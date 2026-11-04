Guatemala

Guatemala reunió a Centroamérica para revisar auditorías y fortalecer la seguridad aeroportuaria regional

La cita, organizada por la DGAC bajo coordinación del CIV, reunió a autoridades del istmo hasta el 6 de noviembre para analizar correcciones pendientes y formación especializada del personal aeroportuario

Varios hombres con trajes formales sentados en una mesa larga; el primero sostiene un micrófono y los demás utilizan computadoras portátiles
La reunión regional sobre seguridad de la aviación civil se desarrolló en la Cámara de Industria de Guatemala hasta el 6 de noviembre. (Dirección General de Aeronautica Civil)
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Guatemala y Centroamérica quedaron en el centro de la reunión regional dedicada a reforzar la seguridad de la aviación civil, revisar auditorías y diseñar acciones conjuntas frente a riesgos físicos y tecnológicos. El encuentro se desarrolló en la Cámara de Industria de Guatemala y se extendió hasta el 6 de noviembre.

La convocatoria reunió a autoridades y especialistas de seguridad aeroportuaria de los países del istmo, con la organización local de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), bajo la coordinación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

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El acompañamiento técnico estuvo a cargo de la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) y la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA).

Varios hombres con trajes formales sentados en una mesa larga; el primero sostiene un micrófono y los demás utilizan computadoras portátiles
La reunión regional sobre seguridad de la aviación civil se desarrolló en la Cámara de Industria de Guatemala hasta el 6 de noviembre. (Dirección General de Aeronautica Civil)

Auditorías y capacitación para la seguridad aeroportuaria

Los delegados analizaron los resultados de las auditorías de seguridad de la aviación aplicadas en los Estados miembros y revisaron las medidas correctivas que aún están pendientes.

La agenda también incluyó el fortalecimiento de la capacitación especializada para el personal dedicado a la seguridad de la aviación civil.

La planificación regional contempló iniciativas para el próximo año, con foco en la modernización de los procedimientos y en la gestión de amenazas que pueden afectar las terminales aéreas. Las autoridades situaron la coordinación entre países como un componente de la respuesta ante riesgos comunes.

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La protección de la infraestructura aeroportuaria frente a amenazas tecnológicas ocupó un lugar central durante las jornadas. Azucena Zelaya, subdirectora Administrativa y Financiera de la DGAC en funciones de directora general, sostuvo que la ciberseguridad requiere una atención prioritaria.

“El tema de ciberseguridad es una prioridad latente. Estos foros regionales nos permiten realizar análisis integrales para proteger nuestra información, además de garantizar que, ante cualquier eventualidad, contemos con el respaldo y la capacidad de respuesta coordinada”, indicó Zelaya.

Guatemala llegó a la reunión con la experiencia de simulacros de ciberseguridad realizados junto con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE). Esos ejercicios buscaron alinear los estándares nacionales con las disposiciones del Anexo 17 de la OACI, que regula internacionalmente la protección de la aviación civil frente a actos de interferencia ilícita.

La funcionaria guatemalteca vinculó el trabajo regional con la necesidad de compartir prácticas, detectar desafíos y encontrar respuestas comunes. “Este encuentro constituye una oportunidad para fortalecer la coordinación entre nuestros países, compartir buenas prácticas, identificar desafíos comunes y avanzar en soluciones que respondan a los riesgos actuales y emergentes”, expresó.

Zelaya señaló que la seguridad de la aviación civil demanda coordinación permanente, preparación técnica y aplicación de las normas y métodos recomendados por la OACI. El objetivo es proteger a los pasajeros, las tripulaciones, el personal aeronáutico y las instalaciones aeroportuarias.

Varios hombres con trajes formales sentados en una mesa larga; el primero sostiene un micrófono y los demás utilizan computadoras portátiles
La reunión regional sobre seguridad de la aviación civil se desarrolló en la Cámara de Industria de Guatemala hasta el 6 de noviembre. (Dirección General de Aeronautica Civil)

Un marco regional vigente desde 2019

La cooperación centroamericana en esta materia cuenta con una regulación comunitaria adoptada en 2018 por el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte, dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La norma MRAC-17 sobre seguridad de la aviación civil entró en vigor en 2019.

Ese marco es directamente aplicable en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su propósito es lograr una alineación armonizada entre los países firmantes con los estándares definidos por el Anexo 17 de la OACI.

Mariana Pérez, experta en seguridad de la aviación civil de El Salvador, destacó la articulación alcanzada entre los Estados del istmo. “Hemos empezado a trabajar como bloque en conjunto y a compartir más como una región unida en pro de la seguridad de la aviación”, afirmó.

José María Peral Pecharroman, oficial regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OACI, remarcó que la cooperación y el diálogo son parte de la estrategia para elevar el cumplimiento de los estándares de seguridad y facilitación aeroportuaria.

“Estar aquí es muestra de lo que queremos en nuestros Estados, la cooperación, el diálogo, armonizar y, sobre todo, elevar el cumplimiento de los estándares en seguridad y facilitación de la aviación, ante cualquier problema o nuevo desafío”, expresó.

El Gobierno de Guatemala, a través del CIV y la DGAC, planteó que la modernización y la gestión de riesgos tecnológicos guíen el trabajo conjunto de las autoridades aeronáuticas de Centroamérica en las iniciativas previstas para 2027.

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