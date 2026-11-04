Economía

Un parque industrial espera generar 25.000 puestos de trabajo: cómo postularse

La municipalidad de Neuquén lanzó un portal de empleo del Parque Industrial de la ciudad, un predio de 2.000 hectáreas que promete ser el nodo logístico más importante del país

Parque industrial neuquen
El Parque Industrial Neuquén cuenta con la presencia de más de 300 compañías (Neuquén)
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La Municipalidad de Neuquén lanzó el Portal de Empleo del Parque Industrial, una plataforma digital donde cualquier persona puede inscribirse para acceder a los 25.000 puestos de trabajo privados que se prevén generar en el predio de 2.000 hectáreas que la ciudad está desarrollando. El registro es gratuito, está abierto de forma permanente y no requiere volver a cargar datos para quienes ya tengan un currículum en el portal municipal.

El lanzamiento se da en la provincia con mayor crecimiento económico del país: según un informe de Equilibra, Neuquén expandió su Producto Bruto Geográfico un 22,7% entre 2023 y 2025, en un período en que el resto de las jurisdicciones retrocedió. Fue además la única provincia argentina que creció de forma simultánea en producción, cantidad de empresas y empleo privado registrado.

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“Quienes estén interesados en ser parte ingresan al Portal de Empleo, seleccionan Parque Industrial y se postulan. Aquellos que ya están inscriptos no necesitan colocar todos sus datos nuevamente, simplemente se postulan y aparece su CV cargado”, explicó María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad. La funcionaria aclaró que la plataforma ya cuenta con un caudal de currículums cargados y que el portal permanecerá abierto de forma permanente hasta que las empresas abran sus puertas.

El compromiso asumido por el municipio establece que la totalidad de los trabajadores que demande el Parque Industrial saldrá de esa plataforma. En tanto, el mecanismo contempla dos etapas: la capacitación de los postulantes según los perfiles que requieran las empresas, y la intermediación laboral para vincular a las personas formadas con la demanda del sector privado.

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Los trabajos y capacitaciones serán para responder la demanda de Vaca Muerta REUTERS/Agustin Marcarian
Los trabajos y capacitaciones serán para responder la demanda de Vaca Muerta REUTERS/Agustin Marcarian

Según confirmó el gobierno municipal, las capacitaciones arrancan el 1° de marzo, aunque los perfiles específicos recién se definirán en reuniones con las empresas previstas para los próximos días. “Una vez que las empresas nos empiecen a solicitar determinados perfiles, nosotros les vamos a dar los perfiles que necesitan ya capacitados para que puedan hacer la contratación”, detalló la jefa de Gabinete.

La demanda laboral cambiará según el avance de las obras

Los puestos no llegarán todos al mismo tiempo ni tendrán el mismo perfil. En una primera etapa, cuando las compañías accedan a los lotes y comiencen las construcciones en el parque industrial, la demanda se concentrará en trabajadores del rubro de la construcción. Con la puesta en marcha de las instalaciones aparecerán requerimientos de perfiles técnicos específicos, administrativos y de maestranza. La cantidad exacta de trabajadores por actividad todavía no está definida y surgirá de las reuniones con las empresas.

El predio opera bajo un régimen de 10 años con cero tasas de impuestos para las firmas que se radiquen allí, con la condición de que cumplan con la generación de los puestos de trabajo previstos. Pasqualini lo describió como “el nodo logístico más importante del país”, un predio que apunta a resolver la demanda de Vaca Muerta y de otras actividades industriales de la región.

Neuquén creció en producción, empresas y empleo

El lanzamiento del portal se apoya en un contexto económico provincial sin parangón en el resto del país. Según Equilibra, Neuquén fue la única jurisdicción argentina que logró crecer de forma simultánea en producción, cantidad de empresas y empleo privado registrado en los últimos años. En los primeros 28 meses de gestión provincial se incorporaron 9.501 nuevos puestos de trabajo registrados y se radicaron 186 nuevas empresas.

JXC ACUERDO CON MPN
Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén

La provincia lideró la generación de empleo privado con casi 11.000 nuevos puestos, un crecimiento del 7,6% que triplicó al de la segunda jurisdicción. La desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier se ubicó en el 3,2%, menos de la mitad del 7,9% nacional. Las ventas en supermercados crecieron un 3,5% interanual en términos reales, mientras el promedio del país acumuló una caída del 3,3%. En el primer semestre se registraron 603 nuevas aperturas comerciales en la capital provincial, un récord histórico, y se patentaron 4.133 vehículos cero kilómetro.

En el plano fiscal, el gobernador Rolando Figueroa anunció que a partir de 2028 las empresas que contraten nuevos trabajadores neuquinos quedarán exentas del impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que la provincia puede costear gracias al respaldo de las regalías hidrocarburíferas, que en septiembre de 2026 explicaron el 48% de los recursos corrientes provinciales.

Las perspectivas de largo plazo refuerzan la magnitud del proceso en curso. Según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Neuquén superaría a Córdoba como provincia exportadora en 2027, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032. Sus exportaciones se multiplicaron casi por siete entre 2021 y 2025, lo que la llevó del puesto 14 al cuarto lugar entre las provincias en un solo año. Con la entrada en operación de Argentina LNG, las ventas externas neuquinas rondarían los USD 34.300 millones en 2031, por encima de las bonaerenses.

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