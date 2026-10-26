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Bill Gates advirtió sobre el futuro y la IA: “tendremos robots que pueden construir casas, cultivar alimentos, realizar cirugías”

De acuerdo con el cofundador de Microsoft el desarrollo de sistemas autónomos podría reducir la necesidad de empleados en numerosos sectores, alterar el mercado laboral y el papel de las personas en la economía mundial

El cofundador de Microsoft sostiene que los sistemas automatizados asumirán funciones administrativas y modificarán la cantidad de personas necesarias en empresas, servicios y sectores productivos durante las próximas décadas - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
El cofundador de Microsoft sostiene que los sistemas automatizados asumirán funciones administrativas y modificarán la cantidad de personas necesarias en empresas, servicios y sectores productivos durante las próximas décadas - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
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Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial y la robótica pueden alterar el mercado laboral hasta un punto en que robots construyan casas, cultiven alimentos y realicen cirugías. El cofundador de Microsoft sostuvo que la velocidad de estos avances obliga a discutir ahora cómo cambiarán los empleos, qué tareas seguirán en manos humanas y cómo se distribuirán sus beneficios económicos y sociales.

La advertencia importa porque los sistemas de IA ya intervienen en atención telefónica, ventas, administración y contabilidad. Gates considera que esta primera etapa anticipa un cambio más amplio: las herramientas digitales pueden resolver tareas repetitivas con rapidez y menor costo, mientras máquinas físicas guiadas por software avanzado podrían asumir labores en fábricas, campos, hospitales y obras de construcción durante las próximas dos décadas.

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FOTO DE ARCHIVO: Las palabras "IA Inteligencia Artificial" y un teclado se ven en esta ilustración tomada el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Las palabras "IA Inteligencia Artificial" y un teclado se ven en esta ilustración tomada el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo

El trabajo administrativo será el primer afectado

En una entrevista con The Verge, Gates explicó que la escasez de habilidades de cuello blanco (las de los oficinistas) puede desaparecer cuando los modelos alcancen mayores capacidades. Con esa expresión alude a los empleos de oficina vinculados con análisis, gestión, soporte y organización de información. La automatización no eliminaría todas las profesiones, pero sí reduciría la necesidad de personal.

El segundo eje de su planteamiento es la llegada de robots capaces de desplazarse, reconocer entornos y manipular herramientas. Durante años, estas máquinas se concentraron en fábricas y tareas predefinidas. La inteligencia artificial podría permitirles adaptarse a espacios variables, seguir instrucciones complejas y ejecutar operaciones manuales que hoy requieren experiencia, fuerza, precisión o supervisión humana.

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Construcción, agricultura y salud entran en el debate

Si no decidimos frenar masivamente o detenernos, tendremos robots que pueden construir casas, cultivar alimentos, realizar cirugías y ninguna de las cosas que la mano de obra humana aporta a la economía será necesaria para la mayoría de bienes y servicios”, afirmó Gates. Su advertencia incluye sectores como la industria pesada, el campo y hospitales.

La medicina ya utiliza sistemas robóticos como apoyo en procedimientos determinados, pero el escenario descrito por Gates supone una autonomía mucho mayor. Una máquina capaz de realizar intervenciones exigiría normas de seguridad, responsabilidad y control clínico. El debate no se limita a sustituir tareas: también abarca quién responderá ante errores y cómo se protegerá a pacientes.

Bill Gates calcula dos décadas para adaptar la economía a las máquinas - REUTERS/Tingshu Wang
Bill Gates calcula dos décadas para adaptar la economía a las máquinas - REUTERS/Tingshu Wang

Gates prevé una transición de veinte años

Gates calcula que la adaptación puede extenderse durante unos 20 años. En ese periodo, gobiernos, empresas y sistemas educativos deberán responder a la pérdida o transformación de puestos. La formación laboral, las redes de protección y la distribución de productividad aparecen como asuntos centrales. La tecnología no define quién gana o pierde con el cambio laboral.

El filántropo propuso que algunas actividades se reserven para personas, aunque las máquinas pudieran hacerlas con eficiencia. Mencionó el cuidado de niños, la preparación de alimentos, el arte y los deportes. La razón sería preservar relaciones, propósito y participación social. La discusión no trata solo de productividad, sino de decidir qué experiencias deben conservar una presencia humana directa y reconocible en cada comunidad.

Musk espera una evolución de los roles laborales

Elon Musk comparte la idea de que la inteligencia artificial alterará el mercado laboral, aunque expresa una visión menos centrada en la desaparición de puestos. “Los empleos van a cambiar. Siempre han cambiado”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca.

Elon Musk coincide en que la inteligencia artificial transformará las profesiones, aunque sostiene que los empleos evolucionarán y que la productividad de las máquinas podría conducir a una etapa de abundancia económica global - REUTERS/Evan Vucci/File Photo/File Photo
Elon Musk coincide en que la inteligencia artificial transformará las profesiones, aunque sostiene que los empleos evolucionarán y que la productividad de las máquinas podría conducir a una etapa de abundancia económica global - REUTERS/Evan Vucci/File Photo/File Photo

El fundador de Tesla y SpaceX recordó que antes existían personas dedicadas a realizar cálculos de forma manual. “Ahora las computadoras digitales realizan esas tareas y no creo que nadie anhele volver a hacer cálculos todo el día”, sostuvo. Musk prevé una evolución de los roles y una futura “era de abundancia” impulsada por robots y superinteligencia.

No solo tendremos una renta básica universal, sino una renta alta universal”, dijo Musk. Gates, mientras tanto, pone el foco en una decisión pendiente: definir qué lugar ocuparán las personas cuando las máquinas puedan producir bienes y servicios a gran escala.

La advertencia de Gates no se centra solo en cuánto podrán hacer las máquinas, sino en las decisiones que deberán tomar las sociedades antes de que esa capacidad se extienda. Si robots e inteligencia artificial asumen tareas esenciales, el desafío será proteger a quienes queden desplazados y definir qué valor conservará el trabajo humano.

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