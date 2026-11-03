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GTA 6 tendrá una decisión clave: mantener juntos a Jason y Lucía o separarlos

Rockstar Games confirmó que las decisiones de los jugadores influirán en el vínculo sentimental de los protagonistas y podrán cambiar el rumbo de la historia

GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre. (Rockstar)
GTA 6 se estrenará el 19 de noviembre. (Rockstar)
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Grand Theft Auto VI permitirá que los jugadores decidan el futuro de la relación entre Jason y Lucía, sus dos protagonistas. La nueva entrega de Rockstar Games no impondrá un vínculo romántico entre ambos personajes: los usuarios podrán mantenerlos como pareja, hacer que continúen únicamente como socios criminales o incluso provocar una ruptura a medida que avance la historia.

La posibilidad fue confirmada por Rob Nelson, cojefe de Rockstar Games, durante una entrevista con la revista EDGE. El directivo explicó que el vínculo entre los protagonistas evolucionará según las decisiones que tome cada jugador, lo que permitirá desarrollar diferentes dinámicas durante la aventura.

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La propuesta representa una diferencia frente a otras entregas de la franquicia, donde las relaciones personales de los protagonistas tenían un papel más limitado. En GTA 6, las decisiones relacionadas con Jason y Lucía podrían modificar no solo el desarrollo de la historia, sino también la manera en que ambos personajes interactúan durante el juego.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Rockstar confirmó que no será obligatorio que los protagonistas de GTA 6 tengan una relación sentimental. (Rockstar)

“Al principio, ellos desean estar juntos y darle una nueva oportunidad a su relación. Pero, a medida que avanza el juego, depende de ti mantenerla o perderla”, explicó Nelson al describir la dinámica entre los protagonistas.

Jason y Lucía podrán terminar su relación en GTA 6

Los avances publicados por Rockstar Games ya habían mostrado a Jason y Lucía trabajando juntos y manteniendo una relación cercana. Sin embargo, esa conexión no necesariamente tendrá que convertirse en un romance durante toda la aventura.

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Según Nelson, los jugadores podrán decidir si ambos personajes mantienen una relación sentimental o si prefieren que su vínculo se limite a una asociación criminal. También tendrán la posibilidad de comenzar una relación amorosa y posteriormente terminarla.

Esto significa que el desarrollo de los protagonistas no estará completamente predeterminado. Las decisiones de los usuarios tendrán un papel importante en la evolución de su vínculo y en la manera en que se relacionan durante la historia.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
Los jugadores de GTA 6 podrán decidir si Jason y Lucia tienen un romance o solo son socios. (Rockstar)

Uno de los aspectos más llamativos es que las consecuencias no dependerían exclusivamente de decisiones importantes o situaciones extremas. Acciones cotidianas, como ignorar las llamadas o los mensajes de uno de los protagonistas, también podrían influir en la relación.

De esta manera, Rockstar busca que las interacciones entre Jason y Lucía tengan mayor profundidad y que los jugadores sientan que sus elecciones repercuten en el mundo del videojuego.

Las decisiones de los jugadores influirán en la historia

La posibilidad de modificar una relación entre personajes no es completamente nueva en los videojuegos de Rockstar. En Red Dead Redemption 2, las decisiones del jugador influyen en el desarrollo de la historia y en la manera en que otros personajes reaccionan ante el protagonista.

Sin embargo, en Grand Theft Auto VI esta mecánica podría tener un alcance mayor. La relación entre Jason y Lucía será uno de los elementos centrales de la narrativa y permitirá explorar distintas formas de desarrollar la aventura.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Las decisiones que tomen los jugadores en GTA 6 podría cambiar la historia del juego.

Por ahora, Rockstar no ha detallado todas las consecuencias que tendrá una ruptura entre los protagonistas ni si mantener una relación sentimental desbloqueará situaciones o misiones diferentes. Tampoco se conoce cuántos desenlaces posibles tendrá este vínculo.

Estos detalles deberán esperar hasta que el videojuego llegue al público. La compañía ha mantenido bajo reserva buena parte de las características de su nueva entrega, por lo que todavía existen interrogantes sobre las posibilidades que ofrecerá su mundo abierto.

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S.

La nueva entrega trasladará a los jugadores a Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, donde se encuentra Vice City, uno de los escenarios más reconocidos de la franquicia.

La expectativa por el videojuego es especialmente alta debido a que será la primera entrega principal de Grand Theft Auto desde el lanzamiento de GTA V en 2013. Durante ese periodo, Rockstar ha mantenido el interés de los seguidores mediante actualizaciones de su modo multijugador y diferentes adelantos de la nueva aventura.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
GTA 6 se desarrollará en Leónida y Vice City será una de las ciudades del juego.

El regreso de la saga también ha generado expectativas económicas. Algunas estimaciones apuntan a que el lanzamiento podría provocar pérdidas de productividad superiores a los 1.000 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer día, debido a los trabajadores que podrían dedicar tiempo a jugarlo.

Mientras se acerca su estreno, Rockstar continúa revelando detalles sobre las mecánicas y posibilidades de GTA 6. La relación entre Jason y Lucía será uno de los elementos que los jugadores podrán moldear, con la posibilidad de mantenerlos juntos o decidir que sus caminos se separen.

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