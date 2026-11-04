Cuántos salarios se necesitan para construir una casa de 100 metros cuadrados en la Argentina

El metro cuadrado de construcción ya supera los 2,2 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Construir una casa propia es, para miles de familias, un objetivo de largo plazo que depende de ahorros, de créditos y, sobre todo, de los ingresos. Una forma de medir la distancia que separa a un trabajador de ese objetivo es comparar cuánto cuesta levantar una vivienda con lo que cobra por mes. Ese cálculo permite ver, más allá de los precios en pesos, cuánto pesa la construcción en el bolsillo.

Según datos de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) y del Ministerio de Capital Humano, en julio hacían falta 123,13 salarios promedio netos del sector privado registrado para construir una casa de 100 m2. Se tomaron los datos de julio porque es el último mes para el que hay un valor disponible de salarios.

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El metro cuadrado de construcción medido por Apymeco fue de $2.286.170 en ese mes, por lo que una vivienda de 100 m2 costaba 228.617.000 pesos. El salario neto promedio del sector privado registrado fue de $1.856.715 en julio. Al dividir el costo de la casa por el ingreso mensual, el resultado es el de 123,13 salarios.

Hay que aclarar que el cálculo se hace sobre el salario neto, es decir, lo que llega a la mano del trabajador después de los descuentos. Además, supone que se destina el 100% de lo que se gana exclusivamente a construir la vivienda, sin gastar un solo peso en otra cosa: ni alimentos, ni alquiler, ni servicios. Con 12 salarios por año y sin contar el aguinaldo, esa cantidad equivale a algo más de 10 años de ingresos.

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Para construir 100 m2, se deberían destinar más de 10 años de salarios completos, sin destinar un sólo peso a otro fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe considerar que el valor del metro cuadrado surge del índice que elabora Apymeco sobre un edificio modelo de viviendas multifamiliares ubicado en La Plata. Ese monto no incluye el IVA, el costo del terreno ni otros gastos del emprendimiento, por lo que quien quisiera construir debería afrontar costos adicionales a los del cálculo.

Mejora relativa de los salarios

La relación entre salarios y metro cuadrado varía mes a mes. En algunas épocas el costo de construir se vuelve mayor y en otras se hace menor. La comparación con julio de 2021 muestra que, aunque sigue siendo muy difícil acceder a una casa de 100 m2, la cantidad de salarios necesarios bajó en los últimos cinco años. En ese mes, el metro cuadrado costaba $113.216, por lo que una vivienda de 100 m2 salía $11.321.600, sin considerar IVA, terreno ni costo del emprendimiento. Con un salario neto promedio de $78.131, hacían falta 144,9 salarios para costearla.

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La diferencia es de cerca de 22 salarios: se pasó de 144,9 a 123,13, una baja de alrededor de 15%. Medido en tiempo, el equivalente en ingresos pasó de algo más de 12 años a algo más de 10 años.

Esto se explica porque, en ese período, el salario neto promedio creció más que el costo del metro cuadrado. Entre julio de 2021 y julio de 2026, el salario pasó de $78.131 a $1.856.715, es decir que se multiplicó casi por 24. En el mismo lapso, el metro cuadrado pasó de $113.216 a $2.286.170, y se multiplicó por algo más de 20.

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Por debajo del IPC

El último informe de Apymeco, correspondiente a septiembre de este año, muestra que el costo de construir siguió en alza. El metro cuadrado llegó a $2.438.217,50, con un aumento de 2,28% respecto de agosto (por encima de la inflación de 1,9% de ese mes). Sin embargo, en lo que va del año la suba acumulada es de 22,23%, y la variación interanual fue de 30,64%. En ambos casos el costo de construir subió por debajo del IPC, que avanzó 23,6% entre enero y septiembre y aumentó 33,4% en los últimos doce meses.

En lo que va del 2026, el costo de construcción aumentó 22,23 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desglose de septiembre, se observa que la mano de obra subió 2,86% y los materiales, 2,46 por ciento. La mano de obra fue el rubro con los aumentos mensuales más marcados en los últimos meses, con 7,66% en junio y 8,32% en agosto. Entre los materiales, los mayores aumentos del mes se dieron en artefactos sanitarios (12,57%), griferías (8%) y termotanques (5,02%), mientras que bajaron los ladrillos huecos (4,64%), los ascensores (4,02%) y la malla de acero (1,90%).

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El informe también señaló que el despacho de cemento aumentó 18% respecto del mes anterior y 4,5% frente a un año atrás, lo que da un indicio de recuperación de la actividad.