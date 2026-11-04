Ana Botín, presidenta de Santander: “En los últimos años Argentina tuvo mucho progreso, esperamos que siga en esa dirección”

Ana Botín, presidenta de Santander

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Desde Madrid, España - La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, afirmó que la economía argentina muestra una trayectoria de mejora importante, a pesar de la reciente volatilidad financiera y de las elecciones del año próximo que ya parecen impactar en los mercados, en medio de un contexto también afectado por lo que ocurre en la economía global.

“La tendencia de Argentina es claramente positiva”, sostuvo la banquera en respuesta a una consulta de Infobae sobre el repunte del riesgo país de los últimos días en el país.

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Con respecto a posibilidad de cambio de rumbo luego de las elecciones del año próximo, dijo que el banco siempre está dispuesto a trabajar con todos los gobiernos. Sin embargo, destacó que la consistencia en las políticas que se pusieron en marcha en el gobierno de Javier Milei es “muy importante”. “Los mercados tardan tiempo en reaccionar, en todos lados, no solo Argentina. Más allá de tener la casa en orden, que es algo que aplica a todos, países y empresas, es importante la consistencia, tener una visión, una estrategia y luego ejecutarla. Y ahí es donde creo que en los últimos años, Argentina ha hecho mucho progresos, esperamos que siga en esa dirección”.

“Yo sigo siendo muy optimista sobre el potencial. Siempre habrá altos y bajos, pero lo importante es la tendencia, la consistencia”

Botín, economista del Bryn Mawr College, de EEUU, que asumió la presidencia de la entidad en 2014 tras la muerte de su padre, Emilio Botín, habló en el XXII Encuentro Santander América Latina, con periodistas de la región, que se realizó hoy luego de la Conferencia Internacional de Banca, en la Ciudad Santander, en las afueras de Madrid.

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Cuando este medio le preguntó sobre si mantenía la visión que había expresado un año atrás, cuando calificó a la Argentina como uno de los posibles motores de la región, Botín remarcó que “es clave” sostener la consistencia de las políticas públicas. “Había muchos desequilibrios que arreglar. Me tocó levantar capital y hacer un montón de cambios que tardaron años en verse. Con Argentina es lo mismo”, explicó, en referencia al proceso de ajuste fiscal y monetario que atraviesa el país.

La ejecutiva destacó, además, que la economía local dejó de depender de forma exclusiva del sector agropecuario. En ese sentido, remarcó la proyección de producción de 1 millón de barriles por día para 2027 en Vaca Muerta. “Eso es espectacular, y va a venir más en los próximos años”, afirmó. Según Botín, ese cambio estructural se refleja también en un “retorno a invertir en el país”. “Yo sigo siendo muy optimista sobre el potencial. Siempre habrá altos y bajos, esto es inevitable, pero lo importante es la tendencia, la consistencia”, sostuvo.

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Botín junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI, en la evento financiero que organizó el banco ayer en Madrid

Sobre el comportamiento del crédito y la mora bancaria en el país, Botín consideró que lo más importante es tener un sistema financiero sólido, y “la Argentina lo tiene”.

“El sistema financiero argentino es muy sólido, tiene altos niveles de capitalización”, afirmó, y precisó que ese nivel equivale a “tres veces el mínimo regulatorio”. La banquera reconoció que la volatilidad seguirá presente en el corto plazo. “Habrá volatilidad. No siempre es todo en una línea recta hacia arriba”, señaló, aunque sostuvo que “el potencial de crecer en el crédito en Argentina es enorme”.

Respecto del vínculo del banco con el Gobierno, Botín remarcó que Santander mantiene una relación de colaboración activa con las autoridades.

La banquera planteó que las políticas macroeconómicas deben complementarse con definiciones sectoriales. “La políticas macro tienen que ir acompañadas de políticas micro y cada país, igual que cada empresa, tiene que apostar por aquellas áreas en las que tenga una ventaja competitiva. Lo está haciendo la Argentina, claramente”, afirmó.

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Crédito en América Latina en 2027

Botín también es optimista sobre América Latina, donde su banco tiene presencia en Brasil, México, Chile y Uruguay, además de Argentina, donde suma 5 millones de clientes (y 180 millones a nivel global). Desde este año también busca consolidar su presencia en Estados Unidos, donde compró Webster y lanzó OpenBank, el banco digital que tuvo presencia breve en el país años atrás, pero finalmente terminó fusionado con la estructura tradicional.

Botín encabeza el banco desde 2014

Con respecto a las elecciones en Brasil, donde fue reelecto de manera sorpresiva Lula da Silva, Botín dijo que “todos los gobiernos elegidos democráticamente en la región serán apoyados por Santander”. Sobre Brasil también destacó la independencia del banco central y sus “instituciones sólidas”. “Todas las reformas van en la dirección correcta en los últimos años”, remarcó sobre Lula.

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Botín anunció que el banco espera alcanzar en 2027 “un hito histórico”: 100.000 millones de euros en nuevo crédito a clientes en la región en un solo año, aunque no dio detalles de las cifras por cada país.

La empresaria subrayó además que la región le aporta estabilidad al grupo. “A diferencia de lo que a veces nos muestra el mercado, Santander es menos volátil gracias a América Latina”, sostuvo, al remarcar que, en un análisis de los últimos 25 años, la volatilidad de los resultados del banco es “la menor” entre los quince bancos globales más significativos. Según Botín, ese desempeño responde a la diversificación geográfica y de negocios del grupo, que atiende “desde los clientes más grandes hasta los más pequeños” tanto en Europa como en América.

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“A diferencia de lo que a veces nos muestra el mercado, Santander es menos volátil gracias a América Latina”

La banquera cerró su intervención con un repaso histórico: Santander fue fundado en 1857 para facilitar el comercio entre el norte de España y América Latina, abrió su primera oficina de representación en la región en 1947 y en 2027 cumplirá 80 años de presencia continua. “Sin la región, Santander no sería el banco que es hoy”, afirmó, y remarcó que el compromiso de la entidad “no es solo para el próximo trimestre, sino por las próximas décadas”.