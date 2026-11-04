República Dominicana

República Dominicana: el presidente Luis Abinader encabeza un pacto de integridad con 16 entidades de salud y seguridad social

La iniciativa de la Digeig busca prevenir la corrupción administrativa mediante criterios de transparencia, rendición de cuentas y uso responsable de fondos públicos en las decisiones estatales de los organismos participantes

Un total de ciento once centros asistenciales del Estado regularizaron sus cuentas financieras mediante un plan impulsado por las autoridades sanitarias dominicanas para erradicar las malas prácticas y optimizar cada peso destinado a los pacientes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Un total de ciento once centros asistenciales del Estado regularizaron sus cuentas financieras mediante un plan impulsado por las autoridades sanitarias dominicanas para erradicar las malas prácticas y optimizar cada peso destinado a los pacientes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un compromiso de integridad suscrito por 16 instituciones de salud y seguridad social, orientado a prevenir la corrupción administrativa y a incorporar criterios de transparencia, rendición de cuentas y uso responsable de los recursos públicos en las decisiones estatales.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y reúne a autoridades de alto nivel y equipos de gerencia institucional. El acuerdo coloca el bienestar de la ciudadanía como eje de la administración de los servicios sanitarios y de protección social.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo que la presencia presidencial reafirma la necesidad de construir un Estado “más transparente, más responsable y cercano a la ciudadanía”. También afirmó: “Este compromiso también refleja la bondad de acompañar al presidente en su visión de un Estado más transparente, más responsable y cercano a la ciudadanía”.

Atallah planteó que la prevención de la corrupción excede el cumplimiento de normas y la creación de controles. Para el funcionario, requiere una forma de gestión basada en la honestidad y el respeto por recursos que pertenecen a la población, en un ámbito donde “cada recurso cuenta y cada persona importa”.

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El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un compromiso de integridad con 16 instituciones de salud y seguridad social. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un compromiso de integridad con 16 instituciones de salud y seguridad social. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Seis componentes para prevenir la corrupción administrativa

El documento establece seis áreas de trabajo: compromiso estratégico; gestión de riesgos conductuales de corrupción; política de integridad; controles internos, externos y auditorías; canales de denuncias; y capacitación y comunicación.

También dispone la adhesión a principios de la Administración pública como eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Estos criterios deberán integrarse en la planificación institucional, los sistemas de calidad, las decisiones administrativas, el manejo presupuestario, las contrataciones, los recursos humanos, la tecnología y la atención a la ciudadanía.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, señaló que la firma de compromisos éticos fue incorporada desde el inicio de la gestión de Abinader en los actos de toma de posesión de funcionarios. Esa práctica luego se extendió a ministerios y direcciones generales.

Ortiz Bosch indicó que el sistema de integridad busca que las instituciones actúen bajo criterios comunes, apliquen los mismos protocolos, garanticen un trato igualitario y faciliten el acceso a la información. El objetivo incluye una gestión pública capaz de responder con oportunidad a las necesidades de la población.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental impulsó la iniciativa para incorporar criterios de transparencia en el sector salud. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental impulsó la iniciativa para incorporar criterios de transparencia en el sector salud. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La directora destacó que 111 hospitales públicos se encuentran al día y sin deudas, resultado que vinculó con una nueva visión de la administración financiera y de los servicios hospitalarios. Presentó ese avance como consecuencia del trabajo coordinado entre instituciones y del fortalecimiento de la gestión del sector.

Entre los firmantes están el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

También suscribieron la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Superintendencia de Pensiones (Sipen), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Promese/CAL, Cecanot y los hospitales municipales Sigifredo Alba Domínguez, Jacinto Mañón, Doctor Vinicio Calventi, Traumatológico Dr. Darío Contreras y Nuestra Señora de la Altagracia.

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