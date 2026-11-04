Honduras

Honduras primer caso de chikungunya en el occidente y registra casi 13,000 contagios de dengue

Un hombre de 28 años es el nuevo paciente diagnosticado con chikungunya, mientras las autoridades investigan cómo adquirió el virus. En paralelo, el país reportó 714 nuevos contagios de dengue durante la última semana

Honduras confirmó un nuevo caso de chikungunya en Santa Rosa de Copán y elevó a trece el total nacional de contagios en 2026. REUTERS/Yoseph Amaya
Honduras confirmó un nuevo caso de chikungunya en Santa Rosa de Copán y elevó a trece el total nacional de contagios en 2026. REUTERS/Yoseph Amaya
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Honduras registró un nuevo caso de chikungunya en el occidente del país, región donde hasta ahora no se habían reportado contagios de esa enfermedad en 2026. El paciente es un hombre de 28 años y su diagnóstico eleva a 13 el total de casos positivos confirmados a nivel nacional. Las autoridades investigan cómo adquirió el virus y si tuvo contacto con personas procedentes de zonas con circulación activa.

La confirmación fue dada a conocer por Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quien explicó que los equipos sanitarios trabajan para establecer el nexo epidemiológico del paciente, es decir, identificar las posibles circunstancias que originaron el contagio.

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Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que el hombre haya tenido contacto con familiares o conocidos que viajaron a lugares donde circula el virus, particularmente el departamento de El Paraíso o Nicaragua.

De los 13 casos positivos registrados en Honduras durante 2026, diez corresponden al departamento de El Paraíso, mientras que Atlántida y Francisco Morazán registran uno cada uno, además del nuevo contagio detectado específicamente en Santa Rosa de Copán.

La concentración de casos en El Paraíso mantiene la atención de las autoridades sanitarias sobre las comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua, país que también registra circulación del virus.

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La investigación del nuevo contagio permitirá determinar si existe algún vínculo con personas que hayan viajado a esas zonas o si se trata de una transmisión relacionada con otros contactos del paciente.

El avance de los casos también refleja un cambio en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad durante los últimos meses. En septiembre, Honduras había confirmado su primer contagio importado de chikungunya, correspondiente a un hombre que regresó de Nicaragua.

Posteriormente, las autoridades notificaron nuevos diagnósticos y reportaron transmisión comunitaria en el municipio de Alauca, en El Paraíso. La incorporación de un caso en el occidente amplía el mapa de departamentos con presencia confirmada de la enfermedad.

Dengue supera los 12.900 contagios

El dengue mantiene una elevada cantidad de contagios en el territorio hondureño. Según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, el país acumuló 12.995 casos entre las semanas epidemiológicas uno y 43 de 2026.

La transmisión comunitaria de chikungunya se originó en el municipio de Alauca tras confirmarse el primer caso importado en septiembre.
La transmisión comunitaria de chikungunya se originó en el municipio de Alauca tras confirmarse el primer caso importado en septiembre.

Durante la semana epidemiológica 43, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre, se notificaron 714 nuevos contagios, frente a los 12.281 acumulados hasta la semana anterior. Eso representa un incremento de aproximadamente 5,8% en el registro acumulado en apenas una semana.

Aunque Mejía indicó que el promedio semanal ronda los 300 contagios, el último reporte muestra que la cantidad de nuevos diagnósticos superó ampliamente esa referencia. Los registros también muestran que Honduras ya acumula cerca de tres cuartas partes de los contagios contabilizados durante todo 2025, cuando se reportaron 17.368 casos.

En medio del aumento de contagios, las autoridades sanitarias informaron sobre el fallecimiento de una mujer de 58 años, residente en la colonia 3 de Mayo, quien murió la semana pasada después de ingresar en estado crítico a un centro hospitalario.

Mejía confirmó el deceso, pero aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre si el dengue grave fue la causa de la muerte. El caso permanece a la espera del dictamen del Comité de Mortalidad, que deberá analizar las circunstancias clínicas y los antecedentes médicos para establecer si el fallecimiento estuvo relacionado con la enfermedad. Por esa razón, el deceso todavía no puede contabilizarse como una muerte confirmada por dengue.

Salud pide eliminar criaderos de mosquitos

Ante la presencia de chikungunya y dengue, la Secretaría de Salud de Honduras insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en los hogares y comunidades donde existen recipientes que acumulan agua.

Las autoridades recomendaron eliminar los criaderos de mosquitos, revisar depósitos utilizados para almacenar agua y organizar jornadas de limpieza y fumigación con participación de patronatos, líderes comunitarios y personal sanitario.

Ambas enfermedades se transmiten mediante la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, por lo que reducir los espacios donde se reproducen estos insectos es una de las principales medidas para limitar nuevos contagios.

Entre los recipientes que deben revisarse figuran barriles, pilas, baldes, botellas, llantas y otros objetos que puedan acumular agua durante varios días. Las autoridades también pidieron a la población acudir al establecimiento de salud más cercano cuando aparezcan síntomas compatibles con estas enfermedades.

Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras.
Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras.

Cómo diferenciar los síntomas del dengue y el chikungunya

Aunque ambas infecciones pueden provocar fiebre y malestar general, existen manifestaciones que ayudan a distinguirlas clínicamente.

En el dengue, las autoridades recomendaron prestar atención a la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor detrás de los ojos, síntomas que requieren una evaluación médica para determinar su origen y descartar complicaciones.

El chikungunya, por su parte, suele provocar fiebre, malestar general y dolores intensos en las articulaciones, que pueden acompañarse de inflamación y dificultar los movimientos cotidianos.

Sin embargo, los síntomas pueden coincidir, por lo que no es recomendable intentar establecer un diagnóstico únicamente a partir de las manifestaciones físicas.

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