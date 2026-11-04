La dueña de Cash App pagará USD 764 millones para que Estados Unidos aplace un cargo penal

La compañía reservó los fondos necesarios para el litigio, un monto que superó la ganancia trimestral de USD 566 millones comunicada a los inversores (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

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Block, la empresa de Jack Dorsey que opera la aplicación de pagos Cash App, llegó a un acuerdo preliminar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para aplazar durante tres años un cargo penal por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.

El costo total estimado es de USD 964 millones. Tras descontar créditos por sanciones anteriores de otros reguladores, el pago neto esperado baja a USD 764 millones, según el informe trimestral que Block presentó el 3 de noviembre ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense. El acuerdo se alcanzó en octubre.

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Block ya reservó esos USD 764 millones. Sus provisiones por litigios pasaron de USD 526 millones al 30 de junio a esa cifra al 30 de septiembre, y la empresa advirtió que los términos finales podrían superar lo provisionado.

La suma es mayor que la ganancia de USD 566 millones que la compañía informó para el tercer trimestre, según CoinDesk, medio especializado en criptoeconomía. El mismo día, Block elevó su proyección de ganancia bruta de 2026 a USD 12.630 millones, y sus acciones subieron cerca de 7% en las operaciones posteriores al cierre.

Qué significa aplazar un cargo y no cerrarlo

En un acuerdo de enjuiciamiento diferido, los fiscales presentan el cargo pero suspenden el proceso mientras la empresa cumple obligaciones durante un plazo. Si las cumple, el caso suele terminar sin condena. Si las incumple, la fiscalía puede reanudar la acusación.

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En este caso, el cargo es haber incumplido la Ley de Secreto Bancario, la norma estadounidense que obliga a las entidades financieras a vigilar transacciones sospechosas y a verificar la identidad de sus clientes. El acuerdo todavía necesita una versión definitiva y la aprobación de un tribunal. El Departamento de Justicia no había publicado un comunicado propio al momento de la divulgación, de modo que las cifras provienen únicamente del documento de la empresa.

La investigación empezó en 2023 tras un informe de un vendedor en corto

Las acciones de la firma subieron cerca de 7% en las operaciones posteriores al cierre tras elevar su proyección de ganancia bruta para 2026

Según CoinDesk, el Departamento de Justicia y la SEC comenzaron a examinar las prácticas de cumplimiento de Block en 2023, después de un informe de la firma Hindenburg Research, especializada en apostar a la baja contra empresas.

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Ese informe sostenía que Cash App inflaba su número de usuarios y que los controles de identidad débiles permitían usar la plataforma para estafas y lavado de dinero. Block lo calificó de inexacto y engañoso. La SEC cerró en marzo su investigación sin recomendar medidas contra la empresa.

Block ya había pagado por los mismos problemas. En abril de 2025, el regulador financiero de Nueva York le impuso una multa de USD 40 millones: halló que la cola de alertas de transacciones sospechosas sin revisar había crecido de unas 18.000 en 2018 a más de 169.000 en 2020.

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Antes, en enero de 2025, la autoridad financiera de California y otras 47 agencias estatales firmaron un acuerdo en el que Block aceptó pagar USD 80 millones y contratar a un consultor independiente. La autoridad californiana indicó entonces que más de 50 millones de personas usaban Cash App en Estados Unidos.

Según el informe de resultados de Block, Cash App alcanzó 60 millones de usuarios activos mensuales en septiembre, y su ganancia bruta subió 27%, hasta USD 2.070 millones. La ganancia bruta total de la empresa fue de USD 3.240 millones, 22% más que un año antes.

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La actividad con bitcoin fue la excepción: su ganancia bruta cayó 50%, a USD 52 millones, porque Block redujo las comisiones de algunas operaciones, según CoinDesk.