Dictaron prisión preventiva para el ginecólogo de Chaco acusado de abusos sexuales, mala praxis y estafa

Gustavo Kumiega tiene 57 años y es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia

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La Justicia dictó la prisión preventiva para el ginecólogo Gustavo Kumiega, detenido en el marco de una investigación por mala praxis, abusos sexuales y estafa. Según informó este martes el Ministerio Público Fiscal de Chaco, la medida fue dispuesta por delitos contra la libertad sexual y estafa en un contexto de violencia obstétrica.

La decisión fue adoptada por el Equipo Fiscal Especial, integrado por los fiscales Martín Bogado y Mariana Echarri. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la prisión preventiva alcanza dos de las diez causas que enfrenta el profesional, aunque podrían sumarse otras.

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Kumiega permanece alojado en la comisaría de Colonia Popular. Su abogado defensor, Zacarías Issolio, solicitó una audiencia de control jurisdiccional para pedir su libertad. El planteo será analizado por el juez de Garantías N° 1, Javier Roiz, en una audiencia que, en principio, se realizaría este miércoles.

Las mismas fuentes señalaron que existen diez causas en total contra el profesional, aunque la prisión preventiva fue dictada únicamente en dos de ellas. Por el momento, no se precisó cuándo podrían incorporarse las restantes.

En el comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal también pidió a los medios de comunicación evitar la difusión de datos personales que pudieran afectar la intimidad de las partes involucradas.

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El comunicado del MPF chaqueño

Las denuncias contra Kumiega

El ginecólogo fue detenido el 16 de octubre, luego de tres allanamientos realizados de manera simultánea en la clínica FEMEChaco, donde trabajaba, su consultorio privado y su domicilio particular en Resistencia.

La investigación comenzó a partir de denuncias de mujeres que cuestionaron distintas prácticas durante consultas ginecológicas. Entre las acusaciones figuran presuntos abusos sexuales, irregularidades en la atención médica y maniobras relacionadas con intervenciones quirúrgicas que, según la hipótesis fiscal, habrían sido cobradas sin realizarse.

A esas presentaciones se sumó la denuncia de una expareja, que acusó al profesional de abuso sexual por un episodio ocurrido fuera del ámbito médico.

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El allanamiento a la casa del ginecólogo

En declaraciones anteriores a Infobae, el abogado Issolio rechazó la hipótesis de las cirugías simuladas. “La idea de que mi defendido simulaba cirugías que luego no realizaba no podrá sostenerse en el tiempo, porque se apoya en conjeturas y no en evidencia”, sostuvo.

El defensor también aseguró que una de las denunciantes había confirmado ante la Fiscalía que fue sometida a una intervención quirúrgica y que existía un informe de anatomía patológica que respaldaba esa versión.

Kumiega declaró como imputado el 20 de octubre y negó los hechos que se le atribuyen. En aquella oportunidad, su abogado explicó que el médico ampliaría su declaración una vez que tuviera acceso a las pruebas reunidas durante los allanamientos.

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Gustavo Kumiega acumula diez denuncias

Ahora, con la prisión preventiva dispuesta, la defensa buscará que la Justicia revise la medida y ordene su libertad.