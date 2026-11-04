Salario de USD 8,630 para los diputados, seguros y canasta navideña: los beneficios que el Congreso de Guatemala blindó al aprobar su presupuesto 2027

El Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto de USD 200,4 millones para el ejercicio fiscal de 2027. (Congreso de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto de Q1,533 millones para 2027, equivalentes a unos USD 200.4 millones, y rechazó una propuesta que buscaba reducir los salarios, dietas y otros beneficios de los diputados.

La decisión mantiene el pago mensual de Q66 mil, cerca de USD 8,630, que los legisladores perciben desde el aumento autorizado hace dos años.

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El pleno avaló el Acuerdo Legislativo 24-2026 durante la sesión del martes 3 de noviembre, luego de que el presidente del Congreso, Luis Contreras, propusiera incorporar el dictamen al orden del día. El proyecto no figuraba inicialmente entre los asuntos programados para la jornada.

La votación aprobó un plan de gastos de Q1,533 millones, de los cuales Q1,275 millones, unos USD 166,7 millones, corresponden al funcionamiento del Organismo Legislativo. El resto incluye transferencias para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El Congreso fijó el 30 de noviembre como fecha límite para conocer y votar el Presupuesto General del Estado de 2027. (Congreso de Guatemala)

El presupuesto deberá cubrir salarios del personal legislativo, arrendamientos, combustible, alimentación, seguros, compra de suministros y las remuneraciones de los 160 diputados. Algunos congresistas indicaron, bajo reserva de identidad, que no recibieron el documento antes de la votación y que desconocían el detalle de la distribución de recursos.

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El mayor aumento se concentra en servicios personales

El principal rubro del presupuesto corresponde a servicios personales, con una asignación de Q945,5 millones, alrededor de USD 123,6 millones. Esa partida registra un aumento de Q122 millones, cerca de USD 15,9 millones, en comparación con el presupuesto del año anterior.

El dictamen distribuye los recursos en siete grandes áreas. Además de los Q945,5 millones para servicios personales, asigna Q126.7 millones, unos USD 16,6 millones, para servicios no personales; Q49.3 millones, aproximadamente USD 6.4 millones, para materiales y suministros; y Q52.2 millones, cerca de USD 6.8 millones, para propiedad, planta, equipo e intangibles.

La partida de servicios personales sumó Q945,5 millones tras registrar un aumento de Q122 millones. (Congreso de Guatemala)

Las transferencias corrientes suman Q55 millones, equivalentes a USD 7,2 millones. El plan también contempla Q700 mil, unos USD 91,500, en activos financieros, y Q45.5 millones, alrededor de USD 5.9 millones, en asignaciones globales.

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Dentro del presupuesto total, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibirá Q245 millones, equivalentes a USD 32 millones, mientras que el Parlacen contará con Q13 millones, cerca de USD 1.7 millones.

El presupuesto legislativo asignó Q245 millones a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Q13 millones al Parlamento Centroamericano. (Parlacen)

Organizaciones que observan el gasto legislativo han advertido sobre el crecimiento de la nómina del Congreso y han cuestionado la contratación de personal. El aumento en el rubro de servicios personales concentra parte de esas objeciones.

La propuesta para bajar los salarios obtuvo 41 votos

Antes de que el pleno aprobara el presupuesto, diputados del partido Raíces, impulsado por Samuel Pérez, presentaron una moción para eliminar el incremento salarial, rebajar dietas y otros beneficios económicos.

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La iniciativa también planteaba que los legisladores fueran afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y que el Congreso dejara de financiar seguros médicos privados para ellos.

La propuesta recibió 41 votos a favor y 50 en contra, por lo que fue rechazada. La votación mantuvo el pago mensual de Q66 mil para cada diputado, unos USD 8.630.

El diputado guatemalteco Samuel Pérez Álvarez, de la bancada Raíces sostuvo un enfrentamiento verbal con el diputado Allan Rodríguez, opositor de Vamos, luego de proponer una propuesta para reducir el salario de los congresistas en Guatemala. (Video: Congreso de la República)

Pérez cuestionó que el presupuesto fuera incorporado a la agenda sin discusión previa y afirmó que el incremento salarial no responde a las necesidades de la población.

“Fue un descaro desde hace dos años que estamos recibiendo un aumento salarial”, sostuvo durante su intervención.

El diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, respondió con críticas a Pérez y lo acusó de haber respaldado el aumento durante su cercanía con el oficialismo.

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El cruce concentró buena parte del debate, ya que ningún otro legislador intervino ante el pleno para fijar postura sobre la continuidad de los salarios.

El diputado Allan Rodríguez Reyes, representante del departamento de Sololá y electo por el partido Vamos de Alejandro Giammattei, sostuvo un enfrentamiento verbal con el diputado oficialista Samuel Pérez que propuso reducir el salario a los diputados de Guatemala. (Video: Congreso de la República)

Los diputados conservarán seguros privados y otros beneficios

La discusión sobre el régimen de beneficios ocurre después de que el Congreso aprobara para 2026 un presupuesto de Q1,087 millones, unos USD 142.1 millones, que incluyó recursos para sostener los aumentos de sueldo. En ese ejercicio, los diputados también rechazaron incorporarse al IGSS de forma obligatoria.

El presupuesto de 2026 incluyó Q7.5 millones, cerca de USD 980 mil, para gastos de alimentación en comisiones, bloques legislativos, seguridad y suministros como café, azúcar y agua.

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Pese a su salario, los diputados se garantizaron la adquisición de alimentos durante el desarrollo de las plenarias y las reuniones de trabajo. (Soy502)

También destinó Q10,2 millones, alrededor de USD 1,3 millones, para pólizas colectivas de vida y gastos médicos de diputados, directivos y vehículos del Congreso.

A esos recursos se agregaron Q12 millones, unos USD 1,6 millones, para un bono y una canasta navideña destinados a trabajadores amparados por el pacto colectivo. El acuerdo también contempló Q1,8 millones, cerca de USD 235 mil, para productos agroforestales destinados a oficinas.

La normativa incluye el gasto para adquirir una canasta navideña para todos los empleados del Organismo Legislativo. (Prensa Libre)

La aprobación del presupuesto legislativo deja pendiente el análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027. La Comisión de Finanzas aún debe emitir dictamen y el Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para conocerlo y votar su eventual aprobación.

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