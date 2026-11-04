ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 1

El aumento de las prestaciones de ANSES en noviembre de 2026 es del 1,93% conforme al índice de inflación de septiembre fijado por el Indec (REUTERS/Francisco Loureiro)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de noviembre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 1 cobrarán en distintas fechas, según la prestación que les corresponda.

El mecanismo de actualización está regulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una revisión mensual de los haberes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses. Así, la inflación de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fijó en 1,93%, determina los valores que se abonan en noviembre.

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Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

Quienes perciben haberes que no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre. El haber mínimo jubilatorio se ubicará en $444.158,46 durante este mes. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $514.158,46.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo previsional, ascenderá a $203.182,22.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran por encima del mínimo y tienen DNI terminado en 1 deberán esperar hasta el 24 de noviembre. El tope máximo del haber se fijó en $2.988.765,82.

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Los beneficiarios de jubilaciones superiores al haber mínimo con documento finalizado en 1 reciben sus pagos el 24 de noviembre con un tope de $2.988.765,82 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre.

Con el incremento del 1,93%, ANSES depositará directamente el 80% del monto de la AUH, unos $127.700 por hijo. El 20% restante queda retenido hasta que el titular acredite los controles de salud y la escolaridad del menor ante el organismo.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores registrados, varía según el ingreso total del grupo familiar:

Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo

De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46

De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29

De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Para los hogares con hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos: $259.861,30 para ingresos de hasta $1.212.301, $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y $116.023,37 para el tramo siguiente.

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Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema que la AUH. Las titulares con DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para las terminaciones 0 y 1, tanto la Asignación por Prenatal como la Asignación por Maternidad se acreditan el 12 de noviembre.

El esquema de Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados prevé pagos de hasta $79.812,80 el 12 de noviembre para documentos con terminación 1

Los montos siguen la misma escala por ingresos que la Asignación Familiar por Hijo: $79.812,80 para familias con ingresos de hasta $1.212.301; $53.838,46 para el segundo tramo; $32.564,29 para el tercero; y $16.801,94 para el cuarto.

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La Asignación por Maternidad, en particular, se paga el primer día del calendario que corresponde a cada terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 1 cobrarán el 11 de noviembre, junto con quienes tienen terminación 0.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

PNC por invalidez o vejez : $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91

PNC para madres de siete hijos o más : $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las prestaciones de pago único se actualizaron con el incremento mensual y quedaron fijadas en los siguientes valores:

Nacimiento : $93.032,34

Adopción : $556.214

Matrimonio: $139.297,43

Estas prestaciones no dependen de la terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena pueden tramitarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

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Las asignaciones de pago único fijan montos de $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio para las solicitudes gestionadas entre noviembre y diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desempleo Plan 1

Las personas con DNI terminado en 1 que cobran la Prestación por Desempleo recibirán el pago el 25 de noviembre, junto con quienes tienen terminación 0.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre, en concepto del período de octubre.