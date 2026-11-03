Caen las acciones argentinas y el riesgo país sigue por encima de los 800 puntos, a la espera de las elecciones en EEUU

La operatoria del día tiene mucho componente político por las elecciones norteamericanas.

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Los mercados internacionales operan este martes pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.

Los índices de Wall Street exhibían a las 10:40 horas cifras mixtas en el pre-market, donde el panel tecnológico Nasdaq gana 0,3% y el Dow Jones de industriales cede un 0,3 por ciento.

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Los bonos soberanos de Argentina caen 0,2% en promedio, según la referencia de los Globales -en dólares con ley extranjera- que son negociados en Wall Street. La tendencia se acopla a otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que también caen un 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan marca 804 puntos básicos para la Argentina, con alza de tres unidades. Este indicador tocó el lunes los 808 untos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 0,9%, en los 88.249 puntos.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista sube a $1.549, mientras que al público permanece a $1.565 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también opera sin variantes a 1.565 pesos.

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En Brasil el dólar asciende 1%, a 5,49 reales por unidad. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo resta 1,6%, en los 165.182 puntos, en la séptima baja consecutiva.

Este martes se abren las urnas en todo Estados Unidos con motivo de las elecciones de mitad de legislatura, que servirán como referéndum sobre los dos primeros años del presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, en las que la frustración de los votantes por la guerra con Irán y la consiguiente subida de los precios del combustible se perfilan como un tema clave.

Los precios del petróleo repuntaban menos de 1% tras una fuerte caída en la sesión anterior, después de que un responsable iraní afirmara que Teherán y Washington seguían muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y de que Estados Unidos lanzara un ataque contra la isla iraní de Qeshm.

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Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero suben 0,4%, a USD 105,20 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) para diciembre ganaba 0,9%, a 97,35 dólares.

Ambos índices de referencia cayeron más de un 7% el lunes, cuando las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes avivaron las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un funcionario estadounidense declaró el lunes que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm. Algunos funcionarios calificaron los ataques de defensivos y destinados a impedir que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

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El martes, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que ambas partes estaban lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, y que Teherán no aceptaría las “exigencias excesivas” de Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Teherán había dado a Washington una “respuesta firme y racional”, y añadió que “la pelota está en el tejado de Estados Unidos”, según los medios estatales.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó el martes que Estados Unidos e Irán siguen comprometidos con los esfuerzos de mediación y están revisando propuestas destinadas a salvar sus diferencias. Las conversaciones con ambas partes han mostrado avances y continúan los esfuerzos para reducir las diferencias restantes, añadió el portavoz.

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El Brent cerró el mes de octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses, ante el temor de que el conflicto pudiera recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.