Sociedad

Un trabajador murió ahogado mientras limpiaba un aljibe en Catamarca y otro lucha por su vida

La víctima fue identificada como Ricardo Fabián Roldán. Su compañero sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación

El aljibe en la finca La Buena Estrella, ubicada en el paraje La Suerte, cerca de Recreo (Fuente: El Esquiú)
El aljibe en la finca La Buena Estrella, ubicada en el paraje La Suerte, cerca de Recreo (Fuente: El Esquiú)
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Un trabajador de 43 años murió el martes por la tarde luego de caer a un aljibe mientras realizaba tareas de limpieza en una finca rural. El hecho ocurrió cerca de las 16 en el paraje La Suerte, al sudeste de Recreo, en el departamento La Paz, Catamarca.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Fabián Roldán. Junto a él se encontraba otro trabajador, de apellido Herrera y de 40 años, quien sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación. Fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde permanecía internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

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La información inicial indica que ambos trabajadores habían descendido a un aljibe para efectuar tareas de limpieza y mantenimiento en el establecimiento rural La Buena Estrella. Un aljibe es un depósito, por lo general subterráneo, destinado a recolectar y almacenar agua. La estructura donde ocurrió el accidente tendría una profundidad aproximada de ocho metros.

Las circunstancias en las que Roldán y Herrera quedaron atrapados en el interior del pozo son investigadas por la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial. La pesquisa busca reconstruir la secuencia del accidente y establecer qué ocurrió durante los trabajos que realizaban en la finca.

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De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la Policía, otros empleados del establecimiento advirtieron la situación y descendieron para rescatar a los dos operarios. Luego los trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital de Recreo. Cuando Roldán ingresó al centro de salud, ya no presentaba signos vitales.

El Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde permanece internado el trabajador que sobrevivió al accidente (Google Maps)
El Hospital Zonal Dr. Liborio Forte de Recreo, donde permanece internado el trabajador que sobrevivió al accidente (Google Maps)

Personal de la Unidad Regional N.° 2 tomó conocimiento del caso tras el arribo de los trabajadores al hospital. La muerte de Roldán fue atribuida en principio a asfixia por sumersión, aunque la causa precisa del fallecimiento deberá ser determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre ellas, ordenó el traslado del cuerpo para el examen forense, la preservación de la escena mediante una consigna policial y una inspección ocular del predio con peritajes técnicos en el interior del aljibe.

La autopsia comenzó cerca de las 23 y estuvo a cargo de un médico forense de la ciudad santiagueña de Frías, según la información difundida sobre el caso. El estudio deberá determinar con precisión la causa de muerte de Roldán y aportar elementos para establecer si existieron factores previos que incidieron en el desenlace.

La finca está ubicada en una zona rural de difícil acceso, a casi 40 kilómetros de la ciudad de Recreo. La distancia entre el establecimiento y el hospital local fue uno de los elementos que marcaron las primeras horas de la emergencia, cuando los compañeros de Roldán y Herrera optaron por trasladarlos de inmediato en un vehículo particular.

Por el momento, no se difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de Herrera. La investigación se encuentra en una etapa inicial y no se informaron responsabilidades. La fiscalía aguardará los resultados de la autopsia, la inspección del aljibe y los peritajes ordenados en el lugar para establecer las circunstancias en las que murió Ricardo Fabián Roldán y su compañero resultó gravemente afectado.

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