Anthropic prevé invertir 750.000 millones de dólares en IA antes de una posible salida récord a bolsa

Anthropic proyecta 750.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

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Anthropic prevé destinar cerca de 750.000 millones de dólares a capacidad computacional para inteligencia artificial durante los próximos años, una apuesta que coincide con los preparativos de una posible salida a bolsa que podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares.

Las cifras, incluidas en documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, colocan a la creadora de Claude en el centro de la discusión sobre el gasto tecnológico y la rentabilidad futura de la IA.

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El plan refleja la escala financiera que requieren los modelos de lenguaje avanzados. Entrenar, operar y ampliar estas herramientas exige procesadores especializados, centros de datos, energía y servicios en la nube. Al mismo tiempo, los compromisos asumidos por Anthropic reavivan las dudas del mercado sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial, ante la distancia entre las inversiones previstas y los beneficios que estas compañías pueden generar a corto plazo.

La expansión de Anthropic aumenta sus pérdidas pese al crecimiento de los ingresos - REUTERS/Carlos Barria

Los contratos con Amazon, Google y Microsoft superan los 250.000 millones

De los 750.000 millones de dólares estimados, Anthropic prevé gastar 450.000 millones en infraestructura de los llamados hiperescaladores durante un periodo de entre siete y diez años. La empresa contempla contratos por unos 111.000 millones de dólares con Google Cloud, 110.000 millones con Amazon Web Services y 31.000 millones con Microsoft.

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Gran parte de esos acuerdos no puede cancelarse. Este tipo de compromisos refuerza la relación entre las compañías que desarrollan modelos de inteligencia artificial y los proveedores que aportan capacidad de cómputo. Amazon, Alphabet y Microsoft invierten en plataformas de IA, mientras esas firmas contratan sus nubes, chips y centros de datos para sostener el crecimiento de sus servicios.

La documentación también revela que el 47% de los ingresos de Anthropic procede de Alphabet y Amazon. La dependencia de esos grupos figura entre los factores de riesgo de la empresa, ya que algunos de sus clientes principales no están sujetos a contratos de largo plazo y podrían reducir o interrumpir sus gastos.

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Las pérdidas contrastan con el aumento de los ingresos

Las cuentas de Anthropic muestran la tensión entre expansión y rentabilidad. Durante el primer semestre de 2026, la compañía registró una pérdida neta de 80.700 millones de dólares, frente a un déficit de 13.000 millones durante el mismo periodo del año anterior.

Anthropic prepara una oferta pública que podría captar 100.000 millones de dólares - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En sentido contrario, los ingresos del tercer trimestre alcanzaron 16.800 millones de dólares, un aumento del 46% frente al segundo trimestre de 2026, según datos citados por Bloomberg. La compañía habría entrado en ganancias ajustadas en el último trimestre, aunque estas permanecen lejos del volumen de capital que requiere su infraestructura.

Jun Bei Liu, cofundadora y gestora principal de carteras de Ten Cap Investment Management, resumió la preocupación de parte del mercado: los inversores deben valorar cuánto pagar hoy por beneficios futuros que dependen de gastos enormes. La analista mantiene una visión favorable sobre la adopción de la IA, pero espera retornos cada vez más desiguales entre las empresas del sector.

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La salida a bolsa resulta clave para Anthropic. La empresa buscaría captar 100.000 millones de dólares, una cifra superior a los 75.000 millones atribuidos a SpaceX, y alcanzar una valoración de entre 1,8 y 2 billones de dólares. Si se cumplen esas previsiones, sería la mayor oferta pública de venta de la historia.

La documentación formal para comercializar la operación ante la SEC podría presentarse durante la semana del 9 de noviembre. Ese calendario permitiría que la empresa comenzara a cotizar antes del 26 de noviembre, fecha que coincide con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

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El gasto de Anthropic reabre el debate sobre una posible burbuja tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto en IA alimenta la discusión sobre una burbuja

La llamada burbuja de la IA alude al temor de que las valoraciones y las inversiones superen la capacidad real de las compañías para sostener ingresos y beneficios. El foco está en el desfase entre el dinero destinado a chips, energía y centros de datos, y los retornos comerciales que aún deben consolidarse.

Algunos analistas comparan el escenario con las empresas .com de finales de los años 90. Un eventual ajuste no eliminaría la utilidad de la inteligencia artificial, pero podría reducir la especulación y dejar en mejor posición a las firmas capaces de demostrar un negocio sostenible.