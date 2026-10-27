Aumentan quejas por el iPhone Duo, el plegable de Apple que lleva solo 4 días en el mercado

El problema se concentra en un punto específico del dispositivo: el pliegue central donde se ubica la bisagra. REUTERS/Jan Sonnenmair

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Las quejas por el iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple, se multiplican apenas cuatro días después de su lanzamiento. Usuarios en Reddit y en los foros de MacRumors reportan grietas en la pantalla interna justo a la altura de la bisagra, un defecto que la compañía ya reconoció de manera pública y para el que ofrece reemplazo a través de AppleCare.

Qué está pasando con la pantalla del iPhone Duo

El problema se concentra en un punto específico del dispositivo: el pliegue central donde se ubica la bisagra. Según las fotos compartidas por los propietarios, casi todos los fallos aparecen ahí, con una línea de píxeles brillantes en uno de los laterales de la pantalla.

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Un propietario del iPhone Duo en Australia relató el caso con mayor detalle entre los reportes conocidos. Aseguró que su dispositivo se agrietó después de haber sido abierto menos de 20 veces, sin ningún daño visible previo.

Así luce la falla reportada por usuarios del iPhone Duo. (macrumors.com)

“Tuve mi iPhone Duo durante unas seis horas y probablemente lo abrí menos de 20 veces. Se lo estaba enseñando a un amigo y, al abrirlo, sentí algo alrededor de la bisagra interna, debajo de la pantalla”, contó.

“Mientras seguía abriéndola, oí un crujido y la pantalla se rompió justo por la bisagra”, agregó el usuario. Señaló que no había marcas ni daños en la superficie interior de la pantalla ni en la bisagra exterior que indicaran un enganche o un golpe previo.

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Tras el incidente, el usuario acudió a una Apple Store, donde la compañía reemplazó el equipo de manera inmediata. Es probable que Apple esté recolectando los dispositivos defectuosos para investigar los puntos exactos de falla, una revisión que podría derivar en ajustes de fabricación para reducir el problema en próximos lotes.

Las quejas por el iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple, se multiplican apenas cuatro días después de su lanzamiento. REUTERS/Hollie Adams

A la par, circulan imágenes de pantallas rotas correspondientes a unidades de demostración en China, donde el iPhone Duo llegó horas antes que a Estados Unidos. El origen de buena parte de ese material no está confirmado, y no se descarta que parte del daño responda al uso manual durante las exhibiciones.

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Analistas que probaron el equipo con anticipación lo sometieron a pruebas de plegado repetido sin registrar inconvenientes, aunque se trató de una muestra reducida.

Con el alto volumen de ventas de estos primeros días, cierto nivel de fallos resulta previsible. Lo que no está claro todavía es la magnitud real del problema ni si las quejas seguirán en aumento. Las fallas de bisagra derivadas de un uso normal quedan cubiertas por la garantía de un año, y quienes reciban el equipo en esta etapa conservan además dos semanas para devolverlo.

Las fallas de bisagra derivadas de un uso normal quedan cubiertas por la garantía de un año. REUTERS/Dado Ruvic

La respuesta oficial de Apple ante los reclamos

Frente a la ola de publicaciones en redes sociales, Apple admitió la existencia de un “problema” con la pantalla interna del Duo y recomendó a los afectados gestionar un reemplazo a través de su servicio técnico. La compañía atribuyó el inconveniente a una proporción acotada de unidades.

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El dispositivo, con un precio de partida de 1.999 dólares, combina una pantalla plegable de 7,6 pulgadas con una segunda pantalla en la cubierta exterior. Al cerrarse, el equipo queda reducido a un tamaño aproximado de 5,4 pulgadas, equivalente al de un pasaporte.

Desde su salida al mercado el viernes 23 de octubre, numerosos compradores sometieron el mecanismo a aperturas y cierres constantes, y en varios casos documentaron la aparición de una grieta en el pliegue acompañada de rayas visibles en la pantalla.

“Somos conscientes de un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo", señaló Apple. REUTERS/Annegret Hilse

La respuesta de Apple llegó de la mano de Alex Kirschner, vocero de la empresa, en declaraciones que compartió con el medio The Verge. En ellas, la compañía combinó el reconocimiento del defecto con un mensaje de respaldo al producto:

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“La respuesta de los primeros usuarios al iPhone Duo ha sido increíblemente positiva, y estamos viendo avances prometedores por parte de los desarrolladores, quienes están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su formato único”, señaló Apple.

“Somos conscientes de un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si experimenta problemas con la pantalla de su iPhone Duo, debe comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo”, añadió la compañía.

Mientras tanto, medios especializados advirtieron que no todos los reclamos virales son genuinos: algunas de las fotografías que circularon en Reddit y X mostraban daños generados mediante inteligencia artificial, lo que complica distinguir entre fallas reales y contenido manipulado.

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Según la página web oficial de Apple, reparar la pantalla interna del Duo fuera de garantía tiene un costo de 999 dólares. REUTERS/Annegret Hilse

Cuánto cuesta reparar la pantalla y qué complica el recambio

Según la página web oficial de Apple, reparar la pantalla interna del Duo fuera de garantía tiene un costo de 999 dólares, una cifra que equivale a la mitad del precio de lanzamiento del equipo.

El escenario para quienes necesitan un reemplazo no es sencillo. Apple lanzó el dispositivo con una oferta limitada que agotó rápidamente las reservas en línea, lo que llevó a la compañía a posponer los plazos de entrega hasta 2027.

A esa demora se suma la escasa disponibilidad de unidades en tiendas físicas, un factor que puede dificultar la gestión de los recambios para quienes ya reportaron el problema de la pantalla y esperan una solución de Apple.

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