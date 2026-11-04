El Salvador

Las 112 mujeres electricistas que transforman El Salvador

Antes de obtener su certificación oficial, estas jóvenes técnicas mejoraron las instalaciones de guarderías, colegios y negocios locales, logrando favorecer directamente el bienestar de más de ochocientas personas en distintas zonas del territorio

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
Guardar

112 nuevas técnicas electricistas se sumaron este año a un programa que ya formó a 1,172 mujeres en El Salvador desde su creación.

La cifra corresponde a la undécima promoción del Programa Mujeres Electricistas, impulsado por AES El Salvador, empresa distribuidora de energía, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), organismo gubernamental de género. Con esta nueva generación, el total de mujeres acreditadas por la iniciativa asciende a 1,284.

PUBLICIDAD

Antes de recibir el título, las participantes de la generación 2026 debieron completar proyectos de práctica profesional en distintas zonas del país.

El trabajo no se limitó a un ejercicio de aula: implicó intervenciones reales en comunidades, centros educativos y negocios de mujeres emprendedoras. En conjunto, esas intervenciones beneficiaron de forma directa a más de 800 personas, según detalló el programa.

Intervenciones en Santa Ana, San Miguel, San Martín y Colón

En Santa Ana, el grupo trabajó junto a Aldeas Infantiles SOS El Salvador en la adecuación de espacios para la atención de la primera infancia. Las tareas incluyeron el comedor, la cocina y las oficinas administrativas de la institución.

PUBLICIDAD

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
Antes de obtener su certificación oficial, estas jóvenes técnicas mejoraron las instalaciones de guarderías, colegios y negocios locales, logrando favorecer directamente el bienestar de más de ochocientas personas en distintas zonas del territorio. Foto cortesía AES.

En el oriente del país, las futuras técnicas inspeccionaron circuitos eléctricos y sistemas de iluminación en el Centro Educativo La Carmenza, en el cantón Hato Nuevo, San Miguel. El objetivo fue verificar las condiciones de seguridad y funcionamiento de las instalaciones del centro escolar.

En San Martín y Colón, las participantes apoyaron a mujeres emprendedoras que necesitaban mejorar las instalaciones eléctricas de sus negocios.

Los trabajos abarcaron la instalación de nuevos circuitos, la sustitución de conductores y la canalización, además de las verificaciones técnicas para dejar sistemas más seguros.

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
Graduación de mujeres electricistas en El Salvador

Una nueva institución aliada en la certificación

Este año, el Programa Mujeres Electricistas incorporó el apoyo de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), que colaboró en la certificación de las 112 nuevas técnicas.

La alianza entre AES El Salvador e ISDEMU lleva más de una década de funcionamiento. En ese período, el propósito de la iniciativa se amplió: según explicaron las organizaciones, el desafío ya no se limita a formar y certificar técnicas electricistas, sino también a fortalecer sus capacidades para que contribuyan a la transformación de sus comunidades y al desarrollo económico y social de El Salvador.

De la formación técnica a la práctica comunitaria

Para las participantes, cada intervención funcionó como una instancia de aprendizaje en condiciones reales, distinta de la instrucción teórica recibida durante la formación.

Las organizaciones destacaron que esas experiencias permitieron fortalecer la confianza profesional de las nuevas técnicas y demostrar sus capacidades dentro del sector eléctrico.

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
112 nuevas técnicas electricistas se sumaron este año a un programa que ya formó a 1,172 mujeres en El Salvador desde su creación.

Qué sigue para la generación 2026

Las organizadoras del programa plantearon la graduación de este año como un nuevo capítulo de la iniciativa, en el que la formación técnica se conecta con la experiencia de campo, las oportunidades laborales y el trabajo sobre necesidades concretas de la población, de acuerdo con lo informado por AES El Salvador e ISDEMU.

Graduación de mujeres electricistas en El Salvador
Graduación de mujeres electricistas en El Salvador

Ambas organizaciones señalaron su intención de continuar impulsando oportunidades para que más mujeres desarrollen capacidades técnicas y profesionales en el sector eléctrico del país.

Temas Relacionados

Empoderamiento femeninoFormación ProfesionalEnergía eléctricaMujeres electricistasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bukele afirmó que fuerzas salvadoreñas asistieron a soldados de Chad atacados por pandillas en Haití

“Las pandillas ya no tienen la ventaja”, sostuvo el jefe de Estado tras informar sobre una acción aérea de las fuerzas salvadoreñas

Bukele afirmó que fuerzas salvadoreñas asistieron a soldados de Chad atacados por pandillas en Haití

Mágico: la docuserie de Jorge Alberto “Mágico” González, el salvadoreño que enamoró a Cádiz

Cuatro episodios reconstruyen la trayectoria de un futbolista salvadoreño que prefirió vivir bajo sus propias reglas. La premier será en el Gran Teatro Falla, ante el público que lo convirtió en leyenda

Mágico: la docuserie de Jorge Alberto “Mágico” González, el salvadoreño que enamoró a Cádiz

El Banco Mundial prevé que los precios de los productos básicos aumenten 23% en una Centroamérica debilitada por la sequía

El informe Commodity Markets Outlook anticipa que los alimentos mantendrán una tendencia al alza en 2027, mientras El Niño reduce las cosechas y agrava la presión sobre la seguridad alimentaria regional

El Banco Mundial prevé que los precios de los productos básicos aumenten 23% en una Centroamérica debilitada por la sequía

Presidente Bukele promete respaldo a Haití: "Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores"

El mandatario centroamericano publicó un mensaje donde propuso intervenir frente a las organizaciones delictivas que azotan la nación caribeña

Presidente Bukele promete respaldo a Haití: "Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores"

Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

Wilson Joseph, líder de 400 Mawozo, envió una carta a la ONU para solicitar una delegación que facilite conversaciones, en medio de combates en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe

Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

TECNO

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

Microsoft explica por qué ya no es útil mover la barra de tareas en Windows 11

ABC de la inteligencia artificial en empresas: cómo iniciar a usarla sin recortar empleos

ENTRETENIMIENTO

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Rod Stewart admite que su esposa le exigió reducir el alcohol: "Solo tomo un par de copas"

La boda viral de un joven huérfano en China: miles de invitados aparecieron por sorpresa tras una invitación abierta en internet

“El ejercicio es como el antidepresivo más fuerte”: Lewis Capaldi contó cómo cambió sus hábitos para volver a los escenarios

MUNDO

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”