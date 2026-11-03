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Trump acordó con Netanyahu cancelar la ayuda anual de EEUU a Israel por USD 4.000 millones: “No lo necesita”

El presidente norteamericano dijo que el primer ministro le dio su consentimiento hace meses, pero dejó en claro que Washington seguirá colaborando con lo que Israel le pida

El presidente Donald Trump saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente Donald Trump saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que acordó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Washington dejará de proporcionar fondos a Israel a partir de fines de este año.

“En cuanto a los pagos a Israel, ‘Bibi’ Netanyahu y yo habíamos acordado que le daríamos 4.000 millones de dólares al año, pero hace meses acordamos que íbamos a dejar de hacerlo”, dijo Trump en el programa “Fox and Friends”, de Fox News. “Ya hemos acordado que, a finales de este año, dejaremos de pagar a Israel. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita”.

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“Porque no lo necesitan”

Uno de los conductores le preguntó si había que entender que se cortaba la ayuda a Israel y por qué. “Se corta a fin de año”, respondió Trump. “Porque no la necesitan. Les pregunté”, dijo, y agregó que Israel es “un país muy próspero” y “nuestro número uno”. “Si la necesitaran, diría que sigamos”, añadió.

El presidente aseguró que fue Netanyahu quien lo planteó. “Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibamos ayuda’”, relató, y sostuvo que el primer ministro “entiende que este es uno de sus puntos de conflicto”. Según Trump, “ellos están bien con eso”.

Al aclararle el conductor si se trataba de ayuda militar, equipamiento o dinero, Trump respondió: “Estoy dando cuatro [mil millones], como quieras definirlo. Puedes considerarlo trueque, ayuda militar o efectivo”.

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La mención a El-Sayed

Trump vinculó el recorte con la política interna. “¿Por qué deberíamos sufrir los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando no lo necesitan? Es un mal punto de discusión”, dijo, en alusión a Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado por Míchigan, que critica con dureza a Israel, acusado de antisemitismo y cuya elección se define hoy. Reuters indicó que algunos demócratas y políticos de izquierda usan la ayuda como argumento contra los republicanos.

Qué se sabe del acuerdo

No hay detalles sobre cómo se implementaría el recorte. El Gobierno israelí no había respondido hasta el momento, según Ynet.

La ayuda actual se rige por un memorando de entendimiento de diez años, firmado en 2016, que prevé 3.800 millones de dólares anuales (3.300 millones en financiamiento militar y 500 millones para defensa antimisiles) hasta el año fiscal 2028. La cifra de 4.000 millones es la que dio Trump.

Netanyahu ya había hablado de reducir esa asistencia. En enero dijo a The Economist que Israel aspira a terminarla en un plazo de diez años, y en mayo, en el programa 60 Minutes, que debería “reducirla a cero”. No ha dado un plazo tan corto como el de fines de 2026.

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