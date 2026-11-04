Exportaciones uruguayas crecieron 1% en diez meses: Europa fue su principal destino en octubre

La Unión Europea, el principal destino de las exportaciones uruguayas (EFE/ Stephanie Lecocq)

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Las exportaciones de bienes uruguayas tuvieron un magro crecimiento (del 1%) en los primeros 10 meses de 2026, en un año afectado por el efecto que tuvo la sequía del primer trimestre principalmente en la soja (cuyas ventas al exterior cayeron un 37%). El informe del comercio exterior uruguayo trae una novedad: la Unión Europea se convirtió en el principal destino de octubre.

Las solicitudes de exportación alcanzaron en octubre los USD 1.089 millones, un incremento del 1% en comparación al mismo mes del año pasado. En el acumulado del año llegaron a los USD 11.430 millones, también un incremento del 1% respecto al acumulado de 2025, según los datos informados por la agencia de promoción Uruguay XXI.

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La celulosa se mantuvo como el principal producto exportado en el mes, con ventas por USD 229 millones, lo que representó un 21% del total exportado y un crecimiento interanual del 37%.

La celulosa fue el principal producto exportado en octubre por Uruguay (AP Foto/Matilde Campodónico)

La carne bovina aparece en segundo lugar en octubre, con envíos por USD 210 millones, lo que significa una caída interanual del 4%. El podio lo completan los productos lácteos, con ventas por USD 118 millones, lo que significa una suba del 21% en comparación al mismo período del año anterior.

Pero, ¿qué pasó en lo que va del año? En el acumulado de enero a octubre, la carne bovina se mantuvo como el principal producto de exportación de Uruguay, con ventas por USD 2.200 millones (un 2% comparado al mismo período de 2025).

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La celulosa aparece en segundo lugar con USD 1.998 millones, un crecimiento del 2% en comparación al año pasado.

Ventas de soja desde Uruguay cayeron 37% en lo que va del año (EFE/Weimer Carvalho)

La soja aparece en tercer lugar: acumuló ventas por USD 834 millones, lo que representó un 7% del total exportado y una disminución del 37% en comparación al 2025. “Esta caída estuvo explicada principalmente por el impacto de la sequía sobre la zafra 2025/2026, que provocó una reducción cercana al 50% en la producción respecto a la campaña anterior”, explica el informe de Uruguay XXI.

La Unión Europea, el principal destino

La Unión Europea se convirtió en octubre en el principal destino de las exportaciones uruguayas. Las colocaciones hacia ese destino fueron por USD 179 millones, lo que representaron un 16% del total exportado, y un crecimiento interanual del 16% respecto al mismo mes de 2025.

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Las ventas hacia este mercado se concentraron principalmente en celulosa, carne bovina y madera y productos de madera, que explicaron en conjunto el 87% del valor exportado al bloque europeo, señala el informe de Uruguay XXI. En cuarto lugar se ubicaron lana y tejidos y por último las exportaciones de arroz, que registraron una caída interanual del 37% hacia allí.

En conjunto, estos cinco productos concentraron aproximadamente el 92% de las exportaciones destinadas a la Unión Europea en octubre de 2026, señala el informe.

Venta de arroz a la Unión Europea registró caída del 37% (Presidencia)

Brasil y China completaron el podio de los destinos uruguayos de las exportaciones en octubre.

El aumento de las ventas hacia la Unión Europea no es algo propio de este mes. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó recientemente un balance sobre los primeros seis meses del acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo que concluye que hubo un aumento de las exportaciones gracias a este tratado.

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Las ventas hacia allí alcanzaron los USD 860 millones entre mayo y septiembre, un incremento del 12% respecto a igual período del año anterior. En total, fueron USD 38 millones los canalizados al amparo de este acuerdo, según los datos oficiales. Esto se da en un contexto en el que las exportaciones globales experimentan un leve retroceso (de 1,5%) en el período mayo-septiembre, que fue el considerado para este análisis.