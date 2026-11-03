Economía

La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor pidió su concurso preventivo tras meses de crisis financiera y despidos

La empresa con sede en Marcos Juárez, que meses atrás había recibido un préstamo de USD 50 millones del banco de desarrollo de Estados Unidos, busca ordenar sus deudas y garantizar la continuidad operativa

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La empresa, con sede en Marcos Juárez, sigue produciendo pese a la apertura del concurso preventivo
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Metalfor, la fabricante de maquinaria agrícola con sede en Marcos Juárez, Córdoba, solicitó la apertura de su concurso preventivo. La decisión, confirmada mediante un comunicado oficial de la compañía, apunta a ordenar sus obligaciones financieras dentro del marco legal y proteger la continuidad de una empresa que arrastra meses de deterioro acelerado, con deudas con 23 bancos por $52.000 millones, producción reducida a la mitad y despidos que sacudieron al sector.

La solicitud de este paraguas legal no implica el cierre de operaciones. Según el comunicado oficial de la empresa, la producción, las entregas, el abastecimiento de repuestos, el servicio técnico y la red comercial “continúan formando parte central” del plan de continuidad. “La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”, señaló la empresa en el texto oficial.

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A su vez, Metalfor subrayó que el concurso preventivo “constituye una herramienta destinada a preservar la empresa en marcha”. La firma recordó que cuenta con más de cinco décadas de historia, miles de clientes, ingeniería propia y una red nacional de comercialización y servicio. “La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, concluyó el texto.

El deterioro financiero de la compañía se aceleró de forma sostenida durante el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Metalfor mantenía deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones al momento del inicio de su crisis. De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubicaban en categorías de seguimiento especial a alto riesgo de insolvencia. Además, la firma registraba 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales había abonado apenas el 11 por ciento.

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La firma cordobesa opera al 50% de su capacidad instalada

La trayectoria crediticia refleja la velocidad del derrumbe: la empresa se mantuvo en Situación 1 —la de menor riesgo ante el BCRA— hasta mayo de 2025, pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026. En paralelo, sus dos plantas en Marcos Juárez y una tercera en el estado brasileño de Paraná operaban al 50% de la capacidad instalada. Los resultados del primer trimestre de 2026 confirmaron la tendencia: 56 unidades vendidas frente a 116 en el mismo período del año anterior, y 38 máquinas fabricadas contra 86 en la comparación interanual.

El contexto de mercado tampoco favoreció una recuperación. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras acumularon una caída interanual sostenida durante los primeros meses de 2026, con una baja del 16,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior y un retroceso del 5,1% en junio.

Pedido de procedimiento preventivo de crisis

Cuatro meses antes de la presentación concursal, Metalfor ya había activado otro mecanismo legal. En julio de 2026, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos. El PPC habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado —en este caso, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)— para renegociar condiciones laborales y evitar despidos o suspensiones masivas.

Sin embargo, una semana después de esa presentación, la firma desvinculó a 35 operarios de su planta de Noetinger, en el departamento Unión, en el este de Córdoba. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto. Los 35 telegramas de desvinculación llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

Metalfor expoagro inhouse
La compañía recibió un préstamo de USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos

El préstamo que no logró revertir la crisis

A fines de 2025, Metalfor se había convertido en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) —el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos— tras más de seis años de interrupción. El monto fue de USD 50 millones, a ocho años de plazo con dos de gracia.

El crédito, que informó Infobae en febrero de 2026, se enmarcó en la reactivación del vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires tras el acuerdo comercial bilateral, y fue presentado como una señal del retorno de Argentina al radar de inversión de organismos estatales estadounidenses. “El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los USD 50 millones”, explicó en ese momento una fuente al tanto de las negociaciones. El préstamo, sin embargo, no logró frenar la espiral de deterioro.

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