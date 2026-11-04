Sociedad

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Desde el domingo pasado, no hay novedades de la mujer. Por esto, la Comisaría Segunda pidió colaboración de la comunidad para establecer su paradero

Primer plano del rostro de una persona con cabello corto oscuro, una perforación en el labio inferior y una prenda gris con capucha
Marilín Andrea Quinteros fue vista por última vez el domingo 25 de octubre
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Una mujer de 34 años, identificada como Marilin Andrea Quinteros, es buscada en Mar del Plata desde hace más de una semana. Por este motivo, se difundió un pedido de colaboración para dar con su paradero.

En medio de la búsqueda, la Red Solidaria Mar del Plata informó que no hubo novedades sobre Quinteros desde el domingo 25 de octubre. Asimismo, la organización replicó la búsqueda a través de sus canales para ampliar la difusión del caso.

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De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, la solicitud fue impulsada por la Comisaría Segunda de Mar del Plata, que requirió a la comunidad aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

De esta manera, las autoridades indicaron que quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911 o contactar a la Red Solidaria MDP al teléfono 223 531-1774. El mismo número de línea también se encuentra disponible por WhatsApp.

Primer plano del rostro de una persona con cabello corto oscuro, una perforación en el labio inferior y una prenda gris con capucha
La Comisaría Segunda de Mar del Plata y Red Solidaria habilitaron teléfonos y canales de WhatsApp para recibir información sobre Marilin Quinteros. (Facebook: La Red Solidaria en Mar del Plata)

En simultáneo, la Justicia de Córdoba intenta localizar a Ángel Arrachel García Vázquez y a su hija menor, Alisson Ross García Vázquez, quienes habían sido vistos por última vez en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital provincial.

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La Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno 6 se encuentra al frente de la investigación, por lo que solicitó que cualquier persona con información sobre el paradero de padre e hija se comunique con las autoridades. De acuerdo con el expediente, el último registro de ambos correspondía al 12 de octubre de 2026.

Un joven se toma un autorretrato junto a una niña que sostiene un envoltorio y hace el signo de la paz dentro de un autobús
Desde el 12 de octubre que no se tiene información del paradero de Ángel y Alisson (Gentileza: El Doce.tv)

Según el pedido del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, García Vázquez es de tez trigueña, cabello corto y ojos oscuros. Además, describieron a Alisson Ross García Vázquez como una nena que también tiene tez trigueña, cabello largo castaño y ojos oscuros. Las autoridades difundieron imágenes de los dos para ampliar la búsqueda.

Quienes puedan aportar información sobre Ángel y Alisson pueden dirigirse a la Unidad Judicial 1, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro de la ciudad de Córdoba. También están habilitados el teléfono 4332647 y el correo electrónico ujudicial01-cba@justiciacordoba.gob.ar.

También hay pedidos de paradero vigentes en Villa La Merced, Río Cuarto y Río Ceballos

La Fiscalía de Villa La Merced requirió datos para establecer el paradero de Ludmila Magalí Soaje, una adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida desde el 7 de octubre. La adolescente mide 1,56 metros, tiene cabello negro con flequillo y un lunar grande debajo de uno de sus ojos.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Ludmila Magalí Soaje es menor de edad y desapareció el pasado 7 de octubre en Villa La Merced

Al momento de su desaparición, vestía jean y campera negros, junto con zapatillas blancas. La información puede comunicarse a la Unidad Judicial 12, al teléfono (0351) 5642877, o de forma presencial en José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.

En Río Cuarto, se difundió el pedido de paradero de Rodrigo Adrián Martínez, de 46 años. Fue visto por última vez antes del 19 de octubre y, según la descripción oficial, vestía un buzo azul oscuro y un pantalón gris tipo jogging con líneas blancas. Mide cerca de 1,75 metros, tiene barba y tatuajes en el pecho.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Rodrigo Adrián Martínez desapareció a mediados de octubre

Los aportes sobre Martínez pueden realizarse ante la Unidad Judicial 3, en República del Líbano 158, barrio Banda Norte, o a los teléfonos (0358) 4750061 y (0351) 4481016, internos 68841 y 68842.

Fotografía de un hombre con gorra hacia atrás y cadena en el cuello, vista a través de un cristal con grietas pronunciadas
Heves Mils Naish casi un mes desaparecido

También se solicitó información sobre Heves Mils Naish, de 66 años, cuyo paradero se desconoce desde el 15 de octubre. Mide 1,84 metros, es de contextura delgada, llevaba lentes y vestía jean azul, campera azul con una franja blanca en las mangas y zapatillas blancas y negras. Los datos pueden enviarse a la Unidad Judicial de Río Ceballos o al (0351) 4481016, internos 34631 y 34632.

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