Tecno

El precio de la criptomoneda ethereum este 3 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

PUBLICIDAD

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital solana actualmente cuenta con 122.2M de unidades creadas.

El valor de la criptomoneda ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2279.06 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de 0.01% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 0.0% en la última hora.

PUBLICIDAD

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nombres más populares para un bebé nacido en noviembre de 2026

Las sugerencias de Gemini y ChatGPT para niños y niñas incluyen nombres breves, clásicos e internacionales como Mateo, Leo, Olivia y Sofía

Los nombres más populares para un bebé nacido en noviembre de 2026

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

“No podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”: CEO de Apple, sobre el iPhone Duo

El primer teléfono plegable de Apple agotó sus reservas en pocos minutos y acumula retrasos en las entregas hasta enero de 2027

“No podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”: CEO de Apple, sobre el iPhone Duo

Un ejecutivo de una firma admitió que gasta hasta USD 200.000 al año en una IA que lee todo su correo

Garry Tan, director ejecutivo de Y Combinator, aseguró que la inteligencia artificial lee todas sus notas personales y hasta anotaciones de terapia de hace 20 años, aunque admite que el alto costo impide que el resto lo haga

Un ejecutivo de una firma admitió que gasta hasta USD 200.000 al año en una IA que lee todo su correo

La exdirectora de operaciones de Xbox negó que la despidieran por violar normas y dijo tener "serias preocupaciones"

Helen Chiang llevaba 21 años en Microsoft y tres meses en el cargo. No explicó por qué se fue

La exdirectora de operaciones de Xbox negó que la despidieran por violar normas y dijo tener "serias preocupaciones"

DEPORTES

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

“No me lo puedo creer”: el desgarrador mensaje de Nico Paz tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

TELESHOW

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

Guatemala: el agente Walter Alvarado Oxlaj es hallado sin vida dentro de una escuela policial en la zona 6

Un virus transmitido por mosquitos se propaga en un popular estado de EEUU y los casos alcanzan su nivel más alto en casi un siglo

Panamá conmemora sus 123 años de vida republicana en medio de las heridas dejadas por el sismo de 7.5 grados de intensidad que sacudió al país el 9 de octubre