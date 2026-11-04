Embajador estadounidense sobre pedido de mediación de pandilla haitiana: “El calor se intensificó gracias a Bukele”

Embajador de EE. UU. ante la ONU: «¿Qué tal si los líderes de pandillas dejan de emboscar a las fuerzas internacionales (...) y solo entonces podamos hablar de mediación?». (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó el pedido de diálogo que hizo un jefe de una pandilla de Haití al organismo internacional y vinculó esa solicitud con la presión militar posterior al envío de tropas de El Salvador.

“Un brutal capo de una pandilla haitiana suplicando a la ONU por mediación porque el calor se intensificó gracias a Bukele”, escribió Waltz este martes en su cuenta de X, al compartir una información de AP, agencia estadounidense, sobre el pedido formulado por Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y líder de la pandilla 400 Mawozo.

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El diplomático añadió: “¿Qué tal si los líderes de pandillas dejan de emboscar a las fuerzas internacionales, aterrorizar a la policía y abusar del pueblo haitiano, y solo entonces podamos hablar de mediación?”.

La publicación de Waltz se produjo después de que Joseph confirmara a la agencia que envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para pedir el envío de una delegación que facilite conversaciones con grupos armados. La solicitud llegó en medio de combates en Plaine du Cul-de-Sac, una zona próxima a Puerto Príncipe.

Mike Waltz rechazó el pedido de mediación de un jefe de pandilla haitiana.

El jefe de 400 Mawozo pidió una delegación de la ONU para abrir conversaciones

Wilson Joseph sostuvo que estaba dispuesto a participar en un proceso de diálogo y planteó que había “levantado la bandera blanca” el 20 de agosto. En la carta fechada el 1 de noviembre, solicitó que la ONU enviara representantes a Haití para abrir una instancia de mediación entre fuerzas internacionales y la organización 400 Mawozo.

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El líder de la pandilla afirmó que los operativos de seguridad y los ataques con drones causaban víctimas civiles, entre ellas niños y adultos mayores. También aseguró que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras un ataque el 18 de octubre habían muerto, aunque no presentó pruebas de esa versión.

Las autoridades haitianas informaron que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que permanecen con vida.

La carta incluyó críticas al mandatario salvadoreño. Joseph expresó temor ante una posible escalada de violencia tras las declaraciones de Bukele y el envío de militares salvadoreños. “Temo que esta situación conduzca a una escalada de violencia y a una lógica de represalias, de las cuales el pueblo haitiano sería la primera víctima”, escribió, según la agencia.

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Soldados de El Salvador montan guardia mientras un convoy de vehículos blindados que transporta personal militar llega al vecindario Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El Salvador desplegó 2.000 militares tras el ataque contra cuatro técnicos

El Salvador envió más de 2.000 militares a Haití después del ataque contra los cuatro técnicos de aviación. El despliegue elevó la tensión en áreas bajo control de bandas armadas, en especial en Plaine du Cul-de-Sac, donde operan grupos como Chen Mechan.

Los enfrentamientos aumentaron después de que una fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU, junto con la Policía Nacional de Haití, militares haitianos y la empresa de seguridad privada Vectus Global, iniciara operaciones contra hombres armados en esa zona, según la agencia.

Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, confirmó que Naciones Unidas recibió una carta con la firma de Joseph. Aclaró, no obstante, que la recepción del documento “no constituye respaldo a su contenido, reconocimiento de su autor ni una posición de las Naciones Unidas”.

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Dujarric precisó que la mayoría de los militares salvadoreños presentes en Haití no opera bajo el mandato de esa fuerza e indicó que cualquier operativo de seguridad debe respetar el derecho internacional y las normas de derechos humanos.

Soldados salvadoreños patrullan desde un vehículo de transporte después de que El Salvador desplegara miles de tropas en Haití en respuesta a la desaparición de cuatro salvadoreños de una fuerza respaldada por la ONU en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, 30 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

La ONU informó que más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre enero y mediados de septiembre a causa de la violencia. La reacción de Waltz expuso la posición de Estados Unidos frente a una eventual negociación con los líderes de las organizaciones criminales que controlan extensas zonas del país.