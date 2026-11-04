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Los centros de datos de IA instalan motores de avión reciclados para generar su propia electricidad

Los equipos reutilizados requieren más unidades para igualar la potencia de las instalaciones diseñadas para ese combustible, una desventaja que especialistas prevén más relevante dentro de uno o dos años

Los centros de datos de inteligencia artificial recurren a motores de avión adaptados a gas natural para autoabastecerse de energía (REUTERS/Shelby Tauber)
Los centros de datos de inteligencia artificial recurren a motores de avión adaptados a gas natural para autoabastecerse de energía (REUTERS/Shelby Tauber)
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Algunos centros de datos de inteligencia artificial (IA) generan su propia electricidad con motores de aviones retirados, convertidos para funcionar con gas natural. Los operadores buscan evitar las esperas de años para conectarse a la red o para comprar turbinas nuevas, según The New York Times, cuya investigación recogió TechCrunch el 3 de noviembre.

Los motores no están pensados como una planta eléctrica permanente. Su atractivo es la rapidez. “Se trata de conseguir energía lo más rápido posible”, dijo al Times Audun Martinsen, analista de la consultora Rystad Energy. Con unidades de este tipo, “pueden tener un centro de datos funcionando en 24 meses”, afirmó.

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Conectar 100 megavatios a la red en el norte de Virginia, en cambio, lleva unos siete años, según la Agencia Internacional de Energía, citada por TechCrunch. Un ejecutivo de Mitsubishi Power, uno de los mayores fabricantes de equipos de generación, dijo a Bloomberg la semana pasada que la mayor parte de la capacidad nueva llegará hacia 2031.

xAI y OpenAI ya usan estas turbinas

La empresa xAI, de Elon Musk, instaló ocho turbinas de este tipo en Mississippi para alimentar su centro de datos Colossus 2, según el Times. Las unidades provienen de ProEnergy, una compañía que reconstruye un motor de General Electric común en aviones Boeing.

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Los operadores prevén el uso de estos motores como una solución temporal durante un período de cinco a siete años (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Los operadores prevén el uso de estos motores como una solución temporal durante un período de cinco a siete años (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

OpenAI siguió ese camino en 2025 con turbinas de gas, provistas por GE Vernova y Solar Turbines, en Abilene, Texas, el primer sitio de su proyecto Stargate. Crusoe, la empresa de Denver que construye ese campus, encargó 13 unidades convertidas de ProEnergy en abril de este año, informó TechCrunch.

En septiembre, Crusoe canceló una compra de USD 1.250 millones de 29 turbinas de gas a Boom Supersonic, una startup que desarrolla un avión de pasajeros supersónico y que también vende una versión de ese motor como planta eléctrica. Un portavoz de Crusoe dijo entonces a TechCrunch que la empresa seguirá usando turbinas.

Cómo se convierte un motor de avión en generador

ProEnergy fabrica su turbina PE6000 a partir de núcleos usados del motor CF6-80C2, que combina con piezas nuevas. Cada unidad genera 48 megavatios, según Landon Tessmer, vicepresidente de operaciones comerciales de la empresa, citado por IEEE Spectrum. En octubre de 2025 afirmó que había vendido 21 turbinas para dos proyectos de más de 1 gigavatio en total.

Las turbinas aeronáuticas adaptadas emiten más contaminación y registran menor eficiencia energética que los equipos convencionales de gas (Europa Press)
Las turbinas aeronáuticas adaptadas emiten más contaminación y registran menor eficiencia energética que los equipos convencionales de gas (Europa Press)

Tessmer explicó que esos proyectos usarán la energía como solución puente durante cinco a siete años, hasta obtener conexión a la red. Después, las máquinas pasan a respaldo, complementan la red o se venden a la compañía eléctrica local. ProEnergy estima que unos 1.000 de estos motores se retirarán en la próxima década.

Las turbinas diseñadas para plantas de gas convencionales tienen plazos de entrega que superan 2029, según Data Center Dynamics. Tessmer sostuvo que una PE6000 puede entregarse en 2027, indicó la empresa que vende el equipo.

Menos eficientes y más contaminantes

No obstante, los motores convertidos tienen costos. Según el Times, son menos eficientes y contaminan más que las turbinas hechas para plantas de gas, y hacen falta más unidades para producir la misma energía. Algunos expertos consultados por el diario creen que esas preocupaciones ganarán peso en uno o dos años.

El modelo PE6000 de ProEnergy aprovecha núcleos de turbinas de General Electric y produce 48 megavatios por unidad (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)
El modelo PE6000 de ProEnergy aprovecha núcleos de turbinas de General Electric y produce 48 megavatios por unidad (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

Las demoras ya cuestan contratos. El mes pasado, Microsoft se retiró como cliente principal del centro de datos de Nscale en Loughton, Inglaterra, después de que la compañía eléctrica local dijera que no podría entregar suficiente energía hasta principios o mediados de la década de 2030.

El gobierno del presidente Donald Trump presiona a los desarrolladores para que generen su propia electricidad. “Fue idea mía”, dijo Trump a periodistas en agosto, según el Times, y añadió que los centros de datos deben construir su energía para no tomarla de la red.

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