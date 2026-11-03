Tecno

Marvell compra Lumentum por USD 115.000 millones, una de las mayores fusiones tecnológicas

Las compañías sostienen que la demanda de velocidad en la IA hace que la conexión por cables de cobre llegue a su límite y que la tecnología óptica gane terreno

Tras el cierre, los accionistas actuales de Marvell tendrán cerca del 67% de la compañía combinada. REUTERS/Ann Wang
Tras el cierre, los accionistas actuales de Marvell tendrán cerca del 67% de la compañía combinada. REUTERS/Ann Wang
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Marvell Technology acordó la compra de Lumentum, fabricante de componentes ópticos para centros de datos, por un valor empresarial de USD 115.000 millones. Las dos empresas estadounidenses anunciaron el 2 de noviembre un acuerdo íntegramente en acciones, que Bloomberg ubica entre las mayores fusiones tecnológicas de la historia.

Según el comunicado conjunto, los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada acción que tengan. Eso equivale a unos USD 1.132 por título y a una prima de aproximadamente 23,9% sobre el precio de cierre del 28 de octubre, el último día de negociación antes de que surgieran los rumores de la operación.

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Tras el cierre, los accionistas actuales de Marvell tendrán cerca del 67% de la compañía combinada y los de Lumentum, alrededor del 33%. Los directorios de ambas empresas aprobaron el acuerdo por unanimidad.

Marvell Technology acordó la compra de Lumentum, fabricante de componentes ópticos para centros de datos. MARVELL TECHNOLOGIES
Marvell Technology acordó la compra de Lumentum, fabricante de componentes ópticos para centros de datos. MARVELL TECHNOLOGIES

Matt Murphy seguirá como presidente y director ejecutivo del grupo. Tres integrantes del directorio de Lumentum, entre ellos su director ejecutivo, Michael Hurlston, se sumarán al directorio de Marvell, que hoy tiene siete miembros.

Qué hace cada empresa y por qué se unen

Marvell diseña chips a medida para grandes tecnológicas, como Amazon, y componentes de red para centros de datos. Lumentum fabrica láseres y módulos ópticos, que transmiten datos mediante luz entre los equipos de esos centros.

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Las compañías sostienen que la demanda de velocidad en la IA hace que la conexión por cables de cobre llegue a su límite y que la tecnología óptica gane terreno.

Las empresas estiman que la unión ampliará el mercado al que pueden venderle a USD 550.000 millones. Calculan además ahorros de costos superiores a USD 1.000 millones por año y prevén que la operación aumente la ganancia por acción de Marvell, medida sin ciertos ajustes contables, desde el primer año posterior al cierre. Son proyecciones de las propias compañías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Reuters, Marvell se enfrenta a Broadcom, un rival más grande que durante años fue el principal socio de Google para chips a medida y que ofrece a sus clientes más productos de hardware para centros de datos en un solo proveedor. Lumentum, una empresa de aproximadamente la mitad del tamaño de Marvell, compite con la estadounidense Coherent y con la china Zhongji Innolight.

Nvidia, Google y una caída bursátil de fondo

Reuters recuerda que Nvidia invirtió USD 2.000 millones en cada una de las dos empresas a lo largo de este año. En agosto, Marvell firmó un contrato para suministrar chips que acompañan a los procesadores de IA de Google, por ventas de hasta USD 120.000 millones hasta el año fiscal 2033. El contrato da a Google el derecho de comprar una participación de USD 12.200 millones en Marvell.

En febrero, Marvell cerró además la compra de Celestial AI, otra firma de tecnología óptica, por USD 3.500 millones, según la agencia. Marvell tenía hace tres años poco perfil público y hoy su valor de mercado supera los USD 170.000 millones.

FILE PHOTO: People attend the Marvell Investor Day in New York City, US, October 6, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
FILE PHOTO: People attend the Marvell Investor Day in New York City, US, October 6, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

El momento bursátil es adverso. Desde que se conocieron las conversaciones a fines de octubre, las acciones de Lumentum cayeron cerca de 8% y las de Marvell, alrededor de 22%, en medio de una venta generalizada de acciones de fabricantes de chips que se intensificó tras el débil pronóstico de Intel, informó Reuters.

Reuters señala también que Lumentum podría beneficiarse de una propuesta en Estados Unidos para prohibir los nuevos transceptores ópticos chinos, lo que desplazaría la demanda hacia proveedores nacionales. Es una propuesta, no una norma vigente.

La transacción requiere la aprobación de los accionistas de ambas empresas y de los reguladores. Marvell y Lumentum prevén cerrarla en la primera mitad de 2028.

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