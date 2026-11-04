Hombre habría planeado un atentado contra el presidente Luis Abinader y fue arrestado en República Dominicana

El Presidente Luis Abinader, acompañado de dignatarios, llega al Congreso Nacional para presentar su Rendición de Cuentas anual, bajo una decoración festiva con los colores patrios. (Cortesía)

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El Ministerio Público de República Dominicana arrestó este martes a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, bajo investigación por la presunta planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader durante los actos por el Día de la Constitución, previstos para el viernes 6 de noviembre, informó la agencia de noticias EFE y medios locales.

La detención se produjo en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, al noreste del país. De la Cruz Sosa fue apresado durante un allanamiento en el apartamento donde reside, situado en el sector Vista del Valle, según el Ministerio Público.

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La investigación surgió a partir de alertas de organismos de inteligencia sobre supuestas amenazas contra el jefe de Estado. La orden judicial vincula al detenido con un posible ataque contra el mandatario en la sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo, durante la conmemoración constitucional.

Imagen de referencia de un hombre capturado en República Dominicana y Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden judicial menciona un supuesto ataque el 6 de noviembre

La jueza Josefina Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, autorizó los allanamientos a pedido de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.

El documento judicial refiere a una investigación por la “planificación de un presunto atentado terrorista” contra Luis Rodolfo Abinader Corona. De acuerdo con esa resolución, el hecho estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026 durante el acto por el Día de la Constitución.

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Las autoridades no informaron cuáles habrían sido los motivos atribuidos al investigado ni precisaron si existen otras personas bajo sospecha. La pesquisa busca determinar el alcance de las amenazas y establecer si había un plan concreto para ejecutar el supuesto ataque.

Durante los operativos, agentes y fiscales ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas. El Ministerio Público indicó que los elementos serán sometidos a evaluación como parte de la investigación.

Los operativos preventivos y de investigación buscan combatir la delincuencia, localizar a personas prófugas y reforzar la seguridad ciudadana en República Dominicana./ (Policía Nacional)

Las autoridades allanaron también el lugar de trabajo del detenido

Además de la vivienda de De la Cruz Sosa, las autoridades registraron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector de San Francisco de Macorís. El establecimiento es el lugar donde trabajaba el detenido, según los datos difundidos por la Procuraduría General de la República.

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La solicitud presentada ante la Justicia incluía la búsqueda de teléfonos celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, explosivos u otros elementos que pudieran estar relacionados con el caso.

En las diligencias participa la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Hasta el momento, el Ministerio Público no informó si los objetos incautados contenían material que confirmara la existencia de una amenaza inmediata contra Abinader.

El Presidente Luis Abinader, acompañado de dignatarios, llega al Congreso Nacional para presentar su Rendición de Cuentas anual, bajo una decoración festiva con los colores patrios. (Cortesía)

El presidente dominicano se encuentra en España, donde tiene previsto participar el miércoles y el jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana. Su regreso a República Dominicana está previsto para el viernes.

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Aunque la orden judicial sitúa el supuesto atentado en el Congreso Nacional, las celebraciones tradicionales por el Día de la Constitución suelen realizarse en la provincia de San Cristóbal. Allí se firmó la primera carta magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844.