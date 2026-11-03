Economía

Caen las acciones argentinas y el riesgo país sigue por encima de los 800 puntos, a la espera de las elecciones en EEUU

Wall Street opera sin tendencia definida y el precio del crudo sube menos de 1%. El MSCI Merval cae 0,9% y los bonos en dólares restan 0,2% en promedio

La operatoria del día tiene mucho componente político por las elecciones norteamericanas.
La operatoria del día tiene mucho componente político por las elecciones norteamericanas.
Guardar

Los mercados internacionales operan este martes pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.

Los índices de Wall Street exhibían a las 10:40 horas cifras mixtas en el pre-market, donde el panel tecnológico Nasdaq gana 0,3% y el Dow Jones de industriales cede un 0,3 por ciento.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos de Argentina caen 0,2% en promedio, según la referencia de los Globales -en dólares con ley extranjera- que son negociados en Wall Street. La tendencia se acopla a otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que también caen un 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan marca 804 puntos básicos para la Argentina, con alza de tres unidades. Este indicador tocó el lunes los 808 untos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 0,9%, en los 88.249 puntos.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista sube a $1.549, mientras que al público permanece a $1.565 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también opera sin variantes a 1.565 pesos.

PUBLICIDAD

En Brasil el dólar asciende 1%, a 5,49 reales por unidad. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo resta 1,6%, en los 165.182 puntos, en la séptima baja consecutiva.

Este martes se abren las urnas en todo Estados Unidos con motivo de las elecciones de mitad de legislatura, que servirán como referéndum sobre los dos primeros años del presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, en las que la frustración de los votantes por la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible se perfilan como un tema clave.

Los precios del petróleo repuntaban menos de 1% tras una fuerte caída en la sesión anterior, después de que un responsable iraní afirmara que Teherán y Washington seguían muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y de que Estados Unidos lanzara un ataque contra la isla iraní de Qeshm.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero suben 0,4%, a USD 105,20 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) para diciembre ganaba 0,9%, a 97,35 dólares.

Ambos índices de referencia cayeron más de un 7% el lunes, cuando las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes avivaron las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un funcionario estadounidense declaró el lunes que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm. Algunos funcionarios calificaron los ataques de defensivos y destinados a impedir que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

El martes, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que ambas partes estaban lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, y que Teherán no aceptaría las “exigencias excesivas” de Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Teherán había dado a Washington una “respuesta firme y racional”, y añadió que “la pelota está en el tejado de Estados Unidos”, según los medios estatales.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó el martes que Estados Unidos e Irán siguen comprometidos con los esfuerzos de mediación y están revisando propuestas destinadas a salvar sus diferencias. Las conversaciones con ambas partes han mostrado avances y continúan los esfuerzos para reducir las diferencias restantes, añadió el portavoz.

El Brent cerró el mes de octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses, ante el temor de que el conflicto pudiera recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Wall Streetpetróleo crudoriesgo país Argentinaelecciones EEUUúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor pidió su concurso preventivo tras meses de crisis financiera y despidos

La empresa con sede en Marcos Juárez, que meses atrás había recibido un préstamo de USD 50 millones del banco de desarrollo de Estados Unidos, busca ordenar sus deudas y garantizar la continuidad operativa

La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor pidió su concurso preventivo tras meses de crisis financiera y despidos

Economía anunció la suspensión de embargos de ARCA para pymes y otras tres medidas para impulsar la actividad

El paquete incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, más facilidades para regularizar deudas, compensar saldos a favor y financiar a la industria automotriz.

Economía anunció la suspensión de embargos de ARCA para pymes y otras tres medidas para impulsar la actividad

Caputo respondió a los pedidos para inyectar pesos y reactivar el crédito en 2027: “Los bancos no prestan por incertidumbre”

El ministro de Economía defendió la política monetaria ante la UIA, atribuyó la menor expansión del financiamiento a la mora y las dudas sobre el rumbo económico, y rechazó la idea de inyectar pesos para reactivar

Caputo respondió a los pedidos para inyectar pesos y reactivar el crédito en 2027: “Los bancos no prestan por incertidumbre”

Cuánto cobrarán por hora las empleadas doméstica tras el aumento en noviembre 2026

El personal de casas particulares recibirá una suba del 1,6 % este mes y otra igual en diciembre. Las escalas cambian según la categoría, el retiro y los adicionales

Cuánto cobrarán por hora las empleadas doméstica tras el aumento en noviembre 2026

La Unión Industrial Argentina celebra su 32° Conferencia Industrial

La UIA organiza hoy su encuentro anual en el Golden Center porteño con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo, del jefe de Gabinete Diego Santilli y de cinco gobernadores

La Unión Industrial Argentina celebra su 32° Conferencia Industrial

DEPORTES

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

“No me lo puedo creer”: el desgarrador mensaje de Nico Paz tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

TELESHOW

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

Guatemala: el agente Walter Alvarado Oxlaj es hallado sin vida dentro de una escuela policial en la zona 6

Un virus transmitido por mosquitos se propaga en un popular estado de EEUU y los casos alcanzan su nivel más alto en casi un siglo

Panamá conmemora sus 123 años de vida republicana en medio de las heridas dejadas por el sismo de 7.5 grados de intensidad que sacudió al país el 9 de octubre