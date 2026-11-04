Las 112 mujeres electricistas que transforman El Salvador

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador

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112 nuevas técnicas electricistas se sumaron este año a un programa que ya formó a 1,172 mujeres en El Salvador desde su creación.

La cifra corresponde a la undécima promoción del Programa Mujeres Electricistas, impulsado por AES El Salvador, empresa distribuidora de energía, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), organismo gubernamental de género. Con esta nueva generación, el total de mujeres acreditadas por la iniciativa asciende a 1,284.

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Antes de recibir el título, las participantes de la generación 2026 debieron completar proyectos de práctica profesional en distintas zonas del país.

El trabajo no se limitó a un ejercicio de aula: implicó intervenciones reales en comunidades, centros educativos y negocios de mujeres emprendedoras. En conjunto, esas intervenciones beneficiaron de forma directa a más de 800 personas, según detalló el programa.

Intervenciones en Santa Ana, San Miguel, San Martín y Colón

En Santa Ana, el grupo trabajó junto a Aldeas Infantiles SOS El Salvador en la adecuación de espacios para la atención de la primera infancia. Las tareas incluyeron el comedor, la cocina y las oficinas administrativas de la institución.

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Antes de obtener su certificación oficial, estas jóvenes técnicas mejoraron las instalaciones de guarderías, colegios y negocios locales, logrando favorecer directamente el bienestar de más de ochocientas personas en distintas zonas del territorio. Foto cortesía AES.

En el oriente del país, las futuras técnicas inspeccionaron circuitos eléctricos y sistemas de iluminación en el Centro Educativo La Carmenza, en el cantón Hato Nuevo, San Miguel. El objetivo fue verificar las condiciones de seguridad y funcionamiento de las instalaciones del centro escolar.

En San Martín y Colón, las participantes apoyaron a mujeres emprendedoras que necesitaban mejorar las instalaciones eléctricas de sus negocios.

Los trabajos abarcaron la instalación de nuevos circuitos, la sustitución de conductores y la canalización, además de las verificaciones técnicas para dejar sistemas más seguros.

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador

Una nueva institución aliada en la certificación

Este año, el Programa Mujeres Electricistas incorporó el apoyo de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), que colaboró en la certificación de las 112 nuevas técnicas.

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La alianza entre AES El Salvador e ISDEMU lleva más de una década de funcionamiento. En ese período, el propósito de la iniciativa se amplió: según explicaron las organizaciones, el desafío ya no se limita a formar y certificar técnicas electricistas, sino también a fortalecer sus capacidades para que contribuyan a la transformación de sus comunidades y al desarrollo económico y social de El Salvador.

De la formación técnica a la práctica comunitaria

Para las participantes, cada intervención funcionó como una instancia de aprendizaje en condiciones reales, distinta de la instrucción teórica recibida durante la formación.

Las organizaciones destacaron que esas experiencias permitieron fortalecer la confianza profesional de las nuevas técnicas y demostrar sus capacidades dentro del sector eléctrico.

112 nuevas técnicas electricistas se sumaron este año a un programa que ya formó a 1,172 mujeres en El Salvador desde su creación.

Qué sigue para la generación 2026

Las organizadoras del programa plantearon la graduación de este año como un nuevo capítulo de la iniciativa, en el que la formación técnica se conecta con la experiencia de campo, las oportunidades laborales y el trabajo sobre necesidades concretas de la población, de acuerdo con lo informado por AES El Salvador e ISDEMU.

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Graduación de mujeres electricistas en El Salvador

Ambas organizaciones señalaron su intención de continuar impulsando oportunidades para que más mujeres desarrollen capacidades técnicas y profesionales en el sector eléctrico del país.