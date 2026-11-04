Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia para centros de datos, energía y agua

La tecnológica ampliará sus operaciones con nuevos campus situados en los estados de Selangor y Negeri Sembilan (Europa Press)

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Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia entre 2027 y 2028 para construir centros de datos, sumar energía limpia, reforzar el suministro de agua y capacitar trabajadores, según el comunicado la empresa publicado el 4 de noviembre en Kuala Lumpur, en un acto con el primer ministro Anwar Ibrahim.

El plan incluye nuevos campus en los estados de Selangor y Negeri Sembilan. Se suman al primero, ubicado en el parque empresarial Elmina, en Selangor, que ya funciona. La cifra amplía los USD 2.000 millones que la empresa anunció en 2024 para infraestructura digital en el país.

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Ruth Porat, presidenta y directora de inversiones de Alphabet y Google, dijo que la inversión busca dar capacidad de cómputo al país y, a la vez, sumar recursos locales de energía y agua a medida que las operaciones crezcan.

Según el comunicado de Google, la construcción aportará en promedio USD 1.100 millones por año al producto interno bruto de Malasia y sostendrá más de 37.000 empleos anuales. Cuando los centros operen, mantendrán más de 9.000 puestos por año, con salarios 45% superiores a la mediana nacional.

Quién paga la electricidad y el agua

Google pagará la totalidad de la electricidad de sus instalaciones y sumará un gigavatio de energía limpia a la red eléctrica (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Google afirmó que pagará el 100% de la electricidad que consuman sus campus y los costos directos de conexión a la red, de acuerdo con su comunicado oficial. También prevé sumar más de un gigavatio de capacidad de energía limpia, mediante una colaboración con la empresa eléctrica Tenaga Nasional.

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Anwar destacó ese punto en su discurso. Dijo que la empresa financia su propia energía sin subsidio público y que la prueba de un inversor responsable es si deja al país anfitrión más fuerte y resiliente. Al ser consultado por las preocupaciones ambientales, respondió que las condiciones del Gobierno fueron impuestas y Google las aceptó, recogió The Sun Malaysia.

En agua, la empresa anunció un embalse fuera del cauce y una planta de tratamiento sobre el río Linggi, en Negeri Sembilan. Anwar precisó que el proyecto entregará 65 millones de litros de agua potable por día, ayudará a controlar inundaciones en la temporada de monzones y pasará a manos del gobierno estatal una vez terminado.

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El 2 de noviembre, Google había informado una inversión de USD 160 millones para esa obra, que construirá la empresa Gamuda, según el diario The Sun Malaysia.

La obra hídrica sobre el río Linggi tendrá un costo de 160 millones de dólares y entregará 65 millones de litros de agua potable diarios (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Los centros de datos presionan la red eléctrica

Malasia concentra más de la mitad de la capacidad de centros de datos en construcción del sudeste asiático, según la consultora DC Byte citada por AFP. El Fondo Monetario Internacional prevé que su economía crezca 5,2% en 2026, en parte por esa actividad.

El costo en recursos es parte del debate. En julio, el viceprimer ministro dijo ante el Parlamento que, hacia 2035, los centros de datos consumirán un tercio de toda la energía del país. El Gobierno afirmó entonces que solo aprobaría proyectos con suministro suficiente de electricidad y agua.

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En capacitación, Google anunció cuatro programas para formar a 800.000 malasios en cinco años. Uno de ellos, los Data Center Institutes, comenzará en 2027 y preparará personal técnico para instalar y operar centros de datos.