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Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Diferentes humoristas que compartieron escenario con el actor, que fue encontrado sin vida en su casa, se expresaron en las redes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una de las fotos que compartieron los amigos de Daniel Bifulco tras su muerte
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La muerte de Daniel Bifulco, integrante del recordado trío Los Jaimitos de Videomatch, generó mensajes de despedida de compañeros de la televisión y el humor argentino. Flavio Gastaldi, Alfredo Silva y Torry Palenzuela lo recordaron en las redes sociales con fotos compartidas y palabras dirigidas a su familia.

Bifulco murió este miércoles a los 56 años. El actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa y las primeras informaciones señalaron que habría sufrido un infarto.

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Hijitus despidió a su “querido amigo y compañero”

Flavio Gastaldi, conocido en redes como Hijitus, publicó una imagen junto a Bifulco, ambos caracterizados para un show. Sobre la foto escribió: “QEPD querido amigo. Muchas tristezas en este día”.

En el texto que acompañó el posteo, Gastaldi expresó: “Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”. La publicación recibió decenas de comentarios de seguidores y colegas, entre ellos el mensaje de la actriz Susana Roccasalvo, quien dejó un corazón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mensaje que Hijitus compartió en las redes ante la muerte de Bifulco

Alfredo Silva recordó a Bifulco como “mi gran amigo Jaimito”

El humorista Alfredo Silva también compartió una postal en la que aparecen Bifulco, Hijitus y otra humorista, con los tres caracterizados en un camarín. “Que en paz descanses mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco, que Dios te tenga en la gloria eterna”, escribió.

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La referencia a Jaimito remitió al personaje que Bifulco encarnó en el trío que completaban Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, uno de los cuadros humorísticos que quedó asociado a la historia de Videomatch.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alfre Silva, humorista y amigo de Bifulco, lo despidió en las redes

Torry Palenzuela eligió fotos y un mensaje de gratitud

Por su parte, Torry Palenzuela publicó una historia de Instagram con varias imágenes junto al humorista. En una de ellas se los ve durante un encuentro, mientras que las restantes muestran a Bifulco en su personaje y en una selfie.

Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”, escribió Palenzuela al despedirlo.

Bifulco había integrado Los Jaimitos junto a Peña y Vagoneta y en los últimos años mantenía su actividad artística, con participaciones en redes sociales y propuestas teatrales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Torry, productor y amigo de Bifulco, expresó su dolor en las redes

De Marcela Feudale a Sandra Callejón, otros mensajes de los famosos

En un posteo del periodista Pablo Layus que informaba la muerte de Bifulco, Marcela Feudale, otra histórica integrante de Videomatch, expresó su dolor. “Ay, Dani querido, es una noticia muy triste”, comentó la locutora.

Por su parte, Sandra Callejón escribió en la misma publicación: “Pobrecito, tan joven”. Mientras que Pelu Taborda, integrante del grupo humorístico Lo Lumvrise definió al episodio como una “increíble noticia” junto a un emoticón de cara triste. En tanto, el músico Luciano Creiner envió un “beso al cielo” para su amigo.

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Daniel Bifulco

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