Economía

La Pampa anunció beneficios fiscales y financieros para atraer inversiones vinculadas a Vaca Muerta

El plan prevé exenciones de impuestos provinciales, estabilidad fiscal por 15 años y un nodo logístico de 500 hectáreas en 25 de Mayo

Camiones Vaca Muerta
El régimen otorga exenciones impositivas de hasta el 100 por ciento y una garantía de estabilidad fiscal durante 15 años.
Guardar

El Gobierno de La Pampa presentó esta semana el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, un régimen de incentivos destinado a captar inversiones y sumar empresas pampeanas a la cadena de abastecimiento de la actividad hidrocarburífera. La iniciativa incluye exenciones de tributos provinciales, estabilidad fiscal durante 15 años y acceso a tierras públicas en condiciones promocionales. Mañana, el proyecto será presentado en Buenos Aires, durante un encuentro empresario en el Golden Center.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa, ante 360 asistentes, de los cuales cerca de 200 fueron empresarios, según informó la Agencia Provincial de Noticias (APN). La propuesta forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030.

PUBLICIDAD

Ziliotto sostuvo que el programa busca ampliar la base económica de la provincia y vincularla con el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional en Neuquén. “Claramente no podríamos estar ausentes de ese boom productivo, de esa joya que la República Argentina tiene hoy y que es Vaca Muerta”, afirmó el mandatario durante la presentación.

El régimen prevé exenciones impositivas y estabilidad fiscal por 15 años

Los proyectos que ingresen al plan podrán obtener exenciones de hasta el 100 % de los impuestos provinciales incluidos en el régimen. A esa herramienta se suman la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal por un plazo de 15 años, además de la posibilidad de acceder a tierras fiscales con precios promocionales y facilidades de pago.

PUBLICIDAD

El decreto de implementación también invita a los municipios pampeanos a eliminar las tasas locales que alcancen a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. La medida no dispone esa eliminación de manera directa para las comunas, sino que plantea una adhesión de los gobiernos municipales.

Nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía”, señaló Ziliotto. El gobernador indicó que la intención es acompañar inversiones productivas que generen actividad, agreguen valor y creen puestos de trabajo, en lugar de operaciones de carácter especulativo.

De acuerdo con la información oficial, las herramientas no quedarán restringidas a un solo predio. El esquema contempla zonas de promoción productiva en distintos puntos de la provincia, sobre inmuebles provinciales, municipales o privados. De ese modo, las empresas que presenten proyectos en otras localidades también podrán aspirar a los beneficios previstos.

25 de Mayo será la primera base logística del programa

La primera implementación territorial del plan estará en 25 de Mayo, donde la provincia proyecta un nodo logístico de 500 hectáreas en la intersección de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151. El predio contará con acceso a agua, energía y conectividad, mientras que el Gobierno provincial asumirá la inversión inicial para dotarlo de esos servicios.

Un hombre habla desde un atril frente a un auditorio con público y una pantalla azul de fondo con inscripciones oficiales
El gobernador Sergio Ziliotto interviene durante la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Productivo vinculado con Vaca Muerta ante el público en un auditorio. (APN)

La elección del oeste pampeano responde a su cercanía con los corredores de la actividad hidrocarburífera. El espacio busca facilitar la instalación de proveedores de bienes y servicios, empresas de logística, talleres y otras actividades vinculadas con la industria energética. Su ubicación apunta a reforzar la conexión con Catriel, Rincón de los Sauces y el sector norte de Vaca Muerta.

Esta es la primera etapa en la cual marcamos el rumbo, que es el nodo 25 de Mayo, por una cuestión de cercanía”, dijo Ziliotto. El gobernador añadió que la evaluación incluye tanto el actual movimiento de Añelo como la proyección de Rincón de los Sauces, dos áreas relevantes de la actividad petrolera neuquina.

La subsecretaria de Industria, Vanina Fernández, señaló que las oportunidades ligadas al sector no se concentran únicamente en los yacimientos. Como referencia del movimiento de cargas y transporte, citó estimaciones de Vialidad Nacional para 2025: por el tramo de la Ruta Nacional 151 entre el acceso a 25 de Mayo y Río Negro circulaban unos 1.400 vehículos diarios.

El Gobierno provincial pedirá ampliar la subzona franca vinculada a General Pico

Durante el acto, el mandatario adelantó que la provincia solicitará al Gobierno nacional autorización para extender la subzona franca relacionada con la Zona Franca de General Pico. La propuesta procura incorporar beneficios para las actividades productivas asociadas a la cadena de Vaca Muerta, aunque la ampliación requiere aprobación nacional.

Ziliotto también vinculó el desarrollo del programa con la situación de la infraestructura vial. “No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente”, expresó.

La ministra de la Producción, Fernanda González, planteó que el impacto económico de Vaca Muerta incluye demandas de transporte, infraestructura, mantenimiento, tecnología, servicios y mano de obra, además de la extracción de gas y petróleo. En ese marco, sostuvo que La Pampa dispone de empresas, recursos humanos y una posición geográfica que pueden favorecer su incorporación a esa red de abastecimiento.

El plan, según las autoridades provinciales, apunta a diversificar una matriz productiva históricamente asociada a la actividad agroganadera y a ampliar la participación local en mercados regionales. La puesta en marcha del nodo de 25 de Mayo será la primera etapa territorial de un régimen que el Gobierno prevé extender a proyectos radicados en otros puntos de la provincia.

Temas Relacionados

Vaca MuertaLa PampaImpuestosHidrocarburosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Cualquiera cree que puede ser presidente”: la reflexión de Luis Caputo sobre los dirigentes que aspiran a suceder a Javier Milei

Durante una conferencia de FIEL, el ministro de Economía sostuvo que nadie puede reemplazar al Presidente y advirtió sobre los riesgos de abandonar el rumbo económico del Gobierno; “No se coman la curva”, dijo

“Cualquiera cree que puede ser presidente”: la reflexión de Luis Caputo sobre los dirigentes que aspiran a suceder a Javier Milei

Tesla abrirá su primera concesionaria en la Argentina: dónde estará y para cuándo está planificada la apertura

La compañía de autos eléctricos desembarcará en un importante centro comercial de la zona norte bonaerense. El proyecto contempla un sector de exhibición y un circuito para que los visitantes puedan probar los vehículos, además del local de venta

Tesla abrirá su primera concesionaria en la Argentina: dónde estará y para cuándo está planificada la apertura

Busca un empleo en blanco, pero el precio del transporte limita hasta dónde puede llegar para conseguirlo

El aumento del boleto condiciona la búsqueda laboral de jóvenes del conurbano: algunos no pueden afrontar los viajes a las entrevistas y otros destinan hasta el 45% de sus ingresos a trasladarse al trabajo

Busca un empleo en blanco, pero el precio del transporte limita hasta dónde puede llegar para conseguirlo

Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central y una ley de emergencia para devolver los ahorros del Ueno Bank

El mandatario paraguayo prometió pagos a los depositantes desde esta semana y advirtió que los responsables del colapso bancario ya responden ante la justicia

Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central y una ley de emergencia para devolver los ahorros del Ueno Bank

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 2

Los haberes y las prestaciones subirán 1,93% este mes. El cronograma oficial fija las fechas según el último dígito del documento y detalla los nuevos montos para jubilaciones, AUH, asignaciones familiares y más beneficios

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 2

DEPORTES

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

TELESHOW

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

Guatemala: La Superintendencia de Administración Tributaria retiene 51.624 pares de tenis en Puerto Quetzal por presunta falsificación de marcas

La alerta de la OMS sobre los adolescentes: el 86% no alcanza la actividad física recomendada

Honduras completa el pago de salarios pendientes a 149 médicos tras irregularidades administrativas

Guatemala asume la presidencia regional de organismos electorales con una agenda de ciberseguridad electiva