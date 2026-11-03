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La justicia de Estados Unidos confirma que el uso de IA no obliga a reducir los honorarios legales de abogados

El tribunal sostuvo que la parte derrotada no identificó registros duplicados ni tarifas indebidas, pese a que los letrados utilizaron tecnología generativa durante un juicio

Ilustración de un hombre de traje que escribe con pluma sobre papel frente a una pantalla digital flotante y columnas de fondo.
El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos dictaminó que el uso de inteligencia artificial no obliga a reducir los honorarios legales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Según el fallo publicado por el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, el uso de inteligencia artificial por parte de un estudio jurídico no obliga a reducir los honorarios que debe pagar la parte perdedora. La corte, con sede en Denver, dictó la resolución el viernes 30 de octubre.

La corte confirmó un pago de USD 114.663,11 a los abogados de los demandados en una disputa por secretos comerciales. La parte que perdió el juicio, la empresa Flux Drive, sostenía que la IA había reducido las horas de trabajo y que, por eso, la factura era excesiva.

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Los tres jueces del panel, Carolyn McHugh, Matheson y Federico, rechazaron ese argumento. La opinión de la corte, firmada por McHugh, dice que Flux Drive no presentó ninguna prueba de que la IA hubiera inflado las horas cobradas por los abogados.

El tribunal admitió que la IA puede ahorrar horas de investigación y, en ese caso, bajar el monto de los honorarios. Pero precisó que las normas éticas obligan a los letrados a verificar los casos que citan y a asegurarse de que cada argumento tenga sustento legal.

Cómo inició el caso

El expediente, identificado como Flux Drive contra Sparks (número 25-1308), reúne tres apelaciones. La firma había demandado a un grupo de personas y empresas por el supuesto robo de secretos comerciales. Los acusados pidieron que se desestimara el caso por falta de jurisdicción del tribunal de Colorado sobre ellos, y el juez de primera instancia aceptó.

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En Colorado, la ley estatal sobre honorarios de abogados, la sección 13-17-201 de sus Estatutos Revisados, ordena conceder al demandado los honorarios razonables cuando una acción fundada esencialmente en responsabilidad civil extracontractual se desestima antes del juicio mediante una moción bajo la Regla 12(b). Esa regla incluye la falta de jurisdicción personal, que fue el motivo de la desestimación en este caso.

Primer plano de dos teléfonos inteligentes sobre una mesa de madera oscura en un juzgado, con un mazo judicial al fondo. Las pantallas muestran mensajes de chat.
El fallo recordó que las normas éticas exigen a los abogados verificar cada precedente y argumento legal asistido por herramientas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Décimo Circuito señaló que la norma estatal también se aplica en los tribunales federales. Los demandados reclamaron USD 114.663,11 y el juez los concedió completos. Después pidieron más dinero por los gastos de discutir los honorarios, y el juez aprobó esa ampliación con una pequeña modificación.

Flux Drive apeló las dos decisiones y también la desestimación del caso. Alegó tres cosas: que los abogados cobraron varias veces el mismo trabajo en distintos escritos, que facturaron tarifas de socio por tareas administrativas y que debían haber cobrado menos horas por apoyarse en IA y otras herramientas de investigación en línea.

La corte descartó los tres puntos. Sobre los dos primeros, señaló que Flux Drive no identificó ninguna entrada concreta de facturación. Sobre el tercero, escribió que los demandantes no mostraron que el uso de IA hiciera irrazonables las horas efectivamente trabajadas. Confirmó las tres decisiones del juez de Colorado.

El juez que revisó las horas pesó más que la IA

La corte dio peso a que un magistrado de primera instancia había revisado la declaración jurada y el detalle hora por hora de los abogados. Verificó que registraran el tiempo por décimas de hora, que no agruparan tareas distintas en un solo cobro y que redujeran horas cuando correspondía. Concluyó que horas y tarifas eran razonables.

El fallo cita además casos recientes de abogados sancionados por usar IA sin comprobar sus resultados. Entre ellos figura el de una abogada que redactó un recurso de apelación con una herramienta de IA generativa y citó causas que no existían, y por eso recibió sanciones del mismo Décimo Circuito este año.

Los colegios de abogados de Virginia y Nueva York mantienen posturas opuestas respecto al cobro de tarifas ante el ahorro de tiempo profesional (REUTERS/Al Drago)
Los colegios de abogados de Virginia y Nueva York mantienen posturas opuestas respecto al cobro de tarifas ante el ahorro de tiempo profesional (REUTERS/Al Drago)

La resolución es acotada. Define quién debe probar qué en una disputa por honorarios que fija un juez: quien sostiene que la IA infló la cuenta debe mostrar horas concretas. No decide cuánto puede cobrarle un estudio a un cliente por contrato, y deja abierta la posibilidad de que otro caso termine distinto si hay pruebas específicas.

La discusión sobre cuánto cobrar por trabajo hecho con IA ya tiene otros antecedentes. En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Virginia aprobó una opinión ética según la cual menos tiempo de trabajo no implica automáticamente honorarios proporcionalmente menores, porque el abogado aporta criterio para verificar y corregir lo que produce la IA.

En sentido contrario, el medio especializado Law360 informó el 2 de noviembre de que el colegio de abogados del estado de Nueva York indicó a los abogados que no cobren a los clientes el tiempo que ahorran gracias a la IA ni el que dedican a aprender una herramienta nueva. Con la suma ampliada, los acusados ganaron en total unos USD 185.000 en honorarios, según informó Bloomberg Law.

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