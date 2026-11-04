La Pampa anunció beneficios fiscales y financieros para atraer inversiones vinculadas a Vaca Muerta

El régimen otorga exenciones impositivas de hasta el 100 por ciento y una garantía de estabilidad fiscal durante 15 años.

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El Gobierno de La Pampa presentó esta semana el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, un régimen de incentivos destinado a captar inversiones y sumar empresas pampeanas a la cadena de abastecimiento de la actividad hidrocarburífera. La iniciativa incluye exenciones de tributos provinciales, estabilidad fiscal durante 15 años y acceso a tierras públicas en condiciones promocionales. Mañana, el proyecto será presentado en Buenos Aires, durante un encuentro empresario en el Golden Center.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa, ante 360 asistentes, de los cuales cerca de 200 fueron empresarios, según informó la Agencia Provincial de Noticias (APN). La propuesta forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030.

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Ziliotto sostuvo que el programa busca ampliar la base económica de la provincia y vincularla con el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional en Neuquén. “Claramente no podríamos estar ausentes de ese boom productivo, de esa joya que la República Argentina tiene hoy y que es Vaca Muerta”, afirmó el mandatario durante la presentación.

El régimen prevé exenciones impositivas y estabilidad fiscal por 15 años

Los proyectos que ingresen al plan podrán obtener exenciones de hasta el 100 % de los impuestos provinciales incluidos en el régimen. A esa herramienta se suman la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal por un plazo de 15 años, además de la posibilidad de acceder a tierras fiscales con precios promocionales y facilidades de pago.

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El decreto de implementación también invita a los municipios pampeanos a eliminar las tasas locales que alcancen a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. La medida no dispone esa eliminación de manera directa para las comunas, sino que plantea una adhesión de los gobiernos municipales.

“Nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía”, señaló Ziliotto. El gobernador indicó que la intención es acompañar inversiones productivas que generen actividad, agreguen valor y creen puestos de trabajo, en lugar de operaciones de carácter especulativo.

De acuerdo con la información oficial, las herramientas no quedarán restringidas a un solo predio. El esquema contempla zonas de promoción productiva en distintos puntos de la provincia, sobre inmuebles provinciales, municipales o privados. De ese modo, las empresas que presenten proyectos en otras localidades también podrán aspirar a los beneficios previstos.

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25 de Mayo será la primera base logística del programa

La primera implementación territorial del plan estará en 25 de Mayo, donde la provincia proyecta un nodo logístico de 500 hectáreas en la intersección de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151. El predio contará con acceso a agua, energía y conectividad, mientras que el Gobierno provincial asumirá la inversión inicial para dotarlo de esos servicios.

El gobernador Sergio Ziliotto interviene durante la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Productivo vinculado con Vaca Muerta ante el público en un auditorio. (APN)

La elección del oeste pampeano responde a su cercanía con los corredores de la actividad hidrocarburífera. El espacio busca facilitar la instalación de proveedores de bienes y servicios, empresas de logística, talleres y otras actividades vinculadas con la industria energética. Su ubicación apunta a reforzar la conexión con Catriel, Rincón de los Sauces y el sector norte de Vaca Muerta.

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“Esta es la primera etapa en la cual marcamos el rumbo, que es el nodo 25 de Mayo, por una cuestión de cercanía”, dijo Ziliotto. El gobernador añadió que la evaluación incluye tanto el actual movimiento de Añelo como la proyección de Rincón de los Sauces, dos áreas relevantes de la actividad petrolera neuquina.

La subsecretaria de Industria, Vanina Fernández, señaló que las oportunidades ligadas al sector no se concentran únicamente en los yacimientos. Como referencia del movimiento de cargas y transporte, citó estimaciones de Vialidad Nacional para 2025: por el tramo de la Ruta Nacional 151 entre el acceso a 25 de Mayo y Río Negro circulaban unos 1.400 vehículos diarios.

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El Gobierno provincial pedirá ampliar la subzona franca vinculada a General Pico

Durante el acto, el mandatario adelantó que la provincia solicitará al Gobierno nacional autorización para extender la subzona franca relacionada con la Zona Franca de General Pico. La propuesta procura incorporar beneficios para las actividades productivas asociadas a la cadena de Vaca Muerta, aunque la ampliación requiere aprobación nacional.

Ziliotto también vinculó el desarrollo del programa con la situación de la infraestructura vial. “No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente”, expresó.

La ministra de la Producción, Fernanda González, planteó que el impacto económico de Vaca Muerta incluye demandas de transporte, infraestructura, mantenimiento, tecnología, servicios y mano de obra, además de la extracción de gas y petróleo. En ese marco, sostuvo que La Pampa dispone de empresas, recursos humanos y una posición geográfica que pueden favorecer su incorporación a esa red de abastecimiento.

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El plan, según las autoridades provinciales, apunta a diversificar una matriz productiva históricamente asociada a la actividad agroganadera y a ampliar la participación local en mercados regionales. La puesta en marcha del nodo de 25 de Mayo será la primera etapa territorial de un régimen que el Gobierno prevé extender a proyectos radicados en otros puntos de la provincia.