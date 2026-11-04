Nexus Mods obligará a etiquetar los mods de videojuegos creados con inteligencia artificial

Nexus Mods clasifica el uso de la IA en los mods de videojuegos en tres categorías para transparentar el origen del contenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nexus Mods, el mayor sitio para descargar mods de videojuegos (modificaciones hechas por aficionados que cambian o amplían un juego), obligará a los creadores a declarar si usaron inteligencia artificial y permitirá a los usuarios ocultar ese contenido. La plataforma anunció el 3 de noviembre que no prohibirá los mods hechos con IA.

“Somos pro creatividad humana”, escribió Foledinho, copropietario del sitio, en el anuncio oficial. Según explicó, la IA se usa en todo el proceso de creación, desde el autocompletado de código hasta texturas, voces y recursos completos, y una prohibición total no la sacaría del modding: solo impediría que los autores mencionen su uso.

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A partir de ahora, quien suba un mod nuevo deberá indicar si empleó IA. Los mods marcados como “asistidos por inteligencia artificial” deberán incluir una explicación pública de cómo y dónde se usó, y las etiquetas aparecerán justo después de las de contenido para adultos, para que se vean mejor.

La página de ayuda del sitio detalla tres categorías: contenido generado por IA, medios de IA (imágenes promocionales, miniaturas o videos fuera de los archivos del juego) y contenido asistido por IA. Para esta última, el autor debe nombrar las herramientas y señalar qué archivos o código salieron de ellas.

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Qué pasará con los usuarios que incumplan las reglas

Nexus Mods prohíbe el uso de mods de videojuegos para el entrenamiento de modelos de IA sin el consentimiento expreso del creador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio abrió un período de gracia de 60 días que comenzó el 3 de noviembre y termina el 2 de enero de 2027. Después de esa fecha, los mods sin etiquetar o que incumplan las reglas pasarán al equipo de confianza y seguridad, que pedirá corregir las omisiones.

Si el autor sigue sin actualizar su mod tras el aviso, el sitio podrá aplicar advertencias, restringir su cuenta o quitar el archivo. La plataforma reconoció que no espera que todos declaren: “Esperamos que estos cambios animen a todos a revelar su uso de IA, pero, para ser sinceros, eso no va a ocurrir”, escribió Foledinho.

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Para las etiquetas de “asistido por IA”, el sitio exigirá además pruebas de que el trabajo fue dirigido por una persona, como el historial de versiones del proyecto. Si la descripción o la evidencia resultan insuficientes, los moderadores podrán reemplazar la etiqueta.

Permisos nuevos y un filtro para quien no quiere IA

Los usuarios que prefieran no ver contenido generado por IA podrán activar un control desde las páginas de cada juego y la página de inicio. El sitio mencionó que el siguiente paso será llevar esa opción a la búsqueda y a la forma en que se muestran los mods.

También habrá permisos nuevos para los autores sobre el uso de sus archivos para entrenar IA y sobre las copias o versiones derivadas. Por defecto estarán en “pregúntame”: nadie podrá usar los recursos de un mod para esos fines sin permiso escrito del autor. Los permisos ya existentes no se reiniciarán.

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Nexus Mods afirmó que no usará los mods de sus autores para entrenar IA ni los venderá o licenciará a quienes lo hagan. La plataforma reconoció que aún debe resolver detalles sobre licencias, copias y versiones, y que esos cambios llegarán más tarde que la obligación de declarar.

Seguridad: 20.000 archivos en cuarentena en un año

Nexus Mods reportó que los mods de videojuegos generados con IA concentraron el 2,13% de las donaciones en la plataforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio también citó cifras de seguridad, por el riesgo de que la IA facilite el código malicioso escondido en mods. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, su equipo revisó a mano y aprobó 3.164 subidas, más de cuatro veces la cifra del año anterior, y puso en cuarentena 20.000 archivos para controles adicionales, 12 veces más.

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Sobre las donaciones, el sitio informó que los mods con la etiqueta de contenido generado por IA recibieron este año el 2,13% de todos los puntos de donación, un porcentaje que calificó de “cómodamente bajo”. Por ahora no cambiará las reglas de recompensas, para no dar a los autores un motivo para ocultar el uso de IA.

El anuncio deja sin resolver las miniaturas hechas con IA. El sitio no pondrá restricciones nuevas en los casos dudosos, como una captura real con texto añadido por IA, pero prohíbe cualquier imagen que muestre funciones que el mod no tiene. Las reglas completas se aplicarán desde el 2 de enero de 2027.

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