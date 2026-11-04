“Beautiful morning”, el mensaje de Cristina Kirchner sobre la derrota de Donald Trump

La expresidente de Argentina celebró la victoria democráta en las elecciones legislativas de los Estados Unidos (REUTERS/Tomas Cuesta)

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La expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, celebró el resultado de las Elecciones Generales de los Estados Unidos. “Beautiful morning!!!”, escribió la también exvicepresidente nacional en la red social X. A su vez, el mensaje fue replicado a través de una historia en Instagram.

La mención alude al recordado sketch de Guillermo Francella que se transformó en meme especialmente de fanáticos del fútbol cada vez que sus equipos obtienen una victoria o campeonato importante. En ese caso, el actor interpretaba a uno de los integrantes de Los Extermineitors (1989). Mientras todos los soldados estaban serios, entrenando y bajo una disciplina militar estricta, el personaje de Francella camina relajado entre ellos, rompe la tensión y tira la improvisada frase: “¿Hermosa mañana, verdad?“.

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La dirigente se refirió a la victoria del Partido Demócrata, que tomó el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos tras las elecciones legislativas de ayer. De esta forma, el resultado supone una derrota para el Partido Republicano y deja al presidente Donald Trump ante un Congreso controlado por la oposición durante los últimos dos años de su mandato.

La nueva mayoría permitirá a los demócratas condicionar la agenda legislativa de la Casa Blanca, y tendrán capacidad para bloquear proyectos de ley, frenar nombramientos de jueces y altos funcionarios, además de impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana. Entre los asuntos que podrían quedar bajo revisión aparecen la guerra contra Irán, la política migratoria y denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno.

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El avance demócrata se registró en varios territorios con tradición republicana. La nota atribuye el resultado al malestar de parte del electorado por el costo de vida, los aranceles y el encarecimiento del combustible, vinculado a la guerra contra Irán. Esos factores habrían perjudicado a los candidatos republicanos en una jornada que modificó el equilibrio de poder en Washington.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

En el Senado, los demócratas lograron triunfos relevantes en Kansas, Iowa, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio. En Maine, Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins y obtuvo el séptimo escaño que necesitaba su partido para consolidar la mayoría. Adam Hamilton se convirtió en Kansas en el primer demócrata elegido para el Senado desde 1932, mientras que Iowa otorgó al partido un resultado que no conseguía desde 2008.

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Texas fue uno de los estados con mayores cambios políticos. James Talarico ganó la elección al Senado y Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott, con lo que puso fin a décadas de predominio republicano en la gobernación estatal. Los demócratas también retuvieron la banca del senador Jon Ossoff en Georgia y un escaño vacante en Nuevo Hampshire.

En la Cámara de Representantes, el partido amplió su presencia en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Uno de los casos destacados fue el de Indiana, donde JD Ford derrotó a la congresista republicana Victoria Spartz en un distrito que Trump había ganado por 17 puntos en las presidenciales de 2024.

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La jornada electoral dejó triunfos demócratas en estados de tradición republicana y modificó el equilibrio político en Washington (AP Foto/Bryon Houlgrave)

Georgia también dio un resultado histórico: Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra elegida para ese cargo en el país. Los republicanos, en tanto, conservaron algunas posiciones en Florida, donde Byron Donalds obtuvo la gobernación y Ashley Moody retuvo su escaño en el Senado.

Trump aceptó inicialmente el desenlace electoral y reconoció el desempeño demócrata, aunque después volvió a cuestionar la derrota de su partido. El presidente sostuvo que habría ganado “por goleada” si hubiese sido candidato y adelantó que podría recurrir al veto para bloquear iniciativas aprobadas por el nuevo Congreso.

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