Tecno

Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia para centros de datos, energía y agua

El primer ministro Anwar Ibrahim mencionó que la empresa aceptó las condiciones ambientales del Gobierno. La empresa anunció que llevará a cabo programas para capacitar ciudadanos malayos

La tecnológica ampliará sus operaciones con nuevos campus situados en los estados de Selangor y Negeri Sembilan (Europa Press)
La tecnológica ampliará sus operaciones con nuevos campus situados en los estados de Selangor y Negeri Sembilan (Europa Press)
Guardar

Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia entre 2027 y 2028 para construir centros de datos, sumar energía limpia, reforzar el suministro de agua y capacitar trabajadores, según el comunicado la empresa publicado el 4 de noviembre en Kuala Lumpur, en un acto con el primer ministro Anwar Ibrahim.

El plan incluye nuevos campus en los estados de Selangor y Negeri Sembilan. Se suman al primero, ubicado en el parque empresarial Elmina, en Selangor, que ya funciona. La cifra amplía los USD 2.000 millones que la empresa anunció en 2024 para infraestructura digital en el país.

PUBLICIDAD

Ruth Porat, presidenta y directora de inversiones de Alphabet y Google, dijo que la inversión busca dar capacidad de cómputo al país y, a la vez, sumar recursos locales de energía y agua a medida que las operaciones crezcan.

Según el comunicado de Google, la construcción aportará en promedio USD 1.100 millones por año al producto interno bruto de Malasia y sostendrá más de 37.000 empleos anuales. Cuando los centros operen, mantendrán más de 9.000 puestos por año, con salarios 45% superiores a la mediana nacional.

Quién paga la electricidad y el agua

Google pagará la totalidad de la electricidad de sus instalaciones y sumará un gigavatio de energía limpia a la red eléctrica (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)
Google pagará la totalidad de la electricidad de sus instalaciones y sumará un gigavatio de energía limpia a la red eléctrica (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Google afirmó que pagará el 100% de la electricidad que consuman sus campus y los costos directos de conexión a la red, de acuerdo con su comunicado oficial. También prevé sumar más de un gigavatio de capacidad de energía limpia, mediante una colaboración con la empresa eléctrica Tenaga Nasional.

PUBLICIDAD

Anwar destacó ese punto en su discurso. Dijo que la empresa financia su propia energía sin subsidio público y que la prueba de un inversor responsable es si deja al país anfitrión más fuerte y resiliente. Al ser consultado por las preocupaciones ambientales, respondió que las condiciones del Gobierno fueron impuestas y Google las aceptó, recogió The Sun Malaysia.

En agua, la empresa anunció un embalse fuera del cauce y una planta de tratamiento sobre el río Linggi, en Negeri Sembilan. Anwar precisó que el proyecto entregará 65 millones de litros de agua potable por día, ayudará a controlar inundaciones en la temporada de monzones y pasará a manos del gobierno estatal una vez terminado.

El 2 de noviembre, Google había informado una inversión de USD 160 millones para esa obra, que construirá la empresa Gamuda, según el diario The Sun Malaysia.

La obra hídrica sobre el río Linggi tendrá un costo de 160 millones de dólares y entregará 65 millones de litros de agua potable diarios (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)
La obra hídrica sobre el río Linggi tendrá un costo de 160 millones de dólares y entregará 65 millones de litros de agua potable diarios (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Los centros de datos presionan la red eléctrica

Malasia concentra más de la mitad de la capacidad de centros de datos en construcción del sudeste asiático, según la consultora DC Byte citada por AFP. El Fondo Monetario Internacional prevé que su economía crezca 5,2% en 2026, en parte por esa actividad.

El costo en recursos es parte del debate. En julio, el viceprimer ministro dijo ante el Parlamento que, hacia 2035, los centros de datos consumirán un tercio de toda la energía del país. El Gobierno afirmó entonces que solo aprobaría proyectos con suministro suficiente de electricidad y agua.

En capacitación, Google anunció cuatro programas para formar a 800.000 malasios en cinco años. Uno de ellos, los Data Center Institutes, comenzará en 2027 y preparará personal técnico para instalar y operar centros de datos.

Temas Relacionados

GoogleMalasiaCentros de datosTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

29 jurisdicciones votaron contra la instalación de data centers, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial en EEUU

Municipios y ciudades aprobaron el martes prohibiciones y moratorias que amenazan con frenar una expansión de infraestructura tecnológica valorada en billones de dólares

29 jurisdicciones votaron contra la instalación de data centers, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial en EEUU

Apple admitió que “es posible que no logre resolver todos los fallos de la IA antes de que se produzcan”

La compañía liderada por John Ternus reconoció que estas herramientas pueden ocultar operaciones, manipular información o ejecutar tareas irreversibles

Apple admitió que “es posible que no logre resolver todos los fallos de la IA antes de que se produzcan”

Nexus Mods obligará a etiquetar los mods de videojuegos creados con inteligencia artificial

El sitio descartó prohibir el contenido hecho con IA y fijó el 2 de enero de 2027 como fecha para empezar a sancionar a quienes no lo declaren

Nexus Mods obligará a etiquetar los mods de videojuegos creados con inteligencia artificial

Los centros de datos de IA instalan motores de avión reciclados para generar su propia electricidad

Los equipos reutilizados requieren más unidades para igualar la potencia de las instalaciones diseñadas para ese combustible, una desventaja que especialistas prevén más relevante dentro de uno o dos años

Los centros de datos de IA instalan motores de avión reciclados para generar su propia electricidad

Anthropic creó un sistema que permite comprobar qué modelo de IA escribió una respuesta

El prototipo, que trabaja con criptografía, es de código abierto, pero solo funciona con textos cortos y exige unas 70 veces más cómputo que usar el modelo

Anthropic creó un sistema que permite comprobar qué modelo de IA escribió una respuesta

DEPORTES

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Charles Leclerc abandonó Brasil y viajó a Mónaco para el nacimiento de su hija: quién manejará su Ferrari en Interlagos

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

TELESHOW

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Tinto Brass, el irreverente director de ‘Calígula’ que fue censurado 29 veces y redefinió los límites del cine erótico

Murió Tinto Brass, el irreverente director de ‘Calígula’ que fue censurado 29 veces y redefinió los límites del cine erótico

Una corredora murió durante la maratón de Nueva York tras sufrir rabdomiólisis: qué es esta afección y cuáles son sus síntomas

La oposición uruguaya busca cancelar un evento sobre Fidel Castro: “No se puede homenajear a un dictador”

Exportaciones uruguayas crecieron 1% en diez meses: Europa fue su principal destino en octubre

Uruguay desplegará un operativo con hasta 6.700 policías y militares para la vista del papa León XIV