Manos con una lapicera sobre un formulario de crédito personal junto a billetes de mil pesos argentinos sobre una mesa de granito.
El Banco Nación ofrece préstamos personales con una TNA fija del 49 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los potenciales destinatarios figuran empleados de planta permanente con al menos seis meses de antigüedad, contratados bajo el régimen previsto en el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y determinados trabajadores temporarios o contratados. Para quienes acreditan el sueldo en el banco, la antigüedad mínima se reduce a tres meses.

La primera cuota no puede exceder el 35% del haber mensual. El BNA aclara que puede requerir un codeudor o garante solidario luego de la evaluación de la solicitud.

La información oficial consultada indica que la tasa se mantiene fija durante toda la vida del préstamo en algunas de sus líneas.

Créditos a 60 meses y tasa fija

No solo el Nación ofrece préstamos a tasa fija. También el Banco Provincia cuenta con créditos con esa condición. En ese caso, el monto máximo es de $50 millones para clientes personas humanas que perciben sus haberes en la entidad. El mínimo es de $100.000 y el plazo puede llegar a 60 meses.

Para ese grupo, la tasa nominal anual vencida fija es de 65,10% y el costo financiero total efectivo anual vencido alcanzan el 88,51%, según el detalle de tasas publicado para el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026.

La cuota mensual puede afectar hasta el 35% de los ingresos líquidos del solicitante. El préstamo se puede solicitar a través de Home Banking BIP, BIP Móvil, Cuenta DNI —cuando la oferta esté habilitada— o en forma presencial en una sucursal.

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos. La pantalla del teléfono muestra una interfaz con el título "Pedir préstamo".
Algunas entidades ofrecen diferentes condiciones de préstamos dependiendo de si el trámite se hace online o presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco informó que, para un préstamo de $1 millón a 60 meses, la primera cuota de capital e interés es de 56.629,16 pesos. El crédito incluye seguro de vida sin costo y utiliza el sistema francés.

Los “no clientes” también tiene la opción de solicitar un préstamo en Banco Provincia, pero en ese caso el tope se reduce a $3 millones y el plazo máximo es de 24 meses. En ese segmento, la tasa nominal anual vencida asciende a 78,90%, mientras que el costo financiero total efectivo anual vencido llega a 114,72%. La relación máxima entre cuota e ingresos baja al 30 por ciento.

Las alternativas en el BBVA

El banco BBVA ofrece préstamos personales a un plazo de entre seis y 72 meses, con tasa fija y sistema de amortización francés. El monto mínimo es de $10.000, mientras que el límite alcanza $60 millones para operaciones online y $70 millones para solicitudes realizadas en sucursales.

La entidad establece una TNA de 109% para los plazos de seis, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 meses. La tasa efectiva anual es de 183,86% para los préstamos de hasta 60 meses y de 183,88% para la financiación a 72 meses.

El costo financiero total efectivo anual cambia según el plazo. Llega a 242,31% a seis meses, 243,39% a 12 meses y 243,22% para períodos de 24, 36, 48, 60 y 72 meses.

Las tasas mencionadas tienen vigencia hasta el 30 de noviembre, aunque el banco aclara que la tasa final se define según la calificación crediticia del cliente. Otro punto a tener en cuenta, es que el costo financiero total incorpora capital, intereses, impuestos y cargos.

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Los préstamos del BBVA se pueden devolver enun plazo de entre seis y 72 meses. (Franco Fafasuli)

Un ejemplo publicado por la entidad para un crédito de $100.000 a 72 meses, con una tasa nominal anual de 109%, arroja una primera cuota estimada de 11.106,85 pesos. El importe puede variar según la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento de cada cuota.

Los solicitantes de préstamos personales de BBVA deben tener entre 18 y 74 años. Los empleados en relación de dependencia que cobran sus haberes en la entidad necesitan una antigüedad laboral mínima de tres meses.

Quienes trabajan en relación de dependencia y no acreditan el sueldo en la entidad privada deben contar con un año de antigüedad. El mismo requisito se aplica a profesionales independientes, mientras que comerciantes y autónomos necesitan dos años de actividad vigente.

Las condiciones, tasas y montos informados por las entidades corresponden a sus publicaciones oficiales y pueden cambiar según la evaluación crediticia, el canal de contratación y la situación de cada solicitante.

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