Honduras recupera la confianza del FMI tras cumplir 12 compromisos estructurales, destaca el presidente del Banco Central

Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras, aseguró que el país logró rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de cumplir 12 metas estructurales en nueve meses. (FOTO: TNH)

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Honduras logró rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras cumplir 12 metas estructurales en un período de nueve meses, aseguró el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quien atribuyó el resultado al liderazgo del presidente Nasry Asfura y al trabajo de su equipo económico.

“Nosotros tuvimos que sacar adelante 12 metas estructurales en nueve meses para lograr el cumplimiento. Entonces, básicamente rescatamos un acuerdo y por eso el coordinador del Gabinete Económico lo dice, un acuerdo que estaba literalmente muerto”, afirmó Lagos.

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El funcionario sostuvo que la administración de Asfura asumió el liderazgo para avanzar en los compromisos pendientes y evitar que el programa económico con el organismo internacional quedara sin continuidad.

Según explicó, el cumplimiento de las metas permitió recuperar la confianza del FMI y mantener abierta la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones con la institución financiera internacional.

Lagos consideró que alcanzar un acuerdo técnico representa una de las etapas más complejas del proceso, debido a que en esa fase se evalúa si el país ofrece garantías suficientes para cumplir los compromisos establecidos.

El Banco Central de Honduras destacó los avances en la acumulación de reservas internacionales como parte de las medidas económicas desarrolladas durante el proceso de cumplimiento del acuerdo. (FOTO: La Tribuna)

“Claramente, después de lograr todo eso, dejar las puertas abiertas para una nueva negociación, lograr el acuerdo técnico es probablemente la etapa más complicada, porque es donde se da la perspectiva al directorio del Fondo Monetario Internacional si se van a cumplir con todas estas metas estructurales”, expresó.

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El titular del BCH señaló que la recuperación de la credibilidad ante el organismo internacional constituye uno de los principales resultados del trabajo realizado por el equipo económico del Gobierno.

Explicó que el cumplimiento de las metas estructurales permite demostrar avances en la gestión económica y en las medidas institucionales que forman parte del programa acordado con el FMI.

Lagos destacó que, además de cumplir los compromisos establecidos, Honduras ha registrado avances en la acumulación de reservas internacionales, un componente relevante para fortalecer la posición externa del país y su capacidad de responder ante eventuales presiones económicas.

También mencionó las acciones relacionadas con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente la implementación inicial de mecanismos vinculados con la identificación del beneficiario final.

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El titular del BCH destacó el liderazgo del presidente Nasry Asfura en las gestiones realizadas por el Gabinete Económico para avanzar en los compromisos financieros internacionales. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Este último concepto se refiere a identificar a las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra estructura jurídica. Su aplicación contribuye a fortalecer la transparencia financiera y los mecanismos de prevención del lavado de activos.

El funcionario incluyó estos avances entre las medidas que buscan mejorar las condiciones institucionales y respaldar los compromisos asumidos por Honduras ante sus socios internacionales.

Otro de los aspectos destacados por Lagos fue el avance en el cierre de fideicomisos que estaban comprendidos dentro del programa económico con el FMI.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la administración de los recursos públicos y avanzar en los compromisos institucionales vinculados con el acuerdo.

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Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en la consolidación de la caja única, un mecanismo orientado a centralizar la gestión de los recursos financieros públicos y fortalecer el control sobre los fondos estatales.

La acumulación de reservas internacionales figura entre los avances económicos que destacó el presidente del Banco Central como parte del cumplimiento del programa con el FMI. (FOTO: El Heraldo)

La implementación de este sistema busca contribuir a una administración más ordenada de los recursos del Estado, mejorar la visibilidad de los movimientos financieros y facilitar el seguimiento de los fondos públicos.

Lagos indicó que estas medidas, junto con la acumulación de reservas y los avances en materia de transparencia financiera, forman parte de los resultados que el Gobierno presenta como evidencia del cumplimiento de sus compromisos.

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