Tecno

Apple alertó a diputados y funcionarios de Alemania sobre posibles ataques con software espía a sus iPhone

El organismo de ciberseguridad alemán pidió a los afectados que traten sus teléfonos como comprometidos, aunque nadie sabe quién está detrás del ataque

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Con el teléfono infectado, los atacantes pueden leer mensajes, incluidos los de aplicaciones cifradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Integrantes del Bundestag, el Parlamento alemán, y del gobierno federal recibieron de Apple avisos de que sus iPhone pudieron ser atacados con un programa espía comercial. La Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) recomendó a los afectados tratar sus teléfonos como comprometidos, aunque no se sabe cuántos son ni quién está detrás.

El ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, confirmó el caso el domingo en el programa Bericht aus Berlin, de la cadena pública ARD. Habló de una notificación de Apple según la cual ciertos dispositivos pudieron ser infectados con un programa espía. No precisó cuántos políticos recibieron las alertas ni quiénes son.

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Según una carta del BSI citada por Wildberger, los avisos empezaron a llegar el 29 de octubre. En ellos, Apple dice haber detectado un ataque con lo que llama mercenary spyware, es decir, programas espía desarrollados por empresas y vendidos sobre todo a gobiernos. El BSI escribió a los afectados el 30 de octubre.

Integrantes del Bundestag, el Parlamento alemán, y del gobierno federal recibieron de Apple avisos de que sus iPhone pudieron ser atacados con un programa espía. REUTERS/Dado Ruvic
Integrantes del Bundestag, el Parlamento alemán, y del gobierno federal recibieron de Apple avisos de que sus iPhone pudieron ser atacados con un programa espía. REUTERS/Dado Ruvic

El organismo aclaró que no sabe si las alertas implican infecciones reales o solo intentos de ataque. Por eso pidió suponer, por precaución, que el aparato puede estar comprometido. Apple, por su parte, no indica si el ataque tuvo éxito y no atribuye los ataques a ningún gobierno.

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Qué puede hacer este tipo de programa espía

Según el BSI, estas herramientas suelen infectar el teléfono sin que el dueño haga nada: basta una mensaje preparado que ni siquiera hace falta abrir, lo que se conoce como ataque de clic cero. La víctima, advierte el organismo, normalmente no nota nada.

Con el teléfono infectado, los atacantes pueden leer mensajes, incluidos los de aplicaciones cifradas, y acceder a llamadas, contactos, calendario y ubicación. También pueden encender el micrófono y la cámara. El caso más conocido de este tipo de programa es Pegasus, de la empresa NSO Group, que menciona el propio BSI.

Apple describe sus avisos como alertas de alta confianza de que una persona fue atacada de forma individual. Según la empresa, la gran mayoría de los usuarios nunca será blanco de estos ataques.

Hombre encapuchado usa laptop. Pantalla holográfica muestra candado y texto "CYBER ATTACK". Edificio y cielo azul en fondo, con código digital y alertas.
Un hombre encapuchado simula un ciberataque en una laptop, con una interfaz digital que proyecta el mensaje "CYBER ATTACK" frente a un edificio de concreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomendó el organismo alemán

El BSI aconsejó actualizar de inmediato el sistema operativo y activar el Modo de aislamiento de Apple, una función que restringe adjuntos de mensajes, vistas previas de enlaces y llamadas de FaceTime de desconocidos. El organismo aclaró que este modo dificulta nuevos ataques, pero no elimina una infección ya existente.

Para quienes consideren alto el riesgo, el organismo propuso cambiar de aparato, restablecer las cuentas usadas en él y cambiar el número de teléfono. También recomendó nuevas contraseñas, la verificación en dos pasos y, en Signal y WhatsApp, revisar los dispositivos vinculados.

El vocero del gobierno, Stefan Kornelius, dijo que Berlín se toma el incidente “muy en serio” y que las autoridades trabajan para investigar lo ocurrido y apoyar a los afectados. Se negó a decir si el canciller Friedrich Merz fue alertado.

IA - ciberataque - tecnología - 24 de febrero
(Imagen ilustrativa Infobae)

La agencia Anadolu informó el lunes, a partir de un reporte de la revista Der Spiegel, que también recibieron avisos integrantes de la delegación que acompañó a Merz a Singapur, Japón y Corea del Sur. Según ese reporte, hubo alertas para personal de ministerios y para periodistas. Anadolu agregó que Apple envió avisos en 99 países.

Euronews informó que Apple no comentó el caso. El BSI pidió a quienes recibieron la alerta que se lo comuniquen por correo electrónico a su centro de servicio, para estimar el alcance del ataque.

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