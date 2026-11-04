OpenAI comprará una startup que almacena código para competir con GitHub, de Microsoft

OpenAI buscará competir con GitHub en el almacenamiento de código. (OpenAI - Microsoft)

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OpenAI comprará Pierre Computer, una startup de herramientas para programadores cuya tecnología ya funciona dentro de Codex, el asistente de la empresa que escribe y modifica código. La compañía se lo dijo en exclusiva a Axios el 4 de noviembre. No se informó el precio de la operación.

Según Axios, OpenAI integrará en Codex el servicio de almacenamiento de código de Pierre, llamado Code Storage. Los proyectos de código abierto de la startup, es decir, los que cualquiera puede usar y modificar, seguirán siendo abiertos.

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La operación coloca a OpenAI frente a GitHub, la plataforma de Microsoft donde millones de programadores guardan y comparten código. Microsoft es dueña de casi una cuarta parte de OpenAI, según Axios, aunque ambas empresas compiten en varios frentes.

OpenAI integrará en Codex el servicio de código Code Storage. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Axios recuerda que GitHub sufrió fallas y caídas a medida que creció la programación con IA. Sus críticos sostienen, según el medio, que fue diseñada para personas y que hoy una parte creciente del software la escriben programas de IA.

Qué vende Pierre Computer

Code Storage es un sistema de almacenamiento construido sobre Git, el estándar para llevar el historial de cambios de un proyecto. La página del producto lo describe como una herramienta pensada para que la usen máquinas, no personas, con límites de hasta 32 terabytes por repositorio y más de 30 escrituras simultáneas.

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La empresa cobra por uso. Según su página, el almacenamiento de alto rendimiento cuesta USD 0,005 por gigabyte y por hora, y el de archivos sin uso durante más de siete días, USD 0,0002.

Pierre afirma que su equipo tiene experiencia en infraestructura de Cloudflare, Coinbase, Discord, GitHub, Meta, Reddit, Stripe y Twitter. Entre los usuarios del servicio figuran las plataformas Lovable, Bolt y Amp, según el resumen que publicó el sitio Unite.AI a partir de la web de la startup.

GitHub le pertenece a Microsoft.

En una publicación en Hacker News, un foro de programadores, uno de sus fundadores aclaró que no compite de frente con GitHub: su producto es una capa de infraestructura sin usuarios ni herramientas de revisión.

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Otros rivales y un sistema propio

Axios señala que Cursor, hoy propiedad de SpaceX de Elon Musk, lanzó en agosto Origin, un rival de GitHub. Thomas Dohmke, exdirector ejecutivo de GitHub, anunció el mes pasado un producto competidor desde su nueva empresa de programación.

Según Axios, OpenAI presentó esta semana Pando, un sistema propio para manejar el aumento de código que generan los agentes de IA, es decir, los asistentes que ejecutan tareas por su cuenta. La empresa afirma que Pando redujo casi un 80% el tiempo para subir cambios, y analiza ofrecer la tecnología a clientes.

Los servicios de código en la nube han aumentado desde la llegada de la IA, por lo que OpenAI también busca su propio servicio. REUTERS/Carlos Barria

En marzo, un informe de The Information, citado por Tom’s Hardware, indicaba que OpenAI desarrollaba una alternativa a GitHub tras caídas de la plataforma que dejaron a sus ingenieros sin poder trabajar durante horas.

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Ese mismo mes, el 19 de marzo, OpenAI anunció la compra de Astral, creadora de herramientas para el lenguaje Python, también para reforzar Codex. Según Reuters, la empresa dijo entonces que Codex superaba los 2 millones de usuarios activos por semana, el triple que a comienzos de ese año.