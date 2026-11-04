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De la multitarea a los emuladores: lo que no sabías que tu iPhone Duo puede hacer

El usuario puede elegir entre un teclado dividido, pensado para escribir con ambos pulgares, o uno a pantalla completa que recuerda a la experiencia de un portátil

La pantalla dividida es, sin duda, una de las bazas más comentadas del iPhone Duo. REUTERS/Isabel Infantes
La pantalla dividida es, sin duda, una de las bazas más comentadas del iPhone Duo. REUTERS/Isabel Infantes
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El iPhone Duo ya es una realidad, y con su llegada Apple se suma de forma oficial a la categoría de los teléfonos con pantalla plegable. Más allá del panel flexible y de las funciones multitarea que acaparan los titulares, el terminal esconde una serie de herramientas poco conocidas que inciden directamente en la productividad, la privacidad y el entretenimiento del usuario.

De la posibilidad de abrir aplicaciones en pareja con un solo gesto hasta la opción de convertir el dispositivo en una consola portátil para emuladores, el recorrido por estas funciones demuestra que el plegable de Apple ofrece mucho más de lo que aparenta a simple vista.

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Multitarea avanzada y gestión de aplicaciones en el iPhone Duo

La pantalla dividida es, sin duda, una de las bazas más comentadas del iPhone Duo. Sin embargo, existe una capa adicional que suele pasar desapercibida: el sistema permite crear parejas de aplicaciones para abrirlas juntas con un único gesto, en combinaciones como Safari y Notas o Mensajes y Fotos.

El iPhone Duo ya es una realidad, y con su llegada Apple se suma de forma oficial a la categoría de los teléfonos con pantalla plegable. REUTERS/Jan Sonnenmair
El iPhone Duo ya es una realidad, y con su llegada Apple se suma de forma oficial a la categoría de los teléfonos con pantalla plegable. REUTERS/Jan Sonnenmair

A esto se suma la posibilidad de reorganizar la posición de las ventanas de forma rápida mediante gestos, lo que agiliza el flujo de trabajo cuando se manejan varias tareas a la vez.

El terminal también ofrece soluciones para las aplicaciones que todavía no están optimizadas para pantallas plegables. Aunque cada vez más desarrolladores adaptan sus apps a este formato, algunas siguen mostrando franjas negras o distribuciones que no aprovechan el espacio disponible.

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Para corregir esto, el iPhone Duo incluye ajustes de visualización que permiten que muchas aplicaciones saquen mejor partido a la pantalla, incluso sin que exista una optimización específica por parte de quienes las desarrollan.

La escritura en el dispositivo también se adapta al contexto de uso. El usuario puede elegir entre un teclado dividido, pensado para escribir con ambos pulgares, o uno a pantalla completa que recuerda a la experiencia de un portátil. La distribución dividida resulta más práctica para mensajes rápidos, mientras que la versión ampliada ofrece mayor superficie para correos electrónicos o textos largos.

El iPhone Duo incluye ajustes de visualización que permiten que muchas aplicaciones saquen mejor partido a la pantalla. REUTERS/Eduardo Munoz
El iPhone Duo incluye ajustes de visualización que permiten que muchas aplicaciones saquen mejor partido a la pantalla. REUTERS/Eduardo Munoz

Privacidad y accesibilidad: los ajustes menos visibles del plegable de Apple

En materia de privacidad, Apple ha incorporado un sistema que, con el terminal cerrado, limita de forma automática la visibilidad de la información que aparece en pantalla. Esta función resulta de utilidad en situaciones cotidianas como el uso del móvil en el transporte público, en cafeterías o en cualquier lugar donde otras personas puedan ver información sensible.

A esto se suma una opción pensada para facilitar el acceso con una sola mano. En lugar de deslizar desde la esquina superior derecha, el iPhone Duo permite abrir el Centro de Control pulsando directamente el grupo de iconos de batería, wifi y cobertura móvil situado en la barra de estado.

Esta alternativa simplifica el manejo del dispositivo, en especial cuando está plegado y la anchura dificulta alcanzar determinadas zonas de la pantalla.

Fotografía y videollamadas con el diseño plegable del iPhone Duo

El formato plegable del iPhone Duo también influye en el terreno fotográfico. El Modo de vista previa dual permite mostrar, de forma simultánea, la imagen captada por las cámaras delanteras y traseras, de manera que todas las personas que aparecen en la fotografía pueden comprobar el encuadre antes de disparar. El dispositivo, además, incluye animaciones pensadas para captar la atención de los niños durante este proceso.

Para los aficionados a los videojuegos, el iPhone Duo ofrece una compatibilidad notable con emuladores. REUTERS/Hollie Adams
Para los aficionados a los videojuegos, el iPhone Duo ofrece una compatibilidad notable con emuladores. REUTERS/Hollie Adams

El diseño con bisagra no se limita a ofrecer una pantalla de mayor tamaño. Cuando el terminal permanece parcialmente abierto, puede funcionar como reloj de mesilla, como soporte para videollamadas o como pantalla multimedia cuando se usa en modo manos libres.

Estas funciones aprovechan tanto la inclusión de la bisagra como la flexibilidad de uso que ofrece el dispositivo, y son, precisamente, las que diferencian al iPhone Duo del resto de la gama de iPhone.

Emuladores y videojuegos retro en el iPhone Duo

Para los aficionados a los videojuegos, el iPhone Duo ofrece una compatibilidad notable con emuladores. Su pantalla interna, de mayor tamaño, permite distribuir los controles virtuales en una mitad del panel y reservar la otra mitad para el juego, lo que se traduce en una experiencia cercana a la de las consolas portátiles clásicas.

Esta característica resulta especialmente atractiva para quienes disfrutan de títulos retro, ya que el plegable de Apple da un paso adicional frente a otros smartphones a la hora de emular consolas antiguas.

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