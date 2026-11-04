Uruguay desplegará un operativo con hasta 6.700 policías y militares para la vista del papa León XIV

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto al director de la Policía Nacional, José Azambuya (Ministerio del Interior)

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La llegada del papa León XIV a Uruguay –entre el viernes y el domingo que viene– implicará el despliegue de unos 5.000 policías y de entre 1.000 y 1.700 militares de las Fuerzas Armadas. El operativo es coordinado de forma conjunta entre los ministerios de Defensa a Interior y abarcará a todo el país. La Iglesia Católica también fue parte de esta organización, detalló el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa esta martes.

“El Ministerio del Interior se compromete a permitir que esa visita de ese líder internacional a nuestro país posibilite la celebración, la reunión, el regocijo, de los uruguayos que entienden que se trata de una visita histórica”, dijo el jerarca en la conferencia de prensa.

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El despliegue será “histórico en todos los rincones” del país, dijo el secretario de Estado.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

El papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con esta vigilia en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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Las 36 unidades que integran la Policía Nacional (las jefaturas de los 19 departamentos y las 17 direcciones) participarán del operativo. El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, dijo que los efectivos tienen órdenes de operaciones específicas. El despliegue incluye cámaras de videovigilancia, escudos digitales en fronteras, drones, aeronaves de ala fija, helicópteros y otros recursos de vigilancia y control territorial.

El director agregó que están trabajando en una operación “de gran magnitud” desde que se conoció la noticia de que el papa llegaría al país. La planificación se estructuró en cuatro fases, de las cuales ya se completaron dos y actualmente se transita la tercera.

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La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

Azambuya aclaró que, pese a la concentración de efectivos que habrá por estos eventos masivos, no se desatenderán otras funciones de los policías.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, tendrán un despliegue organizado en cinco componentes: terrestre, naval, aéreo, de ciberdefensa y sanitario.

El operativo contará con entre 1.000 y 1.7000 efectivos y tendrá un “centro de gravedad” en Paysandú, donde se integrarán los distintos componentes del operativo, según la información oficial.

El jefe de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, Mario Moreira, detalló que se establecerá un dispositivo de evacuación aeromédica. Para esto, se realizaron pruebas en un helipuerto que está ubicado frente al Hospital Militar, en Montevideo, que está previsto como uno de los posibles puntos para este tipo de traslados.

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La avanzada del Vaticano recorre la peatonal Sarandí hacia la Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo (@iglesiauy)

Fortalecen los controles en la frontera

El Ministerio del Interior está también fortaleciendo todos los puntos terrestres habilitados para el ingreso a Uruguay, tanto en la frontera con Argentina como con Brasil, y principalmente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, adonde llegará León XIV y la comitiva que lo acompaña.

“Se espera una afluencia importante en los días previos desde el jueves para la llegada”, dijo la directora nacional de Migración, Myriam Coitinho. Es por esto que los puestos de control migratorio estarán cubiertos con personal las 24 horas y se reforzará la seguridad en los puentes internacionales.

Personal del Ejército uruguayo haciendo controles en los puentes internacionales que unen a Uruguay y Argentina (Ministerio de Defensa Nacional)

La Policía uruguaya, además, emitió una serie de recomendaciones para promover la seguridad durante la estadía del pontífice. Las sugerencias son las siguientes:

Planificar el viaje con antelación. Antes de salir, organizar el recorrido e informarse sobre el estado de las rutas y posibles desvíos Prever posibles demoras. Concurrir con al menos una hora de anticipación a los lugares de concentración y contemplar la posibilidad de que habrá una mayor circulación durante las jornadas de la visita. Llevar la documentación necesaria. Asegurarse de contar con la cédula de identidad, licencia de conducir y documentación del vehículo. Respetar las normas de tránsito. No exceder los límites de velocidad y adecuar la conducción a las condiciones del tránsito y del clima. Colaborar con el cuerpo de tránsito. Seguir las indicaciones del personal policial para mantener el orden y la circulación. Respetar los lugares habilitados para circular, detenerse con el vehículo y estacionar.